मुंबई : पाठदुखीची कारणे कोणती असू शकतात ? आनुवांशिकता, आहार, शारीरिक आरोग्य, कोणतीही जुनी दुखापत, अशा अनेक गोष्टींचा समावेश असू शकतो. महिलांच्या पाठदुखीसाठी ब्रा हेही महत्त्वाचे कारण असू शकते.

एका अभ्यासानुसार जगभरातील ८०% महिला अयोग्य ब्रा घालतात. यामुळे पाठीत आणि स्तनांमध्ये वेदना होऊ शकतात.

पाठदुखी आणि ब्राबद्दल संशोधन काय म्हणते ?

युनिव्हर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ वेल्समध्ये 100 प्री-मेनोपॉझल महिलांवर एक अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासात महिलांना तीन महिने ब्रा न घालण्यास सांगण्यात आले होते. तीन महिने ब्रा न घातल्यानंतर तिला पुन्हा तीन महिने ब्रा घालायला लावली.

या अभ्यासात असे आढळून आले की, महिलांनी ब्रा न घातल्याने त्यांच्या स्तनांशी संबंधित आरोग्याच्या समस्या कमी होतात. या अभ्यासात असे आढळून आले की महिलांना स्तनाच्या आधाराची गरज असते, परंतु ब्राच्या पट्ट्यामुळे त्यांना खूप वेदना आणि अस्वस्थता जाणवू शकते.

अनेक स्त्रिया चुकीच्या आकाराची ब्रा घालतात आणि त्यामुळे त्यांना पाठ आणि कंबरेचा त्रास होतो. ज्या महिलांमध्ये जास्त चरबी असते त्यांनाही घट्ट ब्राच्या पट्ट्यामुळे मानेमध्ये त्रास होऊ शकतो.

चुकीच्या आकाराची ब्रा का घातली जाते ?

चुकीची ब्रा घालण्यामागे ब्रा डिझाइन हे देखील कारण असू शकते. अनेक स्टायलिश ब्रा वेगवेगळ्या आकाराच्या असतात. या प्रकरणात, स्तन कप चुकीच्या आकाराचे असतात. अनेक वेळा केवळ आळशीपणामुळे महिला स्वत:साठी योग्य फिटिंग ब्रा निवडत नाहीत.

ब्रा पट्टा आणि आकार समस्या

इतकंच नाही तर महिलांना स्वतःला त्यांच्या योग्य फिटिंगबद्दल माहिती नसल्याचंही एका अभ्यासात म्हटलं आहे. अशा वेळी महिलांमध्ये कप साईज की बँड साइज याबाबत संभ्रम निर्माण होतो.

अयोग्य किंवा खराब डिझाइन केलेली ब्रा बरगडीच्या पिंजऱ्याची हालचाल प्रतिबंधित करू शकते. अशा स्थितीत तुमचे खांदे पुढे झुकू शकतात, ज्यामुळे खांदे दुखणे, मान दुखणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. याव्यतिरिक्त, खांदे आणि बरगडी पिंजरा दरम्यान जळजळ देखील जाणवू शकते.

ब्रामुळे होणारी पाठदुखी टाळावी कशी ?

तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही कारण ब्रामुळे होणारी पाठदुखी टाळण्यासाठी अनेक उपाय आहेत. जर तुमची स्थिती अधिक गंभीर असेल तर वैद्यकीय सल्ल्याची आवश्यकता असू शकते.

स्तनाचा आकार बदलत राहातो, म्हणून दर सहा महिन्यांनी आकार तपासा आणि आवश्यक असल्यास ब्रा बदला.

आरशासमोर उभे रहा आणि ब्रा फिटिंग पहा. जर ब्रा बाहेर फुगली असेल, पट्ट्या खूप घट्ट असतील. जळजळ जाणवत असेल किंवा स्तन लटकत असतील, तर ब्राचा आकार चुकीचा आहे.

ब्रा घालून पुढे झुका आणि वायर प्लेसमेंट पहा. जर तार स्तनाच्या खाली असेल तर ते ठीक आहे. जर ते वर चढत असेल तर याचा अर्थ असा की तुमची ब्रा फिटिंग चुकीची आहे.

ब्राचा मध्यभाग तुमच्या दोन स्तनांच्या मध्ये आहे की नाही हे देखील तपासा.

नेहमी स्ट्रेचेबल फॅब्रिकची ब्रा निवडा. कालावधीच्या चक्रानुसार स्तनाचा आकार बदलू शकतो. म्हणूनच स्तनांना आधार पूर्णपणे दिला पाहिजे.

जर हाताच्या बाजूने स्तनाचा फुगवटा बाहेर येत असेल, स्तनामध्ये लाल खुणा असतील किंवा पट्ट्यांच्या खुणा असतील तर ब्रा खूप घट्ट आहे. हे बदलण्याची गरज आहे.

जर वरील पर्याय तुम्हाला योग्य वाटत असतील तर याचा अर्थ तुम्ही चुकीच्या आकाराची ब्रा घातली आहे. तुम्ही वर्षानुवर्षे अयोग्य ब्रा घातल्यास तुमचे पोश्चर बिघडू शकते.

जर पाठदुखी खूप वाढली असेल तर लगेच डॉक्टरांशी संपर्क साधा. योग्य फिटिंग ब्रा तुम्हाला सडपातळ दिसेल आणि अनेक आरोग्य समस्यांपासून तुमचे रक्षण करेल.