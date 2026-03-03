Blocked Arteries & Heart : 70% रक्तवाहिन्या ब्लॉक तरीही वेदना नाहीत? थकवा आणि छातीत दाब हे ठरू शकतात हृदयविकाराचे सायलेंट संकेत

रक्तवाहिन्या ७० % ब्लॉक झाल्या तरी कोणताही त्रास जाणवत नसेल, तर एक दिवस शरीर तुम्हाला कोणता ना कोणता इशारा नक्की देईल रकवाहिन्यांचे ब्लॉक होण्याचे संकेत हे अतिशय हळुवार असतात परंतु बरेच जण या संकेतांकडे दुर्लक्ष करतात. .थकवा, ताण जाणवणे असे सातत्याने होत असल्यामुळे सहज अशा संकेतांना वय वाढीची लक्षणे अशी कारणे समजली जातात. या समजण्यावर आणि रोगांवर रक्तवाहिन्यांतज्ज्ञ डॉ. सुमित कपाडिया म्हणतात, अनेक रुग्ण कोणतीही मोठी वेदना किंवा गंभीर लक्षणं नसताना तपासणीस येतात; पण तपासणीत त्यांच्या रक्तवाहिन्या अरुंद झालेल्या असल्याचं आढळतं.”.Stress High Blood Pressure: तणावामुळे रक्तदाब खरंच वाढतो? डॉक्टरांचा धक्कादायक खुलासा .लवकर तपासणी करणे महत्वाचे का?डॉ. कपाडियाच्या मते, लवकर तपासणी करणं खूप गरजेचं आहे, विशेषतः जर तुम्हाला खालीलपैकी काही समस्या असतील तर…मधुमेह (डायबिटीस),उच्च रक्तदाब,सतत थकवा जाणवणेधूम्रपान करण्याची सवय असणे.कुटुंबात रक्तवाहिन्या किंवा हृदयाच्या आजारांचा इतिहासअशा रुग्णांनी वेळेत तपासण्या करून घेणं फार महत्त्वाचं आहे. नियमित तपासण्या करणे अतिशय महत्वाचे आहे. हृदयाच्या आजारांच्या बाबतीत नियमित तपासण्या अत्यंत गरजेच्या आहे..Premium|Winter Health Care : हिवाळ्यातील आरोग्याचे रहस्य; अचानक आणि कारण नसलेला थकवाजो थकवा कमी झोप किंवा दिवसभराच्या कामामुळे येतो, त्या थकव्याला साधा थकवा समजले जात नसून, जो काम न करता ही थकवा जाणवतो त्याला थकव्याचा उल्लेख अचानक आणि कारण नसलेला थकवा असा होतो. कोणतेही कष्ट नसण्याऱ्या कामामुळे येणार थकवा किंवा दमल्यासारखे वाटणे. विशेषतः: याची लक्षण महिलांमध्ये जास्त प्रमाणात जाणवतात. पण तो अनेकदा ताणतणाव किंवा हार्मोन्समुळे असतात. असे समजून दुर्लक्ष केले जाते. जेव्हा रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळा निर्माण होतात तेव्हा हृदयाला आणि स्नायूंना पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही. त्यामुळे कोणतेही कारण नसताना शरीर थकल्यासारखे वाटते..छातीत दाब किंवा अस्वस्थता जाणवणेब्लॉक झालेल्या रकवाहिन्यांमुळे तीव्र वेदना नेहमी जाणवतात असे नाही छातीवर काहीतरी जड वस्तू किंवा घट्ट पट्टा बांधल्यासारखे वाटणे, वेगाने चालताना, जिन्यांची चढ उतारताना असा तर जाणवू शकतो, काही प्रमाणात विश्रांती घेतल्यानंतर कमीही होतो. आला रुग्ण वेदना न समजत अस्वस्थता समजतात. असे तेव्हा जाणवते जेव्हा रक्तपुरवठा हृदयाच्या स्नायूंपर्यंत पुरेसा पोहचत नाही तेव्हा या त्रासाला 'ॲसिडिटी किंवा गॅस' समजून दुर्लक्ष नये..श्वास घेण्यास त्रास आणि चक्कर येणेथोडंसं जिना चढल्यानंतर किंवा वेगाने चालल्यानंतर धाप लागणे, चक्कर येणे, डोकं हलकं झाल्यासारखं वाटणं. कधी कधी झोपताना पाठीवर सरळ अवस्थेत झोपल्यानंतर ही श्वास घेण्यास त्रास जाणवणे आणि धाप लागल्यासारखं होतं. थोडं थांबून सावरावं लागतं असं वाटण हे रक्तवाहिन्या अरुंद होताना जाणवते काहींना शांत बसलेल असताना, उभं राहिल्यावर किंवा व्यायाम करताना ही चक्कर येत असल्याचे जाणवते. .ही लक्षणं बऱ्याचदा रक्तक्षय,पाणी कमी पिणं किंवा वाढतं वय यामुळे असू शकतात असा समज असतो. आणि या समजामुळेच याकडे दुर्लक्ष होते. परंतु अशी लक्षणे वारंवार दिसत असतील तर याकडे दुर्लक्ष करणे चुकीचे आहे. कारण जर आपण याकडे दुर्लक्ष केले तर रक्तवाहिन्यांमधील अडथळ्याचे प्रमाण वाढते..हात-पाय गर पडणे, बधिरपणा आणि जखम उशिरा बरी होणेरक्ताभिसरण व्यवस्थित होत नसेल तर, त्याची लक्षणे शाश्र्वर दिसू लागतात. या लक्षणांमध्ये प्रामुख्याने हात पाय थंड पडणे, बधिरपणा जाणवणे, जर एखादी जखम झाली असेल तरी ती बारी होण्यासाठी चा काळ हा अधिक लागतो. ही सर्व लक्षणे रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळा असल्याची सुरुवातीची लक्षण आहेत. .बऱ्याचदा शरीराची विविध अवयव दुखतात किंवा दुसऱ्या अवयवापेक्षा तो अवय थोडासा फुगीर वाटणे,फिकट रंगाचे, अशक्त वाटणे असे लक्षणे दिसतात. अशी लक्षण सातत्याने दिसत असेल तर त्याच्या कडे दुर्लक्ष करू नये. विशेषतः मधुमेह, उच्च रक्तदाब असलेल्या व्यक्तींसाठी किंवा कुटुंबात हृदयविकाराचा इतिहास असलेल्या व्यक्तींसाठी ही महत्त्वाची आणि धोक्याची चिन्हं आहेत..शरीरात जास्त वेदना जाणवणेहृदयाशी संबंधित वेदना ही नेहमी छातीत होते असे नसून ते पाठीच्या वरच्या भागात, डाव्या हातात किंवा छातीच्या मधल्या भागात कुठेही जाणवू शकते. कधी कधी कोणतेही कारण नसताना ही दात दुखणे, मान दुखणे, काम करत असताना हातात वेदना होणं असे त्रास वारंवार दिसत असतील तर ते काळजी कारण ठरू शकते..जर व्यायाम करताना, ताणतणावात किंवा धाप लागल्यानंतर शरीराच्या वेगवेगळ्या भागात वेदना जाणवत असतील, तर त्याकडे गांभीर्यानं पाहणे आणि डॉक्टरांचा सल्ला घेणे. हृदयाशी संबंधित कारणं आहेत का हे तपासून घेणे महत्त्वाचं आहे..सायलेंट लक्षणे कोणती आणि ती का महत्वाची ?रक्तवाहिन्या आनंद अरुंद झालेल्या असतात तरीही ८० ते ९० टक्के रुग्णांना याचा कोणताही त्रास जाणवत नाही. म्हणूनच तपासण्या करणे गरजेचे आहे. विशेषतः: ज्या रुग्णांना दीर्घकाळ आजार आहे, ज्यांचे कोलेस्ट्रॉल जातीस आहे किंवा कौटुंबिक आजाराचा इतिहास आहे. अशांनी सर्वात आधी तपासण्या करून घेहे आणि त्याची दाखल घेणे गरजेचे आहे..डॉ. कपाडियांच्या मते, साध्या तपासण्या जसे की, अँकल ब्रॅकियल प्रेशर इंडेक्स किंवा डॉप्लर स्कॅन यांमुळे हा त्रास लवकर समजू शकतो. त्यामुळे गंभीर लक्षणं दिसण्याआधीच समस्या ओळखता येतात आणि पुढे उद्भवणारा मोठा धोका टाळता येतो. तपासण्या वेळीच केल्या असतील आणि त्यातून आजार वळला गेला असेल तर त्यावर वेळीच उपचार करून रुग्णांचा जीव वाचवता येऊ शकतो. त्यामुळे हृदय आणि संपूर्ण आरोग्य सुरक्षित राहते. या तपासण्या नियमित केल्यास अचानक येणाऱ्या हृदयविकाराचा धोका खूप कमी होऊ शकतो..हृदयाचे पुढे होणारे नुकसान कसे टाळायचेसंतुलित आणि आरोग्यदायी आहार घेऊन, तसेच नियमित व्यायाम करून हृदयाचं नुकसान टाळता येऊ शकतं. नियमित व्यायाम केल्याने रक्ताभिसरण सुस्थितीत होते.व्यायामाचे अनेक फायदे रुग्णांना जाणवते. यामुळे रतकाच्या वाहिन्यांमधील अडथळे कमी होण्यास मदत होतात. रक्तवाहिन्यांचे आजार असलेल्या रुग्णांनी सायकल चालवणे, चालणे आणि हलका व्यायाम करणे गरजेचे असते..रक्त्तवाहिन्यामध्ये अडथळा असलेल्या आजाराची लक्षणेछातीत वेदना किंवा दाब जाणव 