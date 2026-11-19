आजकाल लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत बहुतांश जणांसाठी चष्मा हा दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. आपण चष्मा कितीही जपून वापरला आणि रोज स्वच्छ केला, तरी काही महिन्यांतच त्याच्या लेन्सवर बारीक स्क्रॅचेस (ओरखडे) आणि धूसर डाग दिसू लागतात. यामागे आपण नकळत करत असलेल्या काही सामान्य चुका कारणीभूत असतात..शर्ट, साडीचा पदर किंवा टिश्यू पेपरने चष्मा पुसणे धोकादायक बाहेर प्रवासात असताना हवेतील धुळीचे अतिसूक्ष्म कण चष्म्याच्या काचेवर साचतात. अनेक जण कोणताही स्प्रे किंवा पाणी न वापरता थेट शर्टच्या कोपऱ्याने, रुमालाने, टॉवेलने किंवा टिश्यू पेपरने कोरडा चष्मा घासून पुसतात. .असे केल्याने काचेवर बसलेले धुळीचे कण लेन्सवर घासले जातात आणि लेन्सवरील अँटी-रिफ्लेक्टिव्ह (Anti-reflective) कोटिंग खराब होऊन कायमचे स्क्रॅचेस पडतात. तसेच, गरम पाणी, व्हिनेगर किंवा अल्कोहोलयुक्त क्लीनर वापरल्यानेही लेन्सचे कोटिंग निघू शकते, असे ऑक्सफर्ड ऑप्टोमेट्री च्या तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.."इन्स्टाग्राम स्टोरी चुकली तर आता डिलीट करण्याची गरजच नाही! आले 'एडिट स्टोरी' फीचर... कसे वापरायचे? जाणून घ्या झटपट!".स्क्रॅचशिवाय चष्मा स्वच्छ करण्याची ५-स्टेप योग्य पद्धत नेत्रतज्ज्ञ आणि ऑप्टिशियन्सच्या सल्ल्यानुसार, चष्मा दीर्घकाळ चकाचक ठेवण्यासाठी ही सोपी पद्धत अवलंबावी:आधी हात स्वच्छ धुवा: चष्मा हातात घेण्यापूर्वी हात साबणाने धुऊन कोरडे करा, जेणेकरून हातावरील तेलकटपणा लेन्सवर लागणार नाही.पाण्याने धुवा किंवा लेन्स स्प्रे वापरा: कोरड्या काचेवर कधीही कापड फिरवू नका. लेन्स क्लिनर स्प्रे वापरा किंवा नळाच्या साध्या/कोमट पाण्याखाली चष्मा धरून आधी त्यावरील धूळ वाहून जाऊ द्या.सौम्य लिक्विड सोपचा वापर: काचेवर तेलाचे डाग असल्यास लोशन-मुक्त सौम्य डिश सोपचा एक थेंब बोटांवर घेऊन लेन्स, नोज पॅड्स आणि फ्रेम हलक्या हाताने धुवा आणि पाण्याने स्वच्छ धुऊन काढा.केवळ मायक्रोफायबर कापड वापरा: चष्मा पुसण्यासाठी नेहमी स्वच्छ मायक्रोफायबर (Microfiber) कापडाचाच वापर करा. हे कापडही वेळोवेळी धुतलेले असावे.हार्ड केसमध्ये ठेवा: चष्मा वापरत नसताना तो रिकामा टेबलवर उलटा ठेवण्याऐवजी नेहमी कठीण कव्हरमध्ये (Hard Case) ठेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.