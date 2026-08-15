Skincare Tips: चेहऱ्यासाठी प्रत्येक वेळी घरगुती उपाय नसतात फायदेशीर! जाणून घ्या त्वचातज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला...

Safe vs Dangerous Home Remedies for Skin: चेहऱ्यावरील डाग घालवण्यासाठी आणि नैसर्गिक उजळपणा आणण्यासाठी शतकांपासून घरगुती उपायांचा वापर केला जातो. पण प्रत्येक घरगुती उपाय त्वचेसाठी सुरक्षित असतोच असे नाही. चेहऱ्यावर कोणते घरगुती घटक वापरावेत आणि कोणत्या गोष्टींपासून दूर राहावे, याबद्दल त्वचातज्ज्ञांनी महत्त्वाचे मार्गदर्शन केले आहे. घरगुती उपाय त्वचेच्या अंतर्गत समस्यांवर पूर्णपणे उपचार करत नाहीत; ते फक्त त्वचा हळूहळू मॉइश्चराइज किंवा एक्सफोलिएट करण्यास मदत करतात असे तज्ज्ञ सांगतात..चेहऱ्यासाठी 'या' ५ गोष्टी वापरणे ठरेल सुरक्षितबटाट्याचा रस: डोळ्यांची सूज आणि डार्क सर्कल्स तात्पुरत्या स्वरूपात कमी करण्यासाठी बटाट्याचे तुकडे उपयुक्त ठरतात. बटाट्याचा रस लावल्याने त्वचा थोडी चमकदार दिसते, पण यामुळे डाग पूर्णपणे जातातच असे नाही.कलिंगड अन् गुलाबजल: कलिंगडाचा रस आणि गुलाबजल त्वचेला ताजेतवाने ठेवण्यासाठी आणि जळजळ कमी करण्यासाठी उत्तम मानले जाते. कॉटनच्या साहाय्याने हे मिश्रण चेहऱ्यावर लावावे..Parenting Styles: परमिसिव पेरेंटिंग म्हणजे काय? मुलांचे मित्र बना, पण 'ही' एक चूक करू नका! .दही आणि हळद: त्वचा चमकदार बनवण्यासाठी हा जुना आणि प्रभावी उपाय आहे. दह्यातील लॅक्टिक ॲसिड त्वचेला सौम्यपणे एक्सफोलिएट करते, तर हळदीमध्ये अँटी-इन्फ्लमेटरी गुणधर्म असतात. वापर करताना कृत्रिम रंगांऐवजी ऑरगॅनिक हळदीचा वापर करावा.नारळाचे तेल (कोल्ड-प्रेस): कोरड्या त्वचेसाठी नारळाचे तेल उत्तम मॉइश्चरायझर आहे. पण ऑयली त्वचा असणाऱ्यांनी चेहऱ्यावर थेट तेल लावणे टाळावे, कारण यामुळे पोअर्स बंद होऊ शकतात. चेहऱ्यासाठी व्हर्जिन कोल्ड-प्रेस्ड कोकोनट ऑइलचा वापर करू शकता..'या' घटकांपासून राहा दूर; होऊ शकते नुकसानसंतऱ्याच्या सालीचा स्क्रब: टॅनिंग घालवण्यासाठी संतऱ्याच्या सालीची पावडर वापरली जाते. पण या पावडरचे कण असमान असल्याने त्वचेवर सूक्ष्म खरोच किंवा कट पडू शकतात, ज्यामुळे त्वचेवर काळे डाग निर्माण होतात.बेकिंग सोडा: मुरुम कमी करण्यासाठी किंवा गोरेपणासाठी चेहऱ्यावर बेकिंग सोडा लावणे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. यामुळे चेहऱ्यावर गंभीर जळजळ किंवा जखमा होण्याची शक्यता असते..Skip the Elevator: रोज जिना चढल्याने Heart Attackचा धोका कमी! पाहा काय सांगतो नवीन संशोधन अहवाल....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.