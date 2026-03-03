लाइफस्टाइल

Blocked Arteries & Heart : 70% रक्तवाहिन्या ब्लॉक तरीही वेदना नाहीत? थकवा आणि छातीत दाब हे ठरू शकतात हृदयविकाराचे सायलेंट संकेत

Lifestyle change : रक्तवाहिन्या 70 टक्के ब्लॉक झाल्या तरीही अनेकांना कोणताही ठळक त्रास जाणवत नाही, ही बाब धोकादायक ठरू शकते. थकवा, छातीत दाब, धाप लागणे किंवा चक्कर येणे यांसारखी सौम्य वाटणारी लक्षणे हृदयविकाराचे सायलेंट संकेत असू शकतात.
रक्तवाहिन्या ७० % ब्लॉक झाल्या तरी कोणताही त्रास जाणवत नसेल, तर एक दिवस शरीर तुम्हाला कोणता ना कोणता इशारा नक्की देईल रकवाहिन्यांचे ब्लॉक होण्याचे संकेत हे अतिशय हळुवार असतात परंतु बरेच जण या संकेतांकडे दुर्लक्ष करतात.

