Children’s Day 2025: बाल दिन १४ नोव्हेंबरलाच का साजरा केला जातो? जाणून घ्या यामागचं खरं कारण

Children's Day Celebrated on 14 November in India: भारतासह जगभरात १४ नोव्हेंबर रोजी बाल दिन मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. पण अनेकांना प्रश्न पडतो की, "हि तारीख का ठरवली?" आणि बाल दिवस साजरा करण्यामागचा उद्देश काय आहे? चला तर सविस्तर माहिती जाणून घेऊया. .बाल दिवसाची सुरुवात कधी झाली?भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा जन्म १४ नोव्हेंबर १८८९ रोजी रोसी अलाहाबाद म्हणजेसध्याचे प्रयागराज येथे झाला. नेहरूजींना लहान मुलांवर खूप प्रेम होते आणि ते त्यांना देशाचे भविष्य मानत होते.मुलांना शिकण्यासाठी प्रेरित करणे आणि त्यांची कल्पनाशक्ती आणि सर्जनशीलता वाढवणे हे त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट होते. या कारणामुळे १९६४ मध्ये, नेहरूंच्या जयंतीनिमित्त, १४ नोव्हेंबर हा दिवस बालदिन म्हणून औपचारिकपणे घोषित करण्यात आला..पंडित नेहरू यांचे मुलांवर प्रेमनेहरूजी मुलांना "देशाचे उज्ज्वल भविष्य" मानत असत आणि त्यांना प्रेमाने मार्गदर्शन करत असत. त्यांचा असा विश्वास होता की जर मुलांना योग्य शिक्षण आणि मूल्ये मिळाली तर ते समाज आणि देशासाठी अत्यंत मौल्यवान बनतील. नेहरूजी नेहमीच मुलांना प्रोत्साहन देत असत आणि त्यांचे व्यक्तिमत्त्व विकसित करण्यास मदत करत असत. .आजही, नेहरूजींची लाडकी मुले त्यांना "चाचा नेहरू" म्हणून संबोधतात. आज १४ नोव्हेंबर रोजी देशभरातील शाळांमध्ये विविध कार्यक्रम, नाटके, गाणी आणि शैक्षणिक उपक्रम आयोजित करून बालदिन साजरा केला जातो..बालदिनाचे मुख्य उद्दिष्टे- मुलांना त्यांचे हक्क समजावून सांगा- मुलांमध्ये शैक्षणिक आणि सामाजिक विकास सुनिश्चित करणे- मुलांमध्ये सर्जनशीलता, कल्पनाशक्ती आणि नैतिक मूल्ये विकसित करणे- मुलांना अभ्यास करण्यास प्रोत्साहित करा.