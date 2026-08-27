Car Care Tips: कारमध्ये फोन चार्ज करताय? 'या' ४ चुकांमुळे मोबाईलचा ब्लास्ट अन् कारची बॅटरी होऊ शकते डेड!

Charging your phone in the car?: लांबच्या प्रवासात गूगल मॅप्सचा वापर करणे, गाणी ऐकणे किंवा महत्त्वाचे कॉल्स घेण्यासाठी मोबाईलचा बॅकअप असणे अत्यंत गरजेचे असते. स्वतःची कार असल्यास प्रवासात फोन चार्ज करणे फार सोपे वाटते. पण, कार चालवताना फोन चार्ज करण्याची ही सोपी सवय तुमच्या महागड्या स्मार्टफोनसाठी आणि कारच्या बॅटरीसाठी अत्यंत घातक ठरू शकते.अनेकदा स्वस्त चार्जरचा वापर किंवा चुकीच्या वेळी फोन प्लग-इन केल्याने मोठे नुकसान होऊ शकते. कारमध्ये मोबाईल चार्ज करताना कोणत्या गंभीर चुका टाळाव्यात, ते सविस्तर जाणून घ्या- .स्वस्त आणि लोकल अडॅप्टर वापरणे टाळाकारमध्ये फोन चार्ज करताना अनेकजण लोकल किंवा विना-ब्रँडचे स्वस्त कार चार्जर वापरतात. अशा चार्जर्समध्ये पॉवर रेग्युलेशन सर्किट नसतात, ज्यामुळे विजेच्या प्रवाहात अचानक मोठी वाढ किंवा घट होऊ शकते.होणारे नुकसान: योग्य एम्पीयर न मिळाल्याने फोन खूप हळू चार्ज होतो आणि केबल वेगाने गरम होते. अशा स्वस्त अडॅप्टरमुळे कारचा फ्यूज उडू शकतो.उपाय: नेहमी कंपनीचे ओरिजिनल किंवा नामांकित ब्रँडचे सर्टिफाइड अडॅप्टर वापरावे..Helmet Safety: हेल्मेटलाही असते एक्सपायरी डेट! किती वर्षांनी बदलावे जुने हेल्मेट? वेळीच सावध व्हा, नाहीतर जिवाला वाढेल धोका!.इंजिन सुरू करण्याआधी फोन चार्जिंगला लावणेगाडीत बसताच सर्वात आधी फोन चार्जिंगला कनेक्ट करणे आणि त्यानंतर गाडीचे इग्निशन ऑन करणे, ही अनेक लोकांची सवय असते.होणारे नुकसान: जेव्हा कारचे इंजिन सेल्फ देऊन स्टार्ट केले जाते, तेव्हा कारच्या बॅटरीमधून एक मोठा इलेक्ट्रिकल स्पाइक (वीजेचा तीव्र झटका) निघतो. हे अचानक वाढलेले व्होल्टेज फोनचा नाजूक मदरबोर्ड आणि चार्जिंग आयसी पूर्णपणे जाळून टाकू शकते.उपाय: नेहमी इंजिन स्टार्ट होऊन स्मूथ चालू झाल्यानंतरच फोन केबलला जोडावा..फोन ओव्हरहीटिंगचा मोठा धोकाप्रवासात फोन अनेकदा कारच्या डॅशबोर्डवर किंवा थेट ऊन पडेल अशा ठिकाणी ठेवला जातो.होणारे नुकसान: चार्जिंगदरम्यान बॅटरीमध्ये केमिकल रिॲक्शन होत असल्याने ती आधीच गरम असते. त्यावर थेट सूर्यप्रकाश पडल्यास फोनचे तापमान वेगाने वाढते. यामुळे बॅटरी फुगून तिची लाईफ कमी होते, तसेच फोनचा ब्लास्ट होण्याचा धोका निर्माण होतो.उपाय: फोन थेट उन्हात ठेवण्याऐवजी सावलीत किंवा सुरक्षित ठिकाणी ठेवून चार्ज करावा..Parenting Style: नॉर्वे-स्वीडनमध्ये मुलांना एकटं का सोडलं जातं? जाणून घ्या स्कैंडिनेवियन देशांमधील पेरेंटिंगचे '७' अनोखे नियम!.बंद गाडीत फोन चार्जिंगवर सोडणेकारचे इंजिन पूर्णपणे बंद असतानाही अनेक गाड्यांच्या 12V पॉवर सॉकेटमध्ये बॅटरीद्वारे विजेचा पुरवठा सुरूच असतो.होणारे नुकसान: गाडी बंद करून जास्त वेळ फोन चार्जिंगवर ठेवल्यास, फोन कारच्या मुख्य बॅटरीमधून पॉवर खेचत राहतो. यामुळे कारची बॅटरी डिस्चार्ज होते आणि ऐनवेळी गाडी स्टार्ट होत नाही.उपाय: प्रवास संपताच किंवा गाडी बंद करताच सॉकेटमधून फोन लगेच काढून टाकावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.