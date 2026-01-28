लाइफस्टाइल

Mirror Anxiety in Teenagers: तरुणाईला आरशात पाहून वाटतेय चिंता; शरीराचा आकार, वजनाबद्दल वाढतोय न्यूनगंड

From Self-Doubt to Social Pressure: आरशात पाहताना वजन आणि शरीराच्या आकाराबद्दल वाढणारी असुरक्षितता आजच्या तरुणांच्या मानसिक आरोग्यासाठी गंभीर इशारा ठरत आहे.
Teenagers With Anxiety

Youth, Weight Obsession and the Silent Mental Health Struggle Indian Youngsters Dealing With Currently

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Anxiety about body appearance: वजन नियंत्रणात असावे, शरीरयष्टी सुदृढ, प्रतिमा सौंदर्यपूर्ण असावी असे प्रत्येकाला वाटते. आपण कसे दिसतो त्यावरही आत्मविश्वास अवलंबून असतो. परंतु, अलीकडच्या काळात शरीर सौंदर्याला महत्त्व दिले जात आहे. यामध्ये काही कमी जास्त झाले तरी तरुणांमध्ये चिंता, न्यूनगंड व आत्मविश्वासाचा अभाव जाणवत आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या (आयसीएमआर) संशोधनातून ही बाब समोर आली आहे.

