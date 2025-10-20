Diwali 2025: दिवाळीत कमी वेळेत काढा फुलांच्या सुंदर रांगोळ्या, एका क्लिकवर पाहा खास रांगोळी डिझाइन्स

Diwali 2025 Rangoli Design: सण समारंभ हा रांगोळीशिवाय अपूर्णच असतो. खरं तर रांगोळीमुळे सणाचा आनंद अधिक वाढतो. दिवाळीत घराची सजावट ही रांगोळी आणि दिव्यांनी केली जाते. रांगोळीत विविध रंग वापरले जातात. रांगोळीशिवाय दिवाळी हा सण अपुर्णच मानला जातो. यंदा फुलांचा वापर करून लहान ते मोठ्या सुंदर रांगोळ्या काढू शकता. या रांगोळ्या काढणे खुप सोपे असते. तसेच दिसायला देखील आकर्षक असतात. घराच्या अंगणात फुलांच्या रांगोळ्या घराची शोभा वाढवतात. पण फुलांची रांगोळी काढायला कोणते फुले वापरावे आणि फुलांचे काय महत्व आहे हे जाणून घेऊया. .फुलांची रांगोळी का खास असते?रंगांसोबतच फुलांनीही सुंदर रांगोळी काढता येते. तुम्ही फक्त रंगीबेरंगी फुलांनी रांगोळी काढू शकता. यामुळे तुमचे घर सुंदर तर दिसेलच, शिवाय वातावरण फ्रेश आणि सुगंधानेही भरेल. रासायनिक रंगांच्या तुलनेत फुलांनी बनवलेली रांगोळी पर्यावरणासाठी पूर्णपणे सुरक्षित आहे. तुम्ही ही रांगोळी मंदिर, घराच्या अंगणात किंवा प्रवेशद्वाराजवळ काढू शकता. .रांगोळी बनवण्यासाठी कोणती फुले वापरावीत?फुलांच्या रांगोळीसाठी झेंडूची फुले हे सर्वात सामान्य फुलांचे डिझाइन आहेत. ते स्वस्त आहेत आणि लवकर कोमेजत नाहीत. ते खूप सुंदर देखील दिसतात. झेंडूच्या फुलांच्या पानांचा वापर करून रांगोळी बनवणे देखील खूप सोपे आहे. पर्यायी म्हणून, तुम्ही गुलाबाच्या पाकळ्या वापरू शकता. जास्मिन फुलांचा देखील सुंदर रांगोळी डिझाइन तयार करू शकतात..दिवाळीसाठी तुम्ही फुलांनी सुंदर रांगोळी डिझाइन बनवू शकता. दिवाळीत घराच्या अंगणात पुढील फोटोंमध्ये दाखवल्याप्रमाणे विविध प्रकारच्या फुलांच्या रांगोळ्या काढू शकता. तसेच तुम्ही पानांचा देखील वापर करू शकता. .झेंडुचे आणि शेंवतीचे फुले वापरून तुम्ही दिवाळीत घराच्या अंगणात सुंदर रांगोळ काढू शकता. ही रांगोळी पाहूनसर्वजण कौतुक करतील..गुलाबाच्या पाकळ्या वापरून सुंदर डिझाइन काढू शकता. यामुळे रांगोळी अधिक सुंदर दिसेल तसेच घराच्या अंगाणाची शोभा देखील वाढेल. वरील फुलांच्या डिझाइन कमी वेळेत काढून घराची शोभा वाढवू शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.