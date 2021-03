आहारवेद ब्रोकोली; जाणून घ्या ११ गुणकारी फायदे

आजकाल प्रत्येक जण बारीक होण्यासाठी किंवा फीट राहण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे सहाजिकच अनेक जण यासाठी जीम आणि डाएटचा पर्याय निवडतांना दिसतात. यात डाएट करण्यावर अनेकांचा जोर असल्याचं पाहायला मिळतं. अनेक जण डाएट करताना हिरव्या भाज्या, कडधान्य, फळे यांचा आहारात समावेश करतात. विशेष म्हणजे अनेक डाएटिशिअन आणि आहारतज्ज्ञ हिरव्या भाज्यांमध्ये ब्रोकोली खाण्याचा पर्याय सुचवतात. फ्लॉवरसारखी दिसणारी ब्रोकोली केवळ डाएटसाठीच नाही तर अन्य शारीरिक तक्रारींवरदेखील गुणकारी आहे. ब्रोकोलीमध्ये व्हिटामिन सी, झिंक, कॉपर, प्रोटिन, फायबर, पोटॅशिअम, व्हिटामिन मुबलक प्रमाणात आहेत. जे शरीरासाठी अत्यंत फायदेशीर आहेत.त्यामुळे ब्रोकोलीचे फायदे कोणते ते आज जाणून घेऊयात. १. ब्रोकोलीमध्ये असलेले सल्फोराफेन फायटोकेमिकल हे शरीरात टॉक्सिन्सचं काम करते. २. शरीरावर येणारी सूज कमी होते. ३. कॅन्सरच्या पेशींची वाढ रोखते. ४. हायपरटेन्शनची समस्या असणाऱ्यांनी आहारात नक्कीच ब्रोकोलीचा समावेश करावा. ५. ब्रोकोलीमध्ये अॅटीऑक्सिडेंटचं प्रमाण जास्त आहे. ६. शरीरात असलेले खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत होते. ७. मधुमेहींसाठी गुणकारी. ८. रक्तातील साखरेचं प्रमाण नियंत्रणात राहते. ९. पचनक्रिया सुधारते. १०. बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर होते. ११. रोगप्रतिकारकशक्ती वाढते. (ही बातमी संशोधकांनी केलेल्या वैद्यकीय संशोधनावर तसेच तज्ज्ञांच्या मतांवर आधारित आहे. या मतांशी 'सकाळ ऑनलाइन'चा कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे कोणतेही वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वी आरोग्यतज्ज्ञ आणि डॉक्टरांशी योग्य तो सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.)



