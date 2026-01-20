लाइफस्टाइल

Charcoal Peel Mask: चमकदार त्वचेसाठी 'चारकोल पील मास्क' वापरणे योग्य की अयोग्य? वाचा त्वचारोगतज्ज्ञ काय सांगतात

is charcoal peel mask safe for skin: जर तुम्ही ब्लॅकहेड्स आणि व्हाईटहेड्स काढण्यासाठी चारकोल पील मास्क वापरत असाल तर दुष्परिणाम होऊ शकतात.
ज्याप्रमाणे त्वचेवर डाग आणि टॅनिंग सामान्य आहे, त्याचप्रमाणे ब्लॅकहेड्स आणि व्हाइटहेड्स देखील सामान्य आहेत. गेल्या काही काळापासून सोशल मीडियावर पील-ऑफ चारकोल मास्क व्हायरल होत आहेत. ज्यात ब्लॅकहेड्स आणि तेलकट त्वचेवर त्वरित उपाय देण्याचा दावा केला जात आहे. त्वचारोग तज्ञ चेतावणी देतात की हा मास्क कॅमेऱ्यावर प्रभावी दिसत असला तरी, तो दीर्घकाळात तुमच्या त्वचेच्या आरोग्याला हानी पोहोचवू शकतो.

