Mirror Anxiety in Teenagers: तरुणाईला आरशात पाहून वाटतेय चिंता; शरीराचा आकार, वजनाबद्दल वाढतोय न्यूनगंड

Anxiety about body appearance: वजन नियंत्रणात असावे, शरीरयष्टी सुदृढ, प्रतिमा सौंदर्यपूर्ण असावी असे प्रत्येकाला वाटते. आपण कसे दिसतो त्यावरही आत्मविश्वास अवलंबून असतो. परंतु, अलीकडच्या काळात शरीर सौंदर्याला महत्त्व दिले जात आहे. यामध्ये काही कमी जास्त झाले तरी तरुणांमध्ये चिंता, न्यूनगंड व आत्मविश्वासाचा अभाव जाणवत आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या (आयसीएमआर) संशोधनातून ही बाब समोर आली आहे..दिल्लीतील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेच्या बाह्यरुग्ण विभागात १८ ते ३० वयोगटातील १ हजार ७१ तरुणांचा याबाबत अभ्यास करण्यात आला. यामध्ये वजन, शरीरयष्टी, मानसिक तणाव, आत्मविश्वास आणि सामाजिक वर्तनाच्या मूल्यमापनातून अति जाड व अतिशय कृश प्रकृतीचे तरुण शरीर प्रतिमेवावत सर्वाधिक मानसिक तणाव अनुभवत असल्याचे दिसून आले. त्याचबरोबर आरशात स्वतःकडे पाहताना अस्वस्थ वाटणे, शरीराच्या आकार-वजनाबद्दल न्यूनगंड बाळगणे किंवा इतरांशी स्वतःची तुलना करत राहणे, हे अनुभव अनेक तरुणांसाठी रोजचे झाले आहेत. मात्र ही अस्वस्थता केवळ सौंदर्याशी संबंधित नसून ती आता एक मानसिक आरोग्य समस्या बनत आहे..पुण्यातील तरुणही 'बॉडी इमेज डिस्ट्रेस'च्या विळख्यातदिल्लीत हा अभ्यास झाला असला तरी हीच परिस्थिती पुण्यातही असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. यामध्ये, शरीर प्रतिमेबद्दलची चिंता म्हणजेच 'बॉडी इमेज डिस्ट्रेस' ही तरुणांमध्ये झपाट्याने वाढणारी पण अजूनही पुरेशी ओळख न मिळालेली मानसिक समस्या असल्याचे दिसून येत आहे.तज्ज्ञांच्या निरीक्षणानुसार, जास्त वजन असलेल्या तरुणांमध्ये सतत स्वतःच्या शरीराकडे लक्ष देणे, लोक काय म्हणतील याची भीती बाळगणे आणि सामाजिक प्रसंग टाळण्याची प्रवृत्ती अधिक दिसून येत आहे.तर कमी वजन असलेल्या तरुणांमध्ये लाज, न्यूनगंड, एकटेपणा आणि आत्मविश्वासाचा अभाव हे भावनिक पैलूही येत आहेत. वजन नियंत्रणाच्या कार्यक्रमांमध्ये केवळ आहार, व्यायाम किंवा कॅलरी मोजण्यापुरते मर्यादित न राहता मानसिक आरोग्याचा समावेश करणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे तज्ज्ञांनी अधोरेखित केले आहे..शरीर प्रतिमेबद्दलची चिंता ही सौंदर्याची किंवा फॅशनची समस्या नसून ती तरुणांच्या मानसिक आरोग्यावर खोल परिणाम करणारी बाब आहे. त्यामुळे शाळा, महाविद्यालये आणि आरोग्य संस्थांमध्ये लवकर मानसिक तपासणी, समुपदेशन आणि शरीर-स्वीकाराची सकारात्मक दृष्टी विकसित करणारे कार्यक्रम राबवणे गरजेचे आहे. - डॉ. श्रीकांत पवार, सहायक प्राध्यापक, महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पाषाणा.वजन वाढल्याने स्वतः बाबत न्यूनगंड तयार होत आहे. त्यामुळे स्टेजवर जाणे, इतरांशी तुलना करणे असे दिसून येत आहे. तरुण मुलामुलींमध्ये हे प्रमाण वाढलेले दिसत आहे. त्याला जोडून ताणतणाव जाणवतो, असे अनेक संशोधनातून समोर आले आहे. त्याचबरोबर चिंता वाटणे व आपल्याला शरीराचा आकार बदलता येत नसत्याची स्वतः बद्दल अपराधीपणाची भावनादेखील वाढताना दिसून येत आहे.- डॉ. शशांक शहा, लठ्ठपणा व चयापचय शल्यविशारद.