Credit Card Alert: स्वाइप करण्याआधी थांबा! क्रेडिट कार्ड वापरताना होऊ शकतात 'हे' ५ मोठे आर्थिक तोटे; आत्ताच जाणून घ्या

आज क्रेडिट कार्ड आपल्या आयुष्याचा इतका सहज भाग बनलं आहे की आपण ते वापरताना थांबून विचारही करत नाही. कॅशबॅक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, ईएमआयची सोय आणि "आता घ्या, नंतर भरा" अशा ऑफर्स आपल्याला वारंवार कार्डकडे ओढतात. पण याच्यामागे काही असे धोके लपलेले असतात, जे वेळेत लक्षात आले नाहीत तर हळूहळू आर्थिक ताण, वाढतं कर्ज आणि खराब क्रेडिट स्कोअर याचं कारण बनू शकतात. तुम्हालाही कधी वाटतं का की पैसे कुठे खर्च झाले कळतच नाहीत? मग स्वाइप करण्याआधी थांबा; कारण क्रेडिट कार्ड वापरताना होऊ शकतात असे ५ मोठे आर्थिक तोटे, जे प्रत्येकाने जाणून घ्यायलाच हवेत. .प्रचंड व्याजदर कर्ज वाढवू शकतातक्रेडिट कार्डवरचं व्याज खूप जास्त असतं. आपण दर महिन्याला पूर्ण बिल भरलं नाही, तर उरलेल्या रकमेवर व्याज वाढत जातं. सुरुवातीला रक्कम कमी वाटते, पण हळूहळू तेच पैसे मोठ्या कर्जात बदलतात. फक्त किमान रक्कम भरत राहिल्यास कर्ज कमी होत नाही, उलट वाढतच जातं. त्यामुळे वेळेवर पूर्ण बिल न भरल्यास क्रेडिट कार्ड डोक्याला ताप देऊ शकतं.उपाय: दर महिन्याला संपूर्ण बिल भरण्याचा प्रयत्न करा. ते शक्य नसेल, तर ज्या कार्डवर व्याजदर जास्त आहे ते आधी फेडा..जास्त क्रेडिट वापर केल्याने धोका वाढतोक्रेडिट कार्डची मर्यादा जास्त असली, तरी ती पूर्ण वापरणं चांगलं नसतं. कार्डवर जास्त खर्च केल्यास बँकेला असं वाटतं की तुम्ही पैशांवर नियंत्रण ठेवत नाही. त्यामुळे तुमचा क्रेडिट स्कोअर कमी होऊ शकतो. म्हणून कार्डवर मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च टाळणं आणि वापर नियंत्रणात ठेवणं महत्त्वाचं आहे.उदाहरणार्थ, जर तुमची लिमिट ₹१ लाख असेल, तर एकावेळी ₹३० हजारांपेक्षा जास्त थकबाकी टाळलेली बरी.उपाय: क्रेडिट युटिलायझेशन कमी ठेवा आणि शक्य असल्यास मधल्या काळातही रक्कम भरत रहा..उशिरा पेमेंट केल्यास क्रेडिट स्कोअरला मोठा फटकाक्रेडिट कार्डचं बिल वेळेवर भरलं नाही, तर त्याचा थेट परिणाम तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर होतो. एकदाही पेमेंट उशिरा झालं, तरी स्कोअर कमी होऊ शकतो. पुढे कर्ज घ्यायचं असेल, घर भाड्याने घ्यायचं असेल किंवा लोन मंजूर करून घ्यायचं असेल, तर अडचण येऊ शकते. त्यामुळे बिलाची तारीख चुकू नये, याची नेहमी काळजी घ्यायला हवी.उपाय: ऑटो-डेबिट सुरू ठेवा किंवा मोबाईलमध्ये रिमाइंडर लावा. किमान रक्कम वेळेवर भरणेही पेमेंट चुकवण्यापेक्षा केव्हाही चांगले..लपलेले शुल्क खिशाला चाट लावू शकतेक्रेडिट कार्डवर फक्त खर्चच नाही, तर वेगवेगळे अतिरिक्त शुल्कही लागतात. उशीर शुल्क, वार्षिक शुल्क, परदेशी व्यवहार शुल्क असे खर्च नकळत वाढतात. हे छोटे वाटणारे शुल्क हळूहळू मोठी रक्कम बनतात आणि खिशाला चाट लावतात. त्यामुळे कार्ड वापरताना कोणते शुल्क लागते, हे आधीच समजून घेणं गरजेचं आहे.उपाय: कार्ड घेण्याआधी अटी आणि शुल्क नीट वाचा. कमी शुल्क असलेली कार्ड्स निवडा आणि स्टेटमेंट नियमित तपासा..रिवॉर्ड्सच्या मोहात जास्त खर्च होऊ शकतोक्रेडिट कार्डवर मिळणारे कॅशबॅक, पॉइंट्स आणि ऑफर्स पाहून अनेकदा आपण गरजेपेक्षा जास्त खर्च करतो. "पॉइंट्स मिळतील" किंवा "ऑफर आहे" म्हणून खरेदी वाढते. पण शेवटी बिल आलं की लक्षात येतं की खर्च हाताबाहेर गेला आहे. त्यामुळे रिवॉर्ड्सच्या मोहात पडून अनावश्यक खर्च होऊ देऊ नका.उपाय: क्रेडिट कार्डला डेबिट कार्डसारखेच वापरा. जितकी रक्कम लगेच भरू शकता, तितकाच खर्च करा. रिवॉर्ड्स हे फक्त अतिरिक्त फायदे आहेत, खर्च करण्याचे कारण नव्हे.