निस्तेज त्वचा अन् डार्क सर्कल्स? महागड्या क्रीम्सऐवजी 'हे' 5 घरगुती उपाय ठरतील वरदान!

1. सध्याच्या धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे डोळ्यांभोवती काळी वर्तुळे येणे सामान्य समस्या बनली आहे. 2. महागड्या ब्युटी प्रॉडक्ट्सच्या दुष्परिणामांपेक्षा घरगुती उपाय अधिक सुरक्षित ठरतात. 3. व्हिटॅमिन ईचा वापर डार्क सर्कल्स कमी करण्यास मदत करतो. .Dark Circles Remedies : सध्या सगळ्यांचे जीवन धावपळीचे असते. त्यामुळे झोपचा अभाव, मानसिक तणाव आणि पोषक घटकांची कमतरता, सतत स्क्रीन समोर बसने यामुळे डोळ्यांभोवती काळी वर्तुळे येणे ही एक सामान्य समस्या बनली आहे..डोळ्यांखालील काळेपणा केवळ सौंदर्यच कमी करत नाही, तर संपूर्ण चेहरा निस्तेज,थकलेला दिसतो. ही समस्या दूर करण्यासाठी अनेक महिला महागड्या आणि केमिकल युक्त ब्युटी प्रॉडक्ट्सचा वापरतात, परंतु त्याचे दुष्परिणाम चेहऱ्यावर लगेच दिसू लागतात. अशा वेळी नैसर्गिक आणि घरगुती उपाय अधिक प्रभावी आणि सुरक्षित ठरतात..कोरफड जेल आणि व्हिटॅमिन ईकोरफड चेहऱ्याला लावल्याने थंड वाटते. तसेच त्याच्यातील गुणधर्म म्हणजे चेहरा मुलायम करते. त्वचेला हायड्रेट ठेऊन उन्हापासून टॅन झालेल्या त्वचेचा पोत सुधारते. मुरूमे ,डाग कमी करण्यास अत्यंत फायदेशीर ठरते.कोरफड जेलमध्ये व्हिटॅमिन ई कॅप्सूल मिक्स करून डोळ्यांभोवती लावा. हलक्या हाताने मसाज केल्यास आठवडाभरात काळे डाग कमी होऊन त्वचा उजळू लागते..बटाट्याचा रस आणि काकडीबटाट्याच्या रसामद्धे ब आणि क जीवनसत्त्वे मुबलक प्रमाणात असतात ते त्वचेसाठी खूप फायदेशीर असतात. बटाटा नैसर्गिक ब्लीचिंग एजंट म्हणून काम करतो. त्वचेवरील टॅन कमी करण्यास फायदेशीर ठरते. बटाट्याचा रस किंवा काकडीचे थंड काप १०-१५ मिनिटे डोळ्यांवर ठेवल्यास डोळ्यांची जळजळ कमी होते आणि काळेपणा वेगाने दूर होतो..गुलाब पाण्याचा वापरगुलाब पाणी चेहऱ्याला, डोळ्यांच्याखाली लावल्याने शांत, थंड वाटते. त्याच बरोबर डोळ्यांच्या आतील जळजळ कमी होते. गुलाबपाणी टोनर म्हणून वापरले जाते. रात्री झोपण्यापूर्वी कापसाच्या बोळ्याने डोळ्यांभोवती गुलाब पाणी लावल्यास डोळ्यांना थंडावा मिळतो. यामुळे डोळ्यांखालील सूज कमी होण्यास मोठी मदत होते..बदाम तेल आणि खोबरेल तेल मसाजबदाम तेल इतर तेलांच्या तुलनेत कमी तेलकट असते. बदाम ते उन्हाळा हिवाळा कोणत्याही ऋतु मध्ये चेहऱ्याला लावल्यास त्याचे फायदेच मिळतात. दररोज रात्री झोपण्यापूर्वी बोटानी डोळ्यांभोवती बदाम तेल किंवा खोबरेल तेलाने वर्तुळाकार मसाज करावा. यामुळे रक्तभिसरण सुधारते आणि त्वचा मऊ होते..टी-बॅग्जचावापरलेल्या ग्रीन टी-बॅग्ज फ्रीजमध्ये थंड करून डोळ्यांवर ठेवल्यास त्यातील अँटीऑक्सिडंट्समुळे डार्क सर्कल्स लवकर फिके पडतात. डोळ्यांची सूज कमी करण्यास फायदेशीर ठरते..जीवनशैलीत करा 'हे' बदलआरोग्यासाठी केवळ बाह्य उपचार पुरेसे नसून, दिवसातून ७-८ तासांची शांत झोप घेणे अनिवार्य आहे. तसेच शरीराला पाणी पिणे गरजेचे असते. ३-४ लिटर पाणी पिणे आणि आहारात व्हिटॅमिन 'सी' व 'के' युक्त पदार्थांचा समावेश करणे आवश्यक आहे. बाहेर जाताना सनस्क्रीनचा वापर केल्यास सूर्याच्या किरणांपासून डोळ्यांच्या नाजूक त्वचेचे रक्षण होते. आरोग्याच्या कोणत्याही समस्या असतील तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.