Diwali 2025: दिवाळीत पाण्यावरचे दिवे मुलांसाठी धोकादायक, डॉक्टरांनी नेमकं काय सांगितले?

Floating Lights, Hidden Dangers: दिवाळी हा दिव्यांचा सण म्हणून ओळखला जातो. दिवाळीच्या खास प्रसंगी लोक आपली घरे रंगीबेरंगी दिव्यांनी सजवतात. पण गेल्या काही वर्षांत, पारंपारिक तेलाच्या दिव्यांसह, एक नवीन ट्रेंड खूप लोकप्रिय झाला आहे. तो म्हणजे पाण्यावरचे दिवे. तेल आणि धूर न वापरता चमकणारे हे दिवे खूप आकर्षक दिसतात. तुम्हाला फक्त या दिव्यांवर पाण्याचे 2 थेंब टाकावे लागतील आणि ते चमकतील. पण हे दिवे लहान मुलांसाठी किती धोकादायक आहे याबाबत डॉक्टरांनी एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. .पाण्याने जळणारा दिवा म्हणजे काय?पाण्यावर जळणारा दिवा हा एक नवीन प्रकार आहे. जो पारंपारिक मातीच्या दिव्यासारखा दिसतो, परंतु तेल आणि वातीऐवजी त्यात पाणी ओतून तो पेटवला जातो. हे दिवे बनवण्यासाठी मॅग्नेशियम धातू, मीठ आणि इतर रसायनांचा वापर केला जातो. म्हणूनच, त्यावर पाणी ओतताच, रासायनिक अभिक्रिया सुरू होते आणि प्रकाश चमकू लागतो. डॉ. माधवी सांगतात की हे दिवे पर्यावरणपूरक मानले जातात. कारण ते तेल, तूप किंवा वातीचा वापर न करता प्रकाश देतात. प्रत्यक्षात त्यात अनेक लपलेले धोके आहेत ज्यांबद्दल अनेकांना माहिती नसते..मुलांसाठी पाण्याचे दिवे धोकादायक का आहेत?डॉक्टरांच्या मते दिवाळीच्या वेळी लहान मुले रंगीबेरंगी दिव्यांकडे सहज आकर्षित होतात. त्यांना या आधुनिक दिव्यांमधील रसायनशास्त्राची काहीच कल्पना नसते. यामुळे कोणते नुकसान होऊ शकते हे जाणून घेऊया. .केमिकलमुळे जळजळ होणे जर एखाद्या मुलाने चुकून दिव्याला स्पर्श केला तर त्यातील मॅग्नेशियम आणि इतर धातू त्वचेला जळजळ होऊ शकतात किंवा संपर्कात आल्यावर गंभीर भाजणे होऊ शकते. सामान्य गरम तेलाच्या विपरीत, रासायनिक अभिक्रियेमुळे अत्यंत गरम तापमान निर्माण होऊ शकते आणि त्वचा जळू शकते.श्वास घेण्यास त्रास होणेकाही दिवे हायड्रोजनसारखे ज्वलनशील वायू निर्माण करतात. हवेशीर नसलेल्या खोलीत एकाच वेळी अनेक दिवे जाळल्याने तुमच्या मुलाला श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो..ठिणगीचा धोकाजर या दिव्यांमध्ये जास्त पाणी ओतले गेले किंवा दिवा चुकीच्या पद्धतीने बनवला गेला तर अचानक ठिणगी किंवा स्फोट होऊ शकतो. असे अनेक प्रकरण घडले आहेत जिथे मुलांचे हात किंवा चेहरे भाजले आहेत. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की या दिव्यांमधून निघणाऱ्या ठिणग्या खूप तीव्र असतात, ज्यामुळे मुलांना त्या हाताळणे कठीण होते.तोंडात केमिकल जाण्याचा धोकामुले कधीकधी खेळकरपणे दिव्यातील पाणी पिण्याचा प्रयत्न करतात किंवा तोंडात बोटे घालतात. जर हे रसायन गिळले तर पोटदुखी, उलट्या आणि श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.