Charcoal Peel Mask: चमकदार त्वचेसाठी 'चारकोल पील मास्क' वापरणे योग्य की अयोग्य? वाचा त्वचारोगतज्ज्ञ काय सांगतात

ज्याप्रमाणे त्वचेवर डाग आणि टॅनिंग सामान्य आहे, त्याचप्रमाणे ब्लॅकहेड्स आणि व्हाइटहेड्स देखील सामान्य आहेत. गेल्या काही काळापासून सोशल मीडियावर पील-ऑफ चारकोल मास्क व्हायरल होत आहेत. ज्यात ब्लॅकहेड्स आणि तेलकट त्वचेवर त्वरित उपाय देण्याचा दावा केला जात आहे. त्वचारोग तज्ञ चेतावणी देतात की हा मास्क कॅमेऱ्यावर प्रभावी दिसत असला तरी, तो दीर्घकाळात तुमच्या त्वचेच्या आरोग्याला हानी पोहोचवू शकतो..चारकोल मास्क त्वचेसाठी त्वचेसाठी कसे हानिकारक असू शकतात?त्वचेच्या बॅरियलला नुकसान होऊ शकतेचारकोल मास्क तुमच्या छिद्रांमधील घाण काढून टाकण्यासाठी प्रभावी ठरू शकतात, परंतु या मास्कची शारीरिक क्रिया मानवी चेहऱ्यासाठी अनेकदा खूप कठोर असते. अनेक चारकोल पील केवळ घाण काढून टाकत नाही तर त्वचेचा बरिअल देखील जबरदस्तीने काढून टाकते. यामुळे एपिडर्मिस, बॅक्टेरिया आणि ओलावा कमी होण्यापासून त्वचेचे संरक्षण करणारा संरक्षक थर काढून टाकला जातो. एकदा हा पाया कमकुवत झाला की त्वचेच्या समस्या वाढू शकतात.. संवेदनशीलताडॉक्टरांच्या मते, जेव्हा तुम्ही वारंवार चारकोल मास्क वापरता तेव्हा ते तुमच्या त्वचेचा संरक्षणात्मक थर काढून टाकते. ज्यामुळे ती खूप संवेदनशील बनते. यामुळे असमान पोत, टॅनिंग, लालसरपणा आणि जळजळ यासारख्या समस्यांचे व्यवस्थापन करणे कठीण होते . खरं तर, बरेच लोक ते नियमितपणे वापरतात, परंतु त्यांना हे कळत नाही की ते तुमचे संरक्षण करण्यासाठी असलेल्या बॅरियल नैसर्गिक तेले किती लवकर काढून टाकतात. कालांतराने, त्वचेवर वारंवार चारकोल मास्क लावल्याने त्वचेवर ताण येऊन जळजळ होऊ शकते..त्वचेची काळजी घेण्यासाठी पुढील गोष्टींचा करु शकता वापर?तज्ञांचा असा विश्वास आहे की ज्यांना पील-ऑफ मास्कच्या वेदनाशिवाय तेल आणि रक्तसंचय व्यवस्थापित करायचे आहे, त्यांच्यासाठी एक्सफोलिएशन हा एक चांगला पर्याय आहे. हे केवळ अशुद्धता काढून टाकत नाही तर त्वचेच्या बॅरियल संरक्षण देखील करते..दीर्घकाळ टिकणाऱ्या स्वच्छ त्वचेसाठी खास टिप्सजास्त स्वच्छ करणारी किंवा जळजळ निर्माण करणारी उत्पादने टाळावे. त्याऐवजी, अशी उत्पादने वापरा जी स्वच्छ करतात आणि त्याचबरोबर तुमच्या त्वचेचा संरक्षणात्मक अडथळा देखील राखतात.जर तुमची त्वचा तेलकट असेल तर तेल नियंत्रित करण्यासाठी सॅलिसिलिक, ग्लायकोलिक किंवा लॅक्टिक अॅसिड निवडावे.जर त्वचा निरोगी ठेवायची असेल तर व्हायरल प्रोडक्ट न वापरता स्किनवर टेस्ट करुन वापरावे..