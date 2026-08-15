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Skincare Tips: चेहऱ्यासाठी प्रत्येक वेळी घरगुती उपाय नसतात फायदेशीर! जाणून घ्या त्वचातज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला...

Dermatologist Guide: निसर्गोपचार किंवा घरगुती नुसके प्रत्येक वेळी त्वचेसाठी फायदेशीर ठरतीलच असे नाही; काही घटकांमुळे ॲलर्जी, जळजळ अन् पिंपल्सचा धोका वाढून त्वचा खराब होऊ शकते...
Dermatologist Guide: Which Skincare Home Remedies Work and Which to Avoid

Dermatologist Guide: Which Skincare Home Remedies Work and Which to Avoid

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Safe vs Dangerous Home Remedies for Skin: चेहऱ्यावरील डाग घालवण्यासाठी आणि नैसर्गिक उजळपणा आणण्यासाठी शतकांपासून घरगुती उपायांचा वापर केला जातो. पण प्रत्येक घरगुती उपाय त्वचेसाठी सुरक्षित असतोच असे नाही. चेहऱ्यावर कोणते घरगुती घटक वापरावेत आणि कोणत्या गोष्टींपासून दूर राहावे, याबद्दल त्वचातज्ज्ञांनी महत्त्वाचे मार्गदर्शन केले आहे. घरगुती उपाय त्वचेच्या अंतर्गत समस्यांवर पूर्णपणे उपचार करत नाहीत; ते फक्त त्वचा हळूहळू मॉइश्चराइज किंवा एक्सफोलिएट करण्यास मदत करतात असे तज्ज्ञ सांगतात.

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