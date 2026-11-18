Cambridge Dictionary’s Word of the Year 2026: सध्या जगभरात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे वारे वेगाने वाहत आहेत. तंत्रज्ञानाच्या या वेगवान प्रगतीमुळे मानवी जीवन सोपे होत असले तरी, दुसरीकडे मानवाच्या विचारशक्तीवर आणि अस्तित्वावर त्याचे काय परिणाम होतील, याबाबत मोठी चिंता व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध 'केंब्रिज डिक्शनरी'ने (Cambridge Dictionary) 2026 या वर्षासाठी 'ह्युमन' (Human) या शब्दाची 'वर्ड ऑफ द इयर' (Word of the Year) म्हणून निवड केली आहे.सामान्यतः शब्दकोशांकडून दरवर्षी एखादा नवीन किंवा प्रचलित स्लँग शब्द निवडला जातो. पण, यंदा केंब्रिज डिक्शनरीने थेट 15 व्या शतकात मागे वळून पाहत 'Human' या शब्दावर शिक्कामोर्तब केले आहे. यंत्र आणि माणूस यांतील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे..शब्दाची निवड करण्यामागचे नेमके कारण काय?केंब्रिज डिक्शनरीचे शब्दकोशकार कॉलिन मॅकिन्टोश (Colin McIntosh) यांनी या निवडीमागची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, "AI मुळे आपण माणूस असण्याबद्दल ज्या पद्धतीने बोलतो आणि विचार करतो, त्यात मोठा बदल होत आहे. जेव्हा आपण आपली विचार करण्याची क्षमता यंत्रांकडे सोपवतो, तेव्हा माणूस म्हणून आपण नेमके काय गमावून बसू, या भीतीने सर्वांनाच अंतर्मुख केले आहे. मोठ्या गणितज्ज्ञांपासून ते लहान मुलांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांपर्यंत प्रत्येकजण आपण AI वर किती अवलंबून राहावे, याचा नव्याने विचार करत आहे."लॅटिन शब्द 'humanus' पासून तयार झालेला हा शब्द 1450 च्या दशकापासून वापरात आहे. केंब्रिजच्या व्याख्येनुसार, देव, प्राणी किंवा यंत्रांच्या तुलनेत माणसामध्ये असलेले गुण, दोष आणि भावना म्हणजे 'Human' होय..Artificial Intelligence: ‘एआय’च्या तेजीवर दरवाढीचे सावट .बिल गेट्स यांची प्रतिक्रियामायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक बिल गेट्स यांनीही केंब्रिज डिक्शनरीच्या या निवडीवर आपले मत मांडले आहे. ते म्हणाले की, "माणूस असण्याचा नेमका अर्थ काय आहे, याचा अधिक गांभीर्याने विचार करण्यास AI आपल्याला भाग पाडत आहे. कोणत्याही AI तंत्रज्ञानाच्या यशाचे खरे मोजमाप हे त्याने मानवी जीवन किती सुधारले आहे, यावरूनच केले पाहिजे.".मागील काही वर्षांतील AI संबंधित निवडलेले शब्दगेल्या काही वर्षांपासून विविध जागतिक शब्दकोशांवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा मोठा प्रभाव पाहायला मिळत आहे-2023: कॉलिन्स डिक्शनरीने 'AI' या शब्दाचीच निवड केली होती, तर केंब्रिजने AI कडून चुकीची माहिती तयार करण्याच्या प्रवृत्तीवरून 'Hallucinate' हा शब्द निवडला होता.2025: गेल्या वर्षी मरियम-वेबस्टरने (Merriam-Webster) AI द्वारे तयार होणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या मजकुरासाठी 'Slop' हा शब्द निवडला होता, तर कॉलिन्सने AI-आधारित सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटसाठी 'Vibe Coding' या शब्दाची निवड केली होती..2026 च्या शर्यतीत होते 'हे' इतर शब्दयंदाच्या 'वर्ड ऑफ द इयर'च्या शर्यतीत 'Human' सोबतच आणखी दोन महत्त्वाचे शब्द चर्चेत होते:Agent: मानवी नियंत्रणाशिवाय स्वतः निर्णय घेऊ शकणारी आणि काम करणारी AI प्रणाली.Analogue: इंटरनेट किंवा कोणत्याही डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर नसलेले प्रत्यक्ष अनुभव आणि वस्तू.अखेर या सर्व तांत्रिक शब्दांना मागे टाकत मानवी संवेदनांना महत्त्व देणाऱ्या 'Human' या शब्दाने 2026 मध्ये बाजी मारली आहे..Japanese Eating Habit: २० टक्के पोट \nरिकामे ठेवून दीर्घायुष्य? काय आहे जपानची \n'हारा हाची बू' पद्धत ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.