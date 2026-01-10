Makar Sankranti 2026: संक्रांतीपासून ते रथसप्तमीपर्यंत लहान मुलांना बोरन्हाण का आणि कसं घालतात? वाचा यामागचं खरं कारण

Makar Sankranti Boranhan Ceremony: हिंदू सणांचा पहिला सोहळा मकर संक्रांती. महाराष्ट्रातील अनेक कुटूंबामध्ये या काळात लहान मुलांना बोरन्हाण घालण्याची परंपरा आहे. हा केवळ एक कार्यक्रम नसून तो बालकांच्या आरोग्य, आनंद आणि संरक्षणाशी जोडलेला एक संस्कार मानला जातो..मकर संक्रातीपासून रथसप्तमीपर्यंतच्या काळात, म्हणजे साधारणपणे जन्मानंतरच्या पहिल्या संक्रातीपासून ते पाच वर्षापर्यतच्या मुलांसाठी ही विधी केली जाते.बोरन्हाण घालण्यामागील कारण काय?बोरन्हाण हा शिशुसंस्काराचा एक भाग मानला जातो. पूर्वजांच्या समजुतीनुसार, लहान मुलांवर वाईट नजर किंवा नकारात्मक प्रभाव पडू नये म्हणून हा विधी केला जातो. एका लोक कथेनुसार, पूर्वी 'करी' नावाचा एक राक्षस मुलांना त्रास देत असे. त्यांच्या वाईट प्रभावापासून बालकांचे रक्षण करण्यासाठी प्रथम भगवान श्रीकृष्णावर बोरन्हाण घालण्यात आले आणि पुढे ही प्रथा रूढ झाली, अशी मान्यता आहे..Snack Tourism 2026: खवय्यांसाठी नवा ट्रेंड! 2026 मध्ये स्नॅक टुरिझमचा नवा फंडा होणार हिट, नेमका काय विषय....शास्त्रीय मतानुसार, मकर संक्रांतीनंतर ऋतू बदल सुरू होतात. थंडी कमी झाल्यामुळे आणि उष्णता वाढल्याने, अशा वेळी लहान मुलांची प्रतिकारशक्ती मजबूत राहते आणि त्यांना ऋतू बदलाची त्रास होऊ नये, यासाठी हा विधी केला जातो. तसेच या काळात उपलब्ध होणारी फळे व पौष्टिक पदार्थ मुलांना आवडीने खायला मिळावेत, हाही यामागचा उद्देश आहे..बोरन्हाण कसं साजरं केलं जातं?बोरन्हाणाच्या दिवशी मुलांना खास पद्धतीने सजवले जाते. हलव्याचे दागिने, रंगीत कपडे घालून मुलाला पाटावर बसवले जाते आणि औक्षण केले जाते. घरातील व परिसरातील इतर लहान मुलांनाही आमंत्रित केले जाते.यानंतर मुरमुरे, बत्तासे, तिळाच्या रेवड्या, बोरं, उसाचे तुकडे, बिस्किटे, गोळ्या अशा विविध खाऊंचा एकत्र वर्षाव मुलाच्या डोक्यावर केला जातो. उपस्थित मुले हा खाऊ आनंदाने गोळा करतात आणि खातात. या खेळकर वातावरणात कार्यक्रम पार पडतो..Rajyoga Predictions: राजयोगाचा संयोग! मेष, कर्क आणि कन्यासह या राशींना मिळणार पैसा, प्रतिष्ठा आणि यश.बोरन्हाण कधी करावे?मकर संक्रांती १४ जानेवारीपासून ते रथसप्तमी २५ जानेवारीपर्यंतच्या कालावधीत कोणत्याही दिवशी बोरन्हाण करता येते. या दरम्यान कुटुंबीय एकत्र येऊन खेळ, गाणी आणि हसत-खेळत हा सोहळा साजरा करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.