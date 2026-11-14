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Children's Day 2026 Wishes in Marathi: लहानपण देगा देवा! बालदिनानिमित्त शेअर करा बालपणाच्या आठवणी जागवणारे खास संदेश

HAPPY CHILDREN'S DAY MESSAGES: बालपणाच्या गोड आठवणींना उजाळा देत चिमुकल्यांसोबत शेअर करा बालदिनाच्या खास शुभेच्छा!
Children's Day 2026 Wishes in Marathi

Children's Day 2026 Wishes in Marathi

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

14 NOVEMBER CHILDREN'S DAY WISHES IN MARATHI: निरागस हास्य, खोडकरपणा आणि छोट्या छोट्या स्वप्नांनी बालपणाचा काळ खास बनतो. मुलांच्या या निरागस जगात आनंद, उत्साह आणि प्रेम भरभरून असतं. त्यांच्या कल्पनांना बळ देत, त्यांच्या स्वप्नांना नवी दिशा देत १४ नोव्हेंबरला बालदिन साजरा केला जातो. या खास दिवशी प्रत्येक मुलाच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवणाऱ्या काही सुंदर शुभेच्छा जाणून घेऊया.

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