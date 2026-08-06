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Monsoon Skincare Mistakes: पावसाळ्यात स्किनकेअर करताना अनेकजण करतात 'ही' चूक; तुमच्याकडूनही होत नाही ना?

Rainy Season Skincare: पावसाळ्यात स्किनकेअर करताना होणाऱ्या सामान्य चुका, त्यापासून बचाव करण्याचे उपाय आणि त्वचा निरोगी व तजेलदार ठेवण्यासाठी तज्ज्ञांच्या उपयुक्त टिप्स जाणून घ्या.
Monsoon Skin Care Guide: Simple Habits to Keep Your Skin Healthy and Glowing

Monsoon Skin Care Guide: Simple Habits to Keep Your Skin Healthy and Glowing

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सकाळ वृत्तसेवा
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Simple Habits to Keep Your Skin Healthy and Glowing in Monsoon: पावसाळ्यात हवेतला ओलावा सत्तर-ऐंशी टक्क्यांनी वाढतो. त्यामुळे मुरूम, बुरशी, खाज आणि निस्तेज त्वचा या समस्या जास्त होतात. त्यामुळे त्वचेला तजेलदार ठेवण्यासाठी काही कानमंत्र बघूया.

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