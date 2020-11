भाऊबीजेला ओवाळणी करताना अशा पद्धतीने सजवा पूजेचे प्लेट

पुणे : आज देशभर भाऊबीज साजरा केला जातो. भाऊ बहिणीचे नातं आणखीन अतूट होण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. या पवित्र दिवशी आरतीचे प्लेट असतेच. या पवित्र उत्सवाच्या पूजा प्लेटमध्ये मुख्यतः काही गोष्टी ठेवल्या जातात. या गोष्टींशिवाय भाऊबीजेची प्लेट अपूर्ण मानले जाते. तर भाऊबीजची पूजा प्लेट कशी तयार करावी. चला तर मग हे जाणून घेऊयात.



गंगाजलच्या पाण्याने पूजा प्लेट पवित्र करून घ्या भाऊबीजला पूजा करण्यासाठी नवीन प्लेट घ्या त्यात गंगाजल घालून ती प्लेट पवित्र करा पूजा प्लेटला फुलांनी सजवा यानंतर पूजेच्या प्लेटला लाल रंगांचे कपडे आणि फुलांनी सजवून घ्या. टिळा लावा या दिवशी बहिणी भावाला टिळा लावतात आणि त्याच्या दीर्घायुषीसाठी शुभेच्छा देतात. अक्षता ठेवा प्लेट फुलांनी सजवल्यानंतर त्यात अक्षता ठेवा. पूजेसाठी लागणारे तांदूळ हे तुटलेलं नसावे याची काळजी घ्या. भावाला टिळा लावल्यावर माथ्यावर तांदूळ लावावे. नारळ पूजेच्या प्लेटमध्ये सुखा नारळ ठेवा. टिळा लावल्यानंतर भावाला सुखा नारळ देणे शुभ मानले जाते. गोड पदार्थ यांनतर प्लेटमध्ये गोड पदार्थ ठेवा. त्यानंतर भावाला गोड पदार्थ खाऊ घाला. या दिवशी भावाला गोड पदार्थ खाऊ घालणे शुभ मानले जाते. दिवा भाऊबीज पूजेच्या प्लेटमध्ये गोड पदार्थ ठेवल्यांनंतर दिवे(आरती) ठेवा. टिळा लावल्यानंतर भावाला आरतीने ओवळा. भाऊबीज दिवशी बहिणींना द्या भेटवस्तू भाऊबीज दिवशी भावाने बहिणीला ओवाळणी म्हणून एखादी तरी भेटवस्तू दिलीच पाहिजे. या दिवशी बहिणीला भेटवस्तू न देणे हे अशुभ मानले जाते.

