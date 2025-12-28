Homemade Dhoop: बाजारच्या धूपाला म्हणा रामराम! आजच घरी बनवा केमिकल-फ्री धूप; जाणून घ्या सोपी पद्धत

Easy Method to Make Dhoop at Home: लहान मोठे कार्यक्रम असो व्हा सांस्कृतिक उपासना धूप-दीपाला विशेष महत्त्व आहे. सकाळी किंवा संध्याकाळी सूर्यप्रकाश लावल्याने केवळ मंदिरच नाही तर संपूर्ण घर शांत होते आणि सकारात्मक वातावरण निर्माण होते. .सध्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या बहुतेक अगरबत्तींमध्ये कृत्रिम सुगंध आणि रसायने असतात, ज्याचा धूर आरोग्यासाठी हानिकारक असू शकतो. म्हणूनच बरेच लोक नैसर्गिक आणि सुरक्षित पर्याय शोधत आहेत.प्राचीन काळी, लोक घरी उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक घटकांपासून धूप तयार करत असत. फुले, औषधी वनस्पती, कापूर आणि कापूर यांच्या वापरामुळे, धूप केवळ सुगंधितच नाही तर आरोग्यासाठी देखील चांगला असतो. आज पुन्हा एकदा त्या परंपरेला उजाळा मिळत आहे, तुम्ही घरी अगदी सोप्या पद्धतीने रसायनमुक्त धूप तयार करू शकता..Shani Effect 2026: नवं वर्ष, नवा शनि प्रभाव! 2026 मध्ये कोणत्या राशींचं भाग्य उजळणार? वाचा तुमचं राशी भविष्य.प्रसिद्ध शेफ आणि कंटेंट क्रिएटर जसप्रीत सिंग देवगन यांनी ही खास पद्धत शेअर केली आहे, वापरलेले घटक सहज उपलब्ध आहेत आणि पूर्णपणे नैसर्गिक आहेत. सुगंधित अगरबत्ती कशी बनवायची ते जाणून घेऊया..धूप बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यझेंडूची ३–४ फुलेमोगऱ्याची २–३ फुलेगुलाबाची ३–४ फुले (तुम्ही सुगंधानुसार फुलाची निवड बदलू शकता)कापूराच्या ६–७ टिकल्यावाळवलेले नारळाचे सालसुमारे १ इंच दालचिनी१ चमचा चंदन पावडरआवश्यकतेनुसार तूप.Healthy Resolutions 2026: 2026 मध्ये निरोगी आणि ताजेतवाने राहण्यासाठी आजच डायरीत नोट करा हे ५ सोपे पण पॉवरफुल रिझोल्यूशन्स.घरी केमिकल-फ्री धूप कशी तयार करावी?सर्वप्रथम फुले स्वच्छ धुवून घ्या आणि ती पूर्णपणे सुकू द्या. नंतर फुलांच्या पाकळ्या वेगळ्या करून ठेवा.कढईत मंद आचेवर या पाकळ्या हलक्या हाताने परतून घ्या, जेणेकरून त्यातील ओलसरपणा पूर्ण निघून जाईल.सुकलेल्या पाकळ्या मिक्सरमध्ये घाला. त्यात दालचिनी आणि कापूर टाकून सर्व साहित्य बारीक वाटून घ्या.नारळाच्या केसरचे छोटे तुकडे करून वेगळे वाटा आणि मग हे मिश्रण फुलांच्या पावडरमध्ये मिसळा.तयार मिश्रण गाळणीने चाळून घ्या, जेणेकरून एकसंध आणि मऊ पावडर मिळेल.या पावडरमध्ये चंदन पावडर मिसळा आणि थोडे-थोडे देशी तूप घालून घट्ट मळा.मिश्रणापासून छोट्या धूपबत्त्या किंवा गोळे तयार करा आणि सावलीत वाळत ठेवा.वाळल्यानंतर ही धूप मातीच्या दिव्यात किंवा धूपदाणीमध्ये वापरू शकता..का वापरावी ही नैसर्गिक धूप?कोणतेही केमिकल किंवा कृत्रिम सुगंध नाहीतघरात सौम्य आणि शांत करणारा सुगंध पसरतोपूजेसाठी सुरक्षित आणि पारंपरिक पर्यायआरोग्यावर कोणताही दुष्परिणाम नाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.