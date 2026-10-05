व्हिटॅमिन E कॅप्सूल थेट चेहऱ्यावर लावू शकतो का? त्वचेच्या प्रकारानुसार जाणून घ्या योग्य पद्धत

त्वचेची काळजी घेण्यासाठी व्हिटॅमिन E चा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. बाजारात व्हिटॅमिन E असलेले क्रीम, सीरम आणि ऑइल सहज उपलब्ध आहेत. त्यामुळे अनेक जण व्हिटॅमिन E कॅप्सूलमधील तेल थेट चेहऱ्यावर लावतात. मात्र हे प्रत्येकाच्या त्वचेसाठी योग्य असेलच असे नाही.व्हिटॅमिन E त्वचेसाठी फायदेशीर अँटीऑक्सिडंट आहे. मात्र त्याचा योग्य प्रकारे आणि त्वचेच्या प्रकारानुसार वापर करणे महत्त्वाचे आहे. याबाबत त्वचारोगतज्ज्ञ आणि एस्थेटिक फिजिशियन डॉ. चांदनी जैन गुप्ता यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे..व्हिटॅमिन E त्वचेसाठी कसे फायदेशीर ठरते?व्हिटॅमिन E हे एक शक्तिशाली अँटीऑक्सिडंट आहे. प्रदूषण, सूर्याच्या अतिनील किरणांमुळे आणि फ्री रॅडिकल्समुळे त्वचेचे नुकसान होऊ शकते. हे नुकसान कमी करण्यास व्हिटॅमिन E मदत करते.तसेच त्वचेचा नैसर्गिक बॅरियर मजबूत ठेवण्यास, त्वचेतील ओलावा टिकवून ठेवण्यास आणि कोरडेपणा कमी करण्यास मदत होते. त्यामुळे त्वचा अधिक मऊ आणि मुलायम दिसू शकते..वय वाढण्याआधीच मानेवर रेषा दिसू लागल्यात? या टेक लाइन्स घालवण्यासाठी जाणून घ्या डॉक्टरांनी सांगितले ४ सोपे व्यायाम .व्हिटॅमिन E कॅप्सूल थेट चेहऱ्यावर लावणे योग्य आहे का?व्हिटॅमिन E कॅप्सूलमधील तेल खूप जाड आणि चिकट असते. त्यामुळे ते थेट चेहऱ्यावर लावणे प्रत्येकासाठी योग्य ठरेलच असे नाही. विशेषतः ऑयली किंवा पिंपल्स येणाऱ्या त्वचेवर हे तेल जड ठरू शकते.काही लोकांमध्ये यामुळे त्वचेची छिद्रे बंद होऊन पिंपल्स, ब्रेकआउट किंवा जळजळ होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे चेहऱ्यावर थेट कॅप्सूलमधील तेल वापरण्यापेक्षा त्वचेच्या प्रकारानुसार तयार केलेले व्हिटॅमिन E असलेले सीरम किंवा क्रीम वापरणे अधिक योग्य ठरू शकते.ऑयली स्किन असल्यास काळजी घेणे गरजेचेऑयली स्किन असणाऱ्यांनी व्हिटॅमिन E वापरू नये असे नाही. मात्र त्यांनी जाड आणि चिकट तेलापेक्षा लाइटवेट आणि नॉन-कॉमेडोजेनिक प्रॉडक्ट्स निवडावेत.यामुळे त्वचेला अँटीऑक्सिडंटचा फायदा मिळू शकतो आणि चेहऱ्यावर जास्त तेलकटपणाही जाणवणार नाही..क्रीम किंवा सीरम की शुद्ध व्हिटॅमिन E ऑइल?शुद्ध व्हिटॅमिन E ऑइल त्वचेसाठी आवश्यकच चांगले असे नाही. त्याचा पोत जाड आणि चिकट असतो. याउलट क्रीम किंवा सीरममध्ये व्हिटॅमिन E इतर घटकांसोबत योग्य प्रमाणात वापरलेले असते.त्यामुळे अशा प्रॉडक्ट्सचा वापर त्वचेसाठी अधिक सोयीचा ठरू शकतो. विशेषतः रोजच्या स्किनकेअर रुटीनमध्ये व्हिटॅमिन E वापरायचे असल्यास त्वचेच्या प्रकाराला अनुरूप प्रॉडक्ट निवडणे महत्त्वाचे आहे.पिंपल्सचे डाग आणि स्ट्रेच मार्क्स पूर्णपणे कमी होतात का?व्हिटॅमिन E त्वचा हायड्रेट ठेवण्यास आणि त्वचेच्या दुरुस्ती प्रक्रियेला मदत करू शकते. त्यामुळे त्वचेच्या टेक्स्चरमध्ये काही प्रमाणात सुधारणा दिसू शकते.मात्र व्हिटॅमिन E मुळे पिंपल्सचे खोल डाग किंवा स्ट्रेच मार्क्स पूर्णपणे नाहीसे होतील, असे म्हणता येत नाही. अशा समस्यांसाठी त्वचारोगतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने रेटिनॉइड्स किंवा लेझरसारख्या उपचारांची गरज लागू शकते..Ayurveda Tips for Glowing Skin: महागड्या क्रीम्स नकोत! ग्लोइंग स्किनसाठी आयुर्वेदाच्या 'या' १० सवयी अंगीकारा.परिणाम दिसायला किती वेळ लागतो?व्हिटॅमिन E वापरल्यानंतर त्वचेचा मऊपणा आणि हायड्रेशनमध्ये काही दिवसांत फरक जाणवू शकतो. मात्र सुरकुत्या किंवा पिग्मेंटेशनमध्ये सुधारणा दिसण्यासाठी अधिक वेळ लागू शकतो.नियमित वापर केल्यानंतर साधारण ६ ते ८ आठवड्यांत अधिक स्पष्ट बदल दिसू शकतात. प्रत्येक व्यक्तीची त्वचा वेगळी असल्यामुळे परिणामांचा कालावधीही वेगळा असू शकतो.रात्री वापरणे अधिक सोयीचेव्हिटॅमिन E सकाळी किंवा रात्री दोन्ही वेळेला वापरता येते. मात्र त्याचा पोत जाड असल्यामुळे अनेकांना रात्री वापरणे अधिक सोयीचे वाटते.दिवसा व्हिटॅमिन E असलेले प्रॉडक्ट वापरत असल्यास त्यानंतर सनस्क्रीन लावणे महत्त्वाचे आहे. अँटीऑक्सिडंट्ससोबत सूर्यापासून संरक्षण केल्यास त्वचेची अधिक चांगली काळजी घेता येते..सुरकुत्यांसाठी व्हिटॅमिन E किती उपयुक्त?व्हिटॅमिन E त्वचेतील ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस कमी करण्यास आणि ओलावा टिकवून ठेवण्यास मदत करते. त्वचा हायड्रेट राहिल्यामुळे ती अधिक गुळगुळीत आणि तरुण दिसू शकते.त्यामुळे बारीक रेषा कमी दिसण्यास आणि त्वचेचा लवचिकपणा टिकवून ठेवण्यास काही प्रमाणात मदत होऊ शकते. मात्र व्हिटॅमिन E सुरकुत्या पूर्णपणे नाहीशा करू शकत नाही..मुलांचा आत्मविश्वास वाढवायचा असेल तर लहानपणापासूनच करा ‘या’ गोष्टी; करीना कपूरने सांगितला पालकांसाठी खास सल्ला.रेटिनॉलसोबत व्हिटॅमिन E वापरता येतेरेटिनॉल वापरल्यामुळे काही लोकांच्या त्वचेवर कोरडेपणा किंवा जळजळ होऊ शकते. अशावेळी व्हिटॅमिन E त्वचेला मॉइश्चर देण्यास मदत करू शकते.दोन्ही घटक एकत्र वापरता येतात. मात्र संवेदनशील त्वचा असल्यास सुरुवातीपासूनच अनेक अॅक्टिव्ह घटक वापरण्याऐवजी ते हळूहळू स्किनकेअर रुटीनमध्ये समाविष्ट करणे योग्य ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.