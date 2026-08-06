अर्थपूर्ण पर्स : खर्चावर नियंत्रण ठेवणंही आवश्यक

फाल्गुनी घाटे-सोळस्करआजच्या डिजिटल युगात पैशाचे व्यवहार जेवढे सोपे झाले आहेत, तेवढंच त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणं कठीण झालं आहे. एका क्लिकवर पैसे पाठवणं किंवा पेमेंट पूर्ण करणं इतकं सहज झालं आहे, की खर्च करताना आपल्याच खिशातून पैसे जात आहेत, ही जाणीवच अनेकदा राहत नाही. याचाच अनुभव मला माझी नोकरी सुरू झाल्यापासून आला. आलेले पैसे महिन्याच्या वीस तारखेपर्यंत खर्च होऊन जायचे आणि महिनाअखेरीला नेमके एवढे पैसे आपण कधी आणि कसे खर्च केले याची सुसंगती लागायची नाही. असं काही महिने होत राहिलं आणि पैसे जात राहिले. सतत यूपीआय पेमेंट होत होतं. मग मात्र ठरवलं, की आता यावर आळा घातलाच पाहिजे आणि मी पैशाबद्दल स्वतःच स्वतःला शिस्त लावायची ठरवली. एक मात्र कळून चुकलं होतं, की खर्च करणं जितकं सोपं, तितकंच खर्चावर नियंत्रण ठेवणं अधिक आवश्यक असतं. .मी शक्य तितक्या ठिकाणी यूपीआयऐवजी रोखीने व्यवहार करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. हातातून प्रत्यक्ष पैसे जाताना खर्चाची जाणीव अधिक स्पष्टपणे होते आणि अनावश्यक खर्चावर आपोआप मर्यादा येते हे लक्षात आलं. डिजिटल व्यवहारांची गरज आणि सोय मी नाकारत नाही; पण छोट्यामोठ्या खर्चांसाठी यूपीआय वापरण्यापेक्षा आवश्यक त्या ठिकाणी रोख रक्कम वापरणे मला आधिक परिणामकारक वाटू लागले. मी माझ्या प्रत्येक खर्चाची नोंदवहीत नोंद ठेवू लागले. त्यामुळे पैसा नेमका कुठे आणि कसा खर्च होतो याचा स्पष्ट अंदाज येत गेला, आणि महिन्याचं नियोजनही उत्तम पद्धतीनं करता आलं. माझ्यासाठी अर्थपूर्ण पर्स म्हणजे रुपयांनी भरलेली पर्स नाही तर रुपयाचा विचारपूर्वक वापर करणारी, आर्थिक शिस्त जपणारी पर्स आहे..आजची पर्स डिजिटल आहे, ती आपल्या मोबाइल, यूपीआय ॲप्समध्ये आणि डिजिटल व्यवहारांमध्ये सामवलेली आहे. तंत्रज्ञानाचा स्वीकार नक्कीच करावा; पण त्या सोबत आर्थिक शिस्तही तितकीच जपावी. कारण मला वाटतं, की शेवटी पैसा वाचवण्याचा खरा कानमंत्र हा व्यवहाराच्या माध्यमात नसून आपल्या खर्च करण्याच्या सवयीत दडलेला असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.