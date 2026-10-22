Chanakya Niti: मित्र बनवताना 'हा' विचार नेहमी करा! मैत्रीबद्दल काय सांगतात आचार्य चाणक्य, जाणून घ्या

ACHARYA CHANAKYA ADVICE ON CHOOSING FRIENDS: आपल्या आयुष्यात जितकी रक्ताची आणि जवळची नाती महत्त्वाची असतात, तितकंच मैत्रीचं नातंही महत्त्वाचं आहे. मात्र, हे नातं विश्वास आणि समजूतदारपणावर टिकून राहतं. त्यामुळे मैत्री करताना काही गोष्टी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे, याबद्दल आचार्य चाणक्यांचा एक विचार प्रसिद्ध आहे. .काय आहे आचार्य चाणक्यांचा विचार?“आपल्यापेक्षा उच्च किंवा कमी दर्जा असलेल्या व्यक्तींशी मैत्री करू नका. अशा मैत्रीतून तुम्हाला कधीही खरा आनंद मिळणार नाही.”.Sakal App झाले अधिक स्मार्ट! सकाळ, सरकारनामा, अॅग्रोवन, दैनिक गोमन्तक आता एकाच ॲपमध्ये; आजच डाउनलोड करा.या विचाराचा अर्थ काय?आचार्य चाणक्यांनी या विचारातून मैत्री करताना समानतेला महत्त्व दिलं आहे. त्यांच्या मते आपल्यापेक्षा श्रीमंत, मोठ्या पदावर काम करणाऱ्या किंवा कमी आर्थिक-सामाजिक स्तरावर काम करणाऱ्या लोकांशी मैत्री केली, तर काही अडचणी येऊ शकतात, असं सूचित केलं आहे. .आपल्यापेक्षा जास्त श्रीमंत किंवा यशस्वी व्यक्तीशी मैत्री केली, तर कधीकधी आपण स्वतःची तुलना त्या व्यक्तीशी करू लागतो. त्यांच्यासारखं राहण्याचा किंवा त्यांच्याइतकं यश मिळवण्याचा दबाव जाणवू शकतो. त्यामुळे मनात न्यूनगंड निर्माण होण्याची शक्यता असते.याविरूद्ध दुसरीकडे, आपल्यापेक्षा कमी आर्थिक किंवा सामाजिक स्तरातील व्यक्तीशी मैत्री करताना आपल्या वागण्यामुळे त्यांना वाईट वाटू नये, याची सतत काळजी घ्यावी लागू शकते. अशा नात्यात अपेक्षा, अवलंबित्व किंवा अहंकार निर्माण होण्याची शक्यताही असते..Chanakya Niti: नशीब बदलत नाही म्हणून निराश आहात? चाणक्य नीतीतील ‘या’ २ सवयी आजपासून अंगीकारा!.मैत्री करताना काय लक्षात ठेवावं?चाणक्यांच्या या विचाराचा मुख्य संदेश म्हणजे मैत्रीत कोणताही मोठेपणा किंवा कमीपणा नसावा, हा आहे. एकमेकांबद्दल आदर, विश्वास आणि समजूतदारपणा असणं महत्त्वाचं आहे. मैत्रीमध्ये पैशापेक्षा मनाचं नातं महत्त्वाचं असतं, हे त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.मात्र, खऱ्या मैत्रीसाठी सामाजिक किंवा आर्थिक समानता असणं ही अट नाही. कोणत्याही स्तरातील व्यक्तींमध्येही प्रेमळ आणि विश्वासाचं नातं निर्माण होऊ शकतं. एकमेकांचा आदर राखणं आणि तुलना न करता नातं जपणं, हेच मैत्री टिकवण्याचं खरं सूत्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.