Children's Day 2026 Wishes in Marathi: लहानपण देगा देवा! बालदिनानिमित्त शेअर करा बालपणाच्या आठवणी जागवणारे खास संदेश

14 NOVEMBER CHILDREN'S DAY WISHES IN MARATHI: निरागस हास्य, खोडकरपणा आणि छोट्या छोट्या स्वप्नांनी बालपणाचा काळ खास बनतो. मुलांच्या या निरागस जगात आनंद, उत्साह आणि प्रेम भरभरून असतं. त्यांच्या कल्पनांना बळ देत, त्यांच्या स्वप्नांना नवी दिशा देत १४ नोव्हेंबरला बालदिन साजरा केला जातो. या खास दिवशी प्रत्येक मुलाच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवणाऱ्या काही सुंदर शुभेच्छा जाणून घेऊया..- जगातील सर्वोत्तम दिवस, जगातील सर्वोत्तम वेळ,जगातील सर्वात सुंदर क्षण बालपणातच सापडतात.बालदिनाच्या शुभेच्छा!- बालपणीचा तो काळ, सुखाचा खजिना होता,मला चंद्रावर जायचे होते, पण माझ्या मनाला फुलपाखरांचे वेड होते.बालदिनाच्या शुभेच्छा!.- बालदिनी, आम्ही मुलांना त्यांचे हक्क मिळवून देऊ,त्यांना प्रोत्साहन देऊ आणि त्यांना चांगल्या भविष्याकडे नेऊ अशी शपथ घ्या.बालदिनाच्या शुभेच्छा!- बालपणीची जादू,ते सुंदर जग, प्रत्येक पावलावर आनंद,प्रत्येक हास्यात रंगत असते. बालदिनाच्या शुभेच्छा!.- पाखरांची चपळता, प्रात:काळाची सौम्य उज्ज्वलतानि झऱ्याचा खळखळाट, म्हणजे मुले...बालदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!- फक्त मुलांनाच हा विश्वास असतो की, ते सर्वकाही करू शकतात. अशा निरागस मुलांना बालदिनाच्या गोड शुभेच्छा!.- बालपणीच्या हास्यात जादू असते.जो प्रत्येक हृदयाला सुगंधित करतोया जादूने तुमचे जीवन उजळवत राहा.- बालपणी होते स्वछंद खेळाचे क्षण..बालपणी होते सर्व सुखाचे धन..!!बालपणीच्या आठवणीत हरपते मन..येणार नाहीत कधीच ते सोनेरी क्षण.बालदिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा!.- तुम्हाला पाठवत आहे शुभेच्छांचा गुच्छ…प्रेमाने भरलेला तुमचं आयुष्य सुगंधित करण्यासाठी…आनंदी राहा आणि आठवणी जपा…बालदिनाच्या सुंदर शुभेच्छा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.