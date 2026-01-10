लाइफस्टाइल

Makar Sankranti 2026: संक्रांतीपासून ते रथसप्तमीपर्यंत लहान मुलांना बोरन्हाण का आणि कसं घालतात? वाचा यामागचं खरं कारण

Significance of Boranhan Makar Sankranti: हिंदू धर्मांतील पहिला सण म्हणजे मकर संक्रांती होय. या काळात 5 वर्षाच्या आतील मुलांना बोरन्हाण घालण्याची परंपरा आहे. चला तर जाणून घेऊया या विधीमागचं रहस्य
Significance of Boranhan Makar Sankranti

Significance of Boranhan Makar Sankranti

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Makar Sankranti Boranhan Ceremony: हिंदू सणांचा पहिला सोहळा मकर संक्रांती. महाराष्ट्रातील अनेक कुटूंबामध्ये या काळात लहान मुलांना बोरन्हाण घालण्याची परंपरा आहे. हा केवळ एक कार्यक्रम नसून तो बालकांच्या आरोग्य, आनंद आणि संरक्षणाशी जोडलेला एक संस्कार मानला जातो.

Loading content, please wait...
Makar Sankranti Festival
festival
Festivals
Festival Celebration
festival season
Festival decorations and idols
Festival Travel Tips

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com