५० व्या वर्षीही तरुण दिसण्यासाठी नवा फंडा? ‘फेशियल ड्राय ब्रशिंग’मागचं खरं सत्य काय? जॉलाइन सुधारण्यासाठी...

Trending Social Media Beauty Trend: सोशल मीडियावर सतत काहीतरी व्हायरल होत असतं. मात्र आता नवीन वर्ष सुरु होऊन दोनच आठवडे झालेत पण ब्युटी ट्रेंडची लाट काही थांबत नाहीये. कधी फेस रोलर, कधी आईस बाथ, तर कधी एन्झाइम स्क्रब्स; सुंदर दिसण्यासाठी आणि परफेक्ट जॉलाईन साठी असे वेगवेगळे ट्रेंड्स लगेच व्हायरल होतात. आता यात आणखी भर पडली आहे, ती म्हणजे फेशियल ड्राय ब्रशिंगची. पण हा ट्रेंड आहे तरी काय आणि याने खरंच जॉलाइन उठून दिसते का, की हा फक्त आणखी एक इंटरनेट ट्रेंड आहे? चला जाणून घेऊया. .फेशियल ड्राय ब्रशिंग म्हणजे काय?फेशियल ड्राय ब्रशिंग ही त्वचेची काळजी घेण्याची एक पद्धत आहे, ज्यामध्ये मऊ आणि कोरड्या ब्रशने चेहऱ्यावर सौम्यपणे ब्रशिंग केलं जातं. बंगळुरूच्या Aster CMI Hospitalच्या वरिष्ठ सल्लागार (मेडिकल आणि कॉस्मेटिक डर्मॅटोलॉजी) डॉ. शिरीन फुर्ताडो यांच्या मते, या प्रक्रियेचा मुख्य हेतू मृत त्वचा काढून टाकणे म्हणजेच एक्सफोलिएशन करणे आणि रक्ताभिसरण सुधारणे हा आहे.साधारणपणे चेहरा धुण्यापूर्वी, कोरड्या त्वचेवर वरच्या दिशेने हलके स्ट्रोक्स दिले जातात. यामुळे त्वचा अधिक ताजीतवानी आणि स्वच्छ वाटते, असे म्हटले जाते..Viral: व्हायरल ठरणारी जपानी हेअर वॉशिंग मेथड नेमकी काय? केसांच्या आरोग्यासाठी कितपत फायदेशीर जाणून घ्या.हा ट्रेंड लोकप्रिय का होतोय?ही पद्धत सोपी, नैसर्गिक आणि बाकी स्किनकेअर पद्धतींपेक्षा तुलनेने कमी खर्चिक असल्यामुळे लोकांमध्ये लोकप्रिय होत आहे. महागड्या उत्पादनांची आवश्यकता नसल्याने आणि 'मिनिमल स्किनकेअर'च्या वाढत्या आकर्षणामुळे फेशियल ड्राय ब्रशिंग चर्चेत आलं आहे. याचा नियमित वापर केला तर त्वचा मऊ आणि थोडी उजळ दिसते, असे अनेक लोक सांगतात. त्यामुळे अनेक ब्युटी लव्हर्स हे त्यांच्या दैनंदिन रुटीनमध्ये अॅड करत आहेत..गुआ शा आणि ड्राय ब्रशिंगमध्ये फरक काय?पहिल्या दृष्टीक्षेपात फेशियल ड्राय ब्रशिंग गुआ शासारखं दिसतं, पण दोन्ही पद्धती भिन्न आहेत. ड्राय ब्रशिंगमध्ये कोरड्या त्वचेवर मऊ ब्रश वापरून एक्सफोलिएशन आणि रक्ताभिसरणावर लक्ष केंद्रित केलं जातं. गुआ शा पद्धतीत तेल किंवा सीरमसोबत गुळगुळीत दगडी साधनाचा वापर केला जातो, ज्याचा उद्देश स्नायू सैल करणं, मसाज आणि लिम्फॅटिक ड्रेनेज सुधारण्याचा असतो..Skincare Mistakes: स्किनकेअर करताय पण त्वचेत काहीच फरक दिसत नाहीये; 'या' चुका असू शकतात कारण.फेशियल ड्राय ब्रशिंगचे फायदे काय?फेशियल ड्राय ब्रशिंगमुळे मृत त्वचा निघून जाते, त्यामुळे त्वचा अधिक स्मूद आणि उजळ दिसू शकते.हलक्या ब्रशिंगमुळे रक्तप्रवाह वाढतो, ज्यामुळे नैसर्गिक ग्लो येतो.काही प्रमाणात सूज (पफिनेस) कमी होण्यासही मदत होऊ शकते..याचे दुष्परिणाम काय?इंटरनेटवर व्हायरल होणाऱ्या अनेक ट्रेंड्सप्रमाणेच, फेशियल ड्राय ब्रशिंग चुकीच्या पद्धतीने केल्यास त्रासदायक ठरू शकतं.खूप कडक ब्रश वापरणं किंवा जास्त दाब देणं यामुळे त्वचेला चिडचिड, लालसरपणा किंवा जळजळ होऊ शकते.संवेदनशील त्वचा असलेल्या लोकांना खाज, कोरडेपणा किंवा बर्निंग सेन्सेशन जाणवू शकतं असं डॉक्टर सांगतात.तसेच वारंवार आणि जास्त ब्रशिंग केल्यास स्किन बॅरियर कमजोर होऊन पिंपल्स वाढण्याची शक्यता असते. .Hair Straightening Health Risks: फक्त १७ व्या वर्षी किडनी डॅमेज! हेअर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट करणं पडलं महागात; पार्लरमध्ये जाण्यापूर्वी ही बातमी नक्की वाचा.फेशियल ड्राय ब्रशिंगची योग्य पद्धतडॉक्टर सांगतात, फेशियल ड्राय ब्रशिंग अत्यंत सौम्य आणि काळजीपूर्वक रित्या करायला हवं.फक्त चेहऱ्यासाठी तयार केलेला मऊ ब्रश वापरा आणि त्वचा पूर्णपणे स्वच्छ व कोरडी ठेवा.हलक्या दाबाने, वरच्या आणि बाहेरच्या दिशेने स्ट्रोक्स करा. मानेपासून सुरुवात करून जॉलाइन, गाल आणि कपाळाकडे जा.डोळ्यांचा परिसर, सक्रिय मुरुम किंवा चिडलेली त्वचा यापासून दूर राहा.एकावेळी १–२ मिनिटांपेक्षा जास्त करू नका आणि आठवड्यातून २–३ वेळाच करा. दररोज करणं टाळा.अखेर सौम्य फेसवॉशने चेहरा स्वच्छ करा आणि मॉइश्चरायझर किंवा सीरम लावा, ज्यामुळे त्वचेला आराम आणि ओलावा मिळेल.