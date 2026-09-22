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Hair Care Tips: ताक फक्त पिण्यासाठी नाही! केसातला कोंडा कमी करण्यासाठी असाही करता येतो वापर

BUTTERMILK HAIR WASH FOR DANDRUFF: केसांतील कोंड्यासाठी ताक आणि त्रिफळ्याचा हेअर वॉश कसा करायचा? किती वेळा वापरायचा आणि टाळूच्या निगेसाठी याचा उपयोग कसा होतो, जाणून घ्या.
Hair Care Tips for Dandruff | Ayurvedic Home Remedies

Hair Care Tips for Dandruff | Ayurvedic Home Remedies

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

AYURVEDIC HOME REMEDY FOR DANDRUFF: केस नीट न धुणे, सतत धूळ-मातीच्या संपर्कात येणे, थंडीचे दिवस किंवा काही प्रकारच्या इन्फेक्शनमुळे केसांमध्ये कोंडा होऊ शकतो. कोंडा वाढला की आपण लगेच महागडे शॅम्पू, वेगवेगळी हेअर प्रोडक्ट्स वापरायला सुरुवात करतो. एवढंच नाही तर कोंडा कमी करण्यासाठी पार्लरमध्ये जाऊन हेअर स्पा किंवा वेगवेगळे ट्रीटमेंट्सही करून घेतो. पण प्रत्येक वेळी या उपायांचा परिणाम जास्त काळ टिकेलच असं नाही.

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