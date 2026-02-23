Summer Fruit Shopping Tips: गोड की केमिकल? कलिंगड खरेदी करताना ‘या’ 5 टिप्स नक्की तपासा

Best way to pick ripe watermelon in summer: उन्हाळा सुरू झाला की बाजारात लालसर, रसाळ कलिंगडांची रेलचेल दिसू लागते. शरीराला थंडावा देणारे आणि पाण्याची कमतरता भरून काढणारे हे फळ जवळजवळ प्रत्येकाच्या घरात आवडीने आणले जाते. मात्र, आजकाल केवळ लाल आणि आकर्षक दिसणारे कलिंगड नेहमीच नैसर्गिक आणि सुरक्षित असेलच असे नाही. काही ठिकाणी फळ लवकर पिकवण्यासाठी किंवा अधिक गोड होण्यासाठी रासायनिक प्रक्रिया केली जाते. जे आरोग्यासाठी घातक ठरु शकते. त्यामुळे कलिंगड खरेदी करताना थोडी काळजी घेणे गरजेचे आहे. योग्य आकार, वजन, सालावरील डाग, आवाज यांसारख्या गोष्टी तपासल्यास तुम्ही गोड आणि केमिकल-फ्री कलिंगड खेरदी करु शकता. .पिवळा डाग असलेला कलिंगडकलिंगड खरेदी करताना मोठा पिवळसर किंवा नारंगी रंगाचा डाग असलेला खरेदी करावा. जर ते पूर्ण हिरवे असेल तर ते कच्चे आहे समजावे. आतून पोकळ अनेकवेळा कलिंगड लवकर वाढण्यासाठी नायट्रेट किंवा ऑक्सिटोसिन सारखी इंजक्शन्स दिली जातात. अशा कलिंगडांची नैसर्गिक वाढ न होता एका रात्रीत फुगतात. यामुळे आतून पोकळ राहतात. .बियांचे निरिक्षणज्या कलिंगडामध्ये बिया नसतात किंवा कमी असतात, ते हायब्रीड किंवा जेनेटिकली मॉडिफाईड असतात. नैसर्गिकरित्या पिकवलेल्या गावरान कलिंगडात काळ्या किंवा तपकिरी बीया खुप असतात..Immunity Boosting Superfoods: वारंवार थकवा आणि सर्दीचा त्रास होतोय? इम्युनिटी बूस्टसाठी खा ‘हे’ एनर्जी देणारे सुपरफुड.पाणी वापरुन चेक करावेकलिंगड केमिकलयुक्त आहे की नाही हे तपासण्यासाठी कलिंगडचा एक तुकडा पाण्याच्या भांड्यात टाका. पाणी लाल किंवा गुलाबी झाले की समजा त्यात एरिथ्रोसिन कृत्रिम रंग वापरले आहे. नैसर्गिक असलेले कलिंगड पाण्यात टाकल्यास लाल होत नाही..टिश्यू पेपरचा वापरकलिंगड कापल्यानंतर त्यावर एक पांढरा पेपर ठेवा आणि हलके दाबा. जर टिश्युपेपरला लाल रंग लागला तर ते कलिंगड केमिकल रंगाने इंजेक्ट केलेले असू शकते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.