History and Significance of Indian Constitution Day: दरवर्षी २६ नोव्हेंबर आपण भारतीय संविधान दिन साजरा करतो. हा दिवस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी रुजू केलेल्या मूल्यांच्या स्मरणार्थही साजरा केला जातो. याच दिवशी १९४९ मध्ये संविधान सभेने भारतीय राज्यघटना स्वीकारली होती. त्यानिमित्ताने भारतीय संविधानात असलेले काही महत्त्वाचे आणि शक्तिशाली कलम जाणून घेऊया..संविधान दिन का साजरा केला जातो ?दरवर्षी २६ नोव्हेंबर हा दिवस भारतात संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. १९४९ मध्ये याच दिवशी भारतीय संविधानाचा स्वीकार करण्यात आला होता. या दिनानिमित्त देशभरातील सरकारी कार्यालये आणि शाळांमध्ये विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. लोकशाही मूल्यांप्रती असलेली भारताची बांधिलकी अधोरेखित करण्यासोबतच भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो..Constitution Day : भिडेवाडा ते पुणे स्टेशनदरम्यान संविधान दिनाची रॅली; व्याख्यान आणि उद्देशिकेचे मोफत वाटप.भारतीय संविधानातील महत्त्वाची अन् शक्तिशाली कलमंकलम 368हे संसदेला संविधानात सुधारणा करण्याचा अधिकार देते. परंतु संसद संविधानाच्या मूलभूत रचनेत बदल करू शकत नाही..कलम 32डॉ. आंबेडकर यांनी संविधानाचे हृदय आणि आत्मा म्हणून वर्णन केले. जो मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार देते.कलम 21जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार सन्मान, गोपनीयता, आरोग्य, पर्यावरण आणि उपजीविका यांचा समावेश.कलम 365हे कलम संवैधानिक बिघाडाच्या वेळी केंद्राला राज्य सरकारचे नियंत्रण घेण्याची परवानगी देते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.