Children’s Day 2025: बाल दिन १४ नोव्हेंबरलाच का साजरा केला जातो? जाणून घ्या यामागचं खरं कारण

History And Significance of Children’s Day: आज १४ नोव्हेंबर रोजी जगभरात बालदिन मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. पण तुम्हाला माहिती आहे का की या दिवसाचे महत्व काय आहे आणि का साजरा करतात चला, जाणून घेऊयात
Monika Shinde
Updated on

Children’s Day Celebrated on 14 November in India: भारतासह जगभरात १४ नोव्हेंबर रोजी बाल दिन मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. पण अनेकांना प्रश्न पडतो की, "हि तारीख का ठरवली?" आणि बाल दिवस साजरा करण्यामागचा उद्देश काय आहे? चला तर सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

