लाइफस्टाइल

Chanakya Niti: मित्र बनवताना 'हा' विचार नेहमी करा! मैत्रीबद्दल काय सांगतात आचार्य चाणक्य, जाणून घ्या

CHANAKYA NITI QUOTES ON FRIENDSHIP IN MARATHI: आचार्य चाणक्य मैत्रीबद्दल काय सांगतात? मित्र निवडताना समानता, विश्वास आणि आदर यांना महत्त्व का द्यावे, तसेच चाणक्यांच्या सुविचाराचा अर्थ सोप्या मराठीत जाणून घ्या.
Acharya Chanakya on Friendship

Acharya Chanakya on Friendship

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

ACHARYA CHANAKYA ADVICE ON CHOOSING FRIENDS: आपल्या आयुष्यात जितकी रक्ताची आणि जवळची नाती महत्त्वाची असतात, तितकंच मैत्रीचं नातंही महत्त्वाचं आहे. मात्र, हे नातं विश्वास आणि समजूतदारपणावर टिकून राहतं. त्यामुळे मैत्री करताना काही गोष्टी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे, याबद्दल आचार्य चाणक्यांचा एक विचार प्रसिद्ध आहे.

Loading content, please wait...
lifestyle
Thoughts
Chanakya
Marathi News Esakal
www.esakal.com