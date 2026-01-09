लाइफस्टाइल

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांतीला ऑफिससाठी पारंपरिक लूक हवाय? काळ्या साड्यांचे हे ७ स्टायलिश पर्याय तुमच्यासाठी ठरतील परफेक्ट

Makar Sankranti Black Saree Styles: यंदा संक्रांतीला ऑफिससाठी प्रोफेशनल आणि पारंपरिक लूक हवं असेल काळ्या साड्यांचे हे खास स्टायलिश डिजाईन तुमच्यासाठी परफेस्ट ठरतील
Makar Sankranti Black Saree Styles

Makar Sankranti Black Saree Styles

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Makar Sankranti Office Look Saree: मकर संक्रांतीला काळ्या रंगाचे महत्त्व विशेष मानले जाते. सणाचा उत्साह आणि ऑफिसचा प्रोफेशनल लूक दोन्ही सांभाळायचे असतील, तर योग्य साडीची निवड खूप महत्वाची ठरते. या खास लेखात दिलेल्या काळ्या साड्यांचे प्रकार ऑफिसमध्येही एलीगंट आणि सणासाठी खास लूक देतात.

Loading content, please wait...
Makar Sankranti Festival
Maheshwari Saree
Fashion Trends
saree
Jacquard Saree
Drape-the-sarees
fashion tips
Chettinad silk saree
Kancheepuram silk saree
Tasar Silk Saree
designer saree
Chiffon Saree
Matka Silk Saree
Bagaru Saree
Mangalgiri Saree
Black Colour
Nauvari saree types
Ilkal saree
Saree and jewelry
Fashion accessories
Retro Saree Trend

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com