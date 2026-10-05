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व्हिटॅमिन E कॅप्सूल थेट चेहऱ्यावर लावू शकतो का? त्वचेच्या प्रकारानुसार जाणून घ्या योग्य पद्धत

VITAMIN E CAPSULE FOR FACE: व्हिटॅमिन E कॅप्सूलमधील तेल जाड आणि चिकट असते. त्यामुळे ते थेट चेहऱ्यावर लावणे प्रत्येकाच्या त्वचेसाठी योग्य असेलच असे नाही.
CAN YOU APPLY VITAMIN E OIL DIRECTLY ON FACE

CAN YOU APPLY VITAMIN E OIL DIRECTLY ON FACE

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

त्वचेची काळजी घेण्यासाठी व्हिटॅमिन E चा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. बाजारात व्हिटॅमिन E असलेले क्रीम, सीरम आणि ऑइल सहज उपलब्ध आहेत. त्यामुळे अनेक जण व्हिटॅमिन E कॅप्सूलमधील तेल थेट चेहऱ्यावर लावतात. मात्र हे प्रत्येकाच्या त्वचेसाठी योग्य असेलच असे नाही.

व्हिटॅमिन E त्वचेसाठी फायदेशीर अँटीऑक्सिडंट आहे. मात्र त्याचा योग्य प्रकारे आणि त्वचेच्या प्रकारानुसार वापर करणे महत्त्वाचे आहे. याबाबत त्वचारोगतज्ज्ञ आणि एस्थेटिक फिजिशियन डॉ. चांदनी जैन गुप्ता यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे.

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