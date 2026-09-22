Hair Care Tips: ताक फक्त पिण्यासाठी नाही! केसातला कोंडा कमी करण्यासाठी असाही करता येतो वापर

AYURVEDIC HOME REMEDY FOR DANDRUFF: केस नीट न धुणे, सतत धूळ-मातीच्या संपर्कात येणे, थंडीचे दिवस किंवा काही प्रकारच्या इन्फेक्शनमुळे केसांमध्ये कोंडा होऊ शकतो. कोंडा वाढला की आपण लगेच महागडे शॅम्पू, वेगवेगळी हेअर प्रोडक्ट्स वापरायला सुरुवात करतो. एवढंच नाही तर कोंडा कमी करण्यासाठी पार्लरमध्ये जाऊन हेअर स्पा किंवा वेगवेगळे ट्रीटमेंट्सही करून घेतो. पण प्रत्येक वेळी या उपायांचा परिणाम जास्त काळ टिकेलच असं नाही..मात्र, कोंड्यासाठी नेहमी महागडे प्रोडक्ट्सच वापरायला हवेत असं नाही. तुमच्या स्वयंपाकघरातच असलेलं साधं ताक आणि आयुर्वेदातील त्रिफळा टाळूच्या निगेसाठी उपयोगी ठरू शकतात, हे तुम्हाला माहिती आहे का? ताकात त्रिफळा मिसळून तयार केलेला हा पारंपरिक हेअर वॉश टाळूला स्वच्छ आणि शांत ठेवण्यासाठी वापरला जातो. हा उपाय नेमका कसा करायचा आणि किती वेळा वापरायचा, जाणून घ्या..Festival Makeup Skin Care: सणासुदीला मेकअपमुळे त्वचा बिघडतेय? १० मिनिटांत करा ‘हा’ घरगुती राइस जेल; चेहरा दिसेल फ्रेश.ताकाचा हेअर वॉश कसा करायचा?५०० मिली ताक घ्या.त्यात १ टेबलस्पून त्रिफळा चूर्ण घाला.दोन्ही पदार्थ नीट मिसळून हे मिश्रण रात्रभर झाकून ठेवा.सकाळी हे मिश्रण टाळूवर आणि केसांवर व्यवस्थित लावा.काही मिनिटे तसेच ठेवा.त्यानंतर सौम्य शॅम्पूने केस आणि टाळू चांगले धुवा..आठवड्यातून किती वेळा करावा?कोंडा असल्यास: आठवड्यातून २ वेळाSeborrheic Dermatitis असल्यास: आठवड्यातून २ वेळाScalp Psoriasis असल्यास: आठवड्यातून ३ वेळा.त्रिफळा का वापरतात?त्रिफळामध्ये आवळा, हिरडा आणि बेहडा हे तीन घटक असतात.आवळा: अँटिऑक्सिडंट गुणांसाठी पारंपरिकरित्या ओळखला जातो. त्यात व्हिटॅमिन C देखील असते.हिरडा: यामध्ये अँटिऑक्सिडंट गुणधर्म असून, आयुर्वेदात केस आणि टाळूच्या आरोग्यासाठी त्याचा वापर केला जातो.बेहडा: याचा पारंपरिक वापर दाह आणि सूक्ष्मजंतूंशी संबंधित समस्यांसाठी केला जातो. त्यामुळे टाळूच्या निगेसाठी त्रिफळ्याचा वापर केला जातो..Hair Growth Ladoo: दाट, लांबसडक आणि चमकदार केसांचे सिक्रेट; रोज सकाळी खा फक्त १ 'मॅजिक लाडू'!.ताकाचा फायदा काय?आयुर्वेदात ताकाचा वापर त्याच्या थंडावा देणाऱ्या आणि टाळूला आराम देणाऱ्या गुणांसाठी पारंपरिकरित्या केला जातो. त्यामुळे टाळू निरोगी ठेवण्यासाठी ताकाचा वापर केला जातो.हे लक्षात ठेवाकोंडा, सोरायसिस, एक्झिमा किंवा Seborrheic Dermatitis वारंवार होत असेल किंवा जास्त त्रास होत असेल, तर त्यामागची कारणे वेगवेगळी असू शकतात. अशावेळी त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य ठरेल. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.