कोलेजनचं महत्त्व काय? वाढत्या वयात सुरकुत्या टाळण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय!

Collagen Benefits : सध्या मेकअपच्या खूप गोष्टी बाजारात, ऑनलाइन मिळतात. रोजच्या जीवनशैलीत कोलेजन या शब्दाची मोठी चर्चा होत असते. टीव्ही जाहिरातींपासून ते सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सपर्यंत प्रत्येकजण कोलेजन सप्लिमेंट्स, सीरम आणि क्रीम्स नाव ऐकत असतो. .जसे वय वाढते तसेच आपले बाहेर जाणे, ऊन , वारा यांच्याशी संपर्क येतो. त्यासाठीच आपल्याला कोलेजन असणाऱ्या गोष्टी वापरणे गरजेचे असते. कोलेजनमधील घटक हे केवळ मार्केटिंगचे साधन नसून ते शरीरातील एक अत्यंत महत्त्वाचे प्रथिन आहे..नेमकं काय आहे कोलेजन?सोप्या भाषेत सांगायचे तर, कोलेजन हे एक प्रकारचे प्रोटीन आहे जे आपल्या त्वचा, हाडे, स्नायू आणि लिगामेंट्समध्ये नैसर्गिकरित्या आढळते. हे त्वचेला फ्लेक्सिबल आणि मजबुती देण्याचे काम करते. आपण तरुण असतो तेव्हा शरीर मुबलक प्रमाणात कोलेजन तयार करते, ज्यामुळे त्वचा तजेलदार आणि लुज दिसत नाही. परंतु, वय वाढते तसे या प्रथिनाचे उत्पादन घटते, परिणामी चेहऱ्यावर बारीक रेषा आणि सुरकुत्या दिसू लागतात..कोलेजन शरीरात काय काम करते?कोलेजन प्रामुख्याने 'कनेक्टिव टिश्यू'मधून स्त्रवते. त्वचेच्या मधल्या थरात फायबरची एक जाळी तयार करते, ज्याला 'फायब्रोब्लास्ट' म्हटले जाते. हे जाळे मृत पेशी हटवून नवीन पेशी तयार करण्यास मदत करत असतात. कोलेजन किडनीसारख्या नाजूक अवयवांसाठी सुरक्षा कवचाप्रमाणेही काम करते. महिलांमध्ये विशेषतः रजोनिवृत्तीनंतर कोलेजनचे प्रमाण झपाट्याने कमी होते. तेव्हा म्हणूनच आहार हेल्दी दिला जातो..सप्लिमेंट्स आणि क्रीम्स प्रभावी असतात का?यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थच्या एका संशोधनानुसार, त्वचेवर लावली जाणारे प्रोडक्टस जसे की, सीरम, क्रीम आणि सप्लिमेंट्स काही प्रमाणात एजिंग साईन्स कमी करण्यास मदत करतात. त्यामुळे त्वचेमधील रखरखीतपणा कमी होतो. त्वचा मुलायम, चमकदार होते. त्वचा हायड्रेट राहते. .म्हणजेच काय तर कोलेजन हे त्वचेचे तारुण्य टिकवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे, परंतु केवळ या प्रोडक्टसवर अवलंबून न राहता सकस आहार आणि योग्य जीवनशैली राखणेही तितकेच गरजेचे आहे.तुम्ही घरगुती उपायही करू शकता. फेसपॅक बनवू शकता ज्यात तुम्हाला कोलेजनयुक्त घटक टाकता येतील. .तांदळाचे पाणी किंवा पेस्ट यामध्ये असते कलेजेन. वयाच्या साठीनंतर कोलेजन कमी होणे ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया असली, तरी योग्य काळजी घेतल्यास त्वचेचा पोत सुधारता येतो, डार्क सर्कल, सुरकुत्या कमी होतात.