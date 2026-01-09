Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांतीला ऑफिससाठी पारंपरिक लूक हवाय? काळ्या साड्यांचे हे ७ स्टायलिश पर्याय तुमच्यासाठी ठरतील परफेक्ट

Makar Sankranti Office Look Saree: मकर संक्रांतीला काळ्या रंगाचे महत्त्व विशेष मानले जाते. सणाचा उत्साह आणि ऑफिसचा प्रोफेशनल लूक दोन्ही सांभाळायचे असतील, तर योग्य साडीची निवड खूप महत्वाची ठरते. या खास लेखात दिलेल्या काळ्या साड्यांचे प्रकार ऑफिसमध्येही एलीगंट आणि सणासाठी खास लूक देतात. .लिनन ब्लॅक साडी विथ मिनिमल बॉर्डरलिनन फॅब्रिक हलके आणि क्लासी असते. यावर साधी पांढरी किंवा राखाडी बॉर्डर असेल तर ऑफिससाठी परफेक्ट लूक मिळतो.ब्लॅक कॉटन प्रिंटेड साडीदिवसभर ऑफिसमध्ये राहायचे असल्यास कॉटन साडी हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. साध्या प्रिंट्स आणि पातळ बॉर्डर असलेली काळी साडी खूपच सुसंस्कृत दिसते..January Trips: नवीन वर्षात ट्रिपचा प्लॅन करताय? मग जानेवारीत भेट द्या 'या' खास स्थळांना.ब्लॅक सिल्क साडी फॉर स्पेशल ऑफिस इव्हेंटऑफिसमध्ये संक्रांतीचा कार्यक्रम असेल तर काळी सिल्क साडी उत्तम पर्याय ठरतो. फार जड न दिसणारी, पण पारंपरिक टच असलेली साडी निवडा.सॉफ्ट जॉर्जेट काळी साडीसाडी नेसण्यात सोपी आणि हलकी हवी असेल तर सॉफ्ट जॉर्जेट साडी योग्य ठरते. हलकी एम्ब्रॉयडरी किंवा नाजूक डिझाइन लूकला खास बनवते..चंदेरी काळी साडी विथ सटल डिझाइनकाळ्या रंगावर हलकी चंदेरी झलक असलेली साडी फारच एलिगंट वाटते. ही साडी प्रोफेशनल वातावरणात शोभून दिसते.प्रीमियम लूकसाठी डिझायनर ब्लॅक साडीघरच्या संक्रांती कार्यक्रमासाठी किंवा खास सेलिब्रेशनसाठी थोडी वेगळी, डिझायनर काळी साडी निवडू शकता. ही साडी कमी दागिन्यांतही खूप उठून दिसते..LinkedIn: लिंक्डइनच्या धक्कादायक अहवालाने भारतभर खळबळ; ८४% प्रोफेशनल्स ‘वेट अँड वॉच’ मोडमध्ये, नोकरी शोधापासून दूर राहत करियरला ब्रेक .ब्लॅक साडी विथ मॉडर्न ब्लाऊजकाळ्या साडीला हाय नेक, कॉलर ब्लाऊज किंवा जॅकेट स्टाइल ब्लाऊजसोबत पेअर केल्यास लूक अधिक ट्रेंडी आणि स्मार्ट दिसतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.