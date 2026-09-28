Stomach Ache: रोज सकाळी शाळेत जाण्यापूर्वी तुमच्या मुलांचे पोट दुखते? बालरोगतज्ज्ञांनी सांगितले यामागचे खरे कारण!

School Anxiety vs Constipation: सकाळी शाळेची वेळ झाली की लहान मुलांचे अचानक पोट दुखायला लागणे ही अनेक घरांमध्ये दिसणारी अतिशय सामान्य बाब आहे. अनेकदा पालक याकडे शाळा टाळण्याचे किंवा नाटक करण्याचे एक कारण म्हणून पाहतात. पण, ही फक्त एक थाप नसून त्यामागे एखादी शारीरिक समस्या किंवा मानसिक तणाव असू शकतो, असे बालरोगतज्ज्ञ सांगतात. मुलांमध्ये वारंवार होणाऱ्या पोटदुखीची (Recurrent Abdominal Pain) कारणे शोधण्यासाठी दुखापतीची वेळ, पोटदुखीचे स्वरूप आणि त्यासोबत दिसणारी इतर लक्षणे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे..शाळेची भीती अन् मानसिक तणाव (School-Related Anxiety)जर मुलांच्या पोटातील वेदना फक्त शाळेच्या दिवशी सकाळीच उद्भवत असतील आणि शनिवार, रविवार किंवा सुट्टीच्या दिवशी मूल पूर्णपणे निरोगी राहत असेल, तर यामागे भावनिक किंवा मानसिक तणाव असू शकतो.तणावाची कारणे: परीक्षेची भीती, अभ्यासाचा ताण, मित्रांसोबतचे वाद, शाळेतील बुलिंग (Bullying), शिक्षकांची भीती किंवा पालकांपासून दूर राहण्याची चिंता (Separation Anxiety) यांमुळे लहान मुलांमध्ये तणाव निर्माण होतो.शारीरिक परिणाम: लहान मुलांना आपल्या भावना शब्दांत व्यक्त करता येत नाहीत. मानसिक तणावाचा थेट परिणाम पचनसंस्थेवर (Gut Health) होतो, ज्यामुळे खरोखरच पोटात दुखणे, मळमळ होणे किंवा अचानक टॉयलेटला जाण्याची तीव्र इच्छा होणे अशी खरीखुरी शारीरिक लक्षणे दिसू लागतात..Leg Cramps: रात्री पायात तीव्र कळ; \nस्नायू आखडतात अन् झोप उडते! जाणून घ्या शरीरातील पाण्याची कमतरता की गंभीर आजार? .बद्धकोष्ठता (Constipation) आणि चुकीच्या सवयीमुलांमध्ये रोज सकाळी पोटात अस्वस्थता येण्याचे बद्धकोष्ठता हे एक मुख्य कारण आहे.शाळेतील टॉयलेट वापरण्याची भीती: अनेक मुले शाळेतील टॉयलेट वापरण्यास संकोच करतात आणि घरी येईपर्यंत नैसर्गिक भावना (Urge) दाबून ठेवतात. ही सवय नियमित राहिल्यास बद्धकोष्ठतेचा त्रास होतो.आहार आणि पाण्याचे प्रमाण: आहारात फायबरची (Fiber) कमी, पुरेसे पाणी न पिणे आणि जंक फूड/प्रोसेस्ड फूडचे अतिसेवन यामुळे शौचास कडक होणे, पोट फुगणे आणि पोटात तीव्र कळा येणे असे त्रास होतात..इतर शारीरिक कारणेपोटदुखीच्या इतर संभाव्य कारणांमध्ये खालील घटकांचा समावेश होतो-अपचन (Indigestion) किंवा ठराविक अन्नाची ॲलर्जी (Food Intolerance).मूत्राशयाचे संसर्ग (Urinary Tract Infection) किंवा पोटातील संसर्ग.फंक्शनल ॲब्डॉमिनल पेन: अनेकदा कोणतीही मोठी शारीरिक इजा नसतानाही मुलांमध्ये पोटाचे कार्य मंदावल्यामुळे वेदना जाणवू शकतात..पालकांनी डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा?थोड्या प्रमाणातील पोटदुखी सामान्य असू शकते, पण खालील गंभीर लक्षणे दिसल्यास लगेच बालरोगतज्ज्ञांशी संपर्क साधावा-- पोटदुखीमुळे मुल रात्री अचानक जागे होत असल्यास.- तीव्र वेदनांसोबत वारंवार उलट्या होणे, ताप येणे किंवा शौचातून रक्त पडणे.- मुलाचे वजन अचानक कमी होणे, भूक मंदावणे किंवा सतत थकवा जाणवणे.- आहारात आणि पाण्याच्या प्रमाणात बदल करूनही पोटदुखी थांबत नसल्यास.पालकांसाठी टीप: रोजच्या पोटदुखीच्या वेळा, आहाराची सवय आणि शौचाच्या वेळा यांची नोंद ठेवून डॉक्टरांना दाखवल्यास योग्य निदान करणे सोपे जाते..Stomach Noises: आपल्या पोटातून गुरगुरणारा आवाज का येतो? डॉक्टरांनी सांगितली यामागची खरी कारणं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.