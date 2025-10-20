Diwali 2025: दिवाळीत कमी वेळेत काढा फुलांच्या सुंदर रांगोळ्या, एका क्लिकवर पाहा खास रांगोळी डिझाइन्स

लाइफस्टाइल

Diwali Rangoli Design: धार्मिक समारंभांपासून ते घराच्या सजावटीपर्यंत सर्व गोष्टींमध्ये फुलांचा वापर केला जातो. यंदा दिवाळीसाठी तुम्ही सुंदर फुलांच्या रांगोळ्या काढू शकता. यासाठी पुढील टिप्सची मदत घेऊ शकता.
Diwali 2025 Rangoli Design: सण समारंभ हा रांगोळीशिवाय अपूर्णच असतो. खरं तर रांगोळीमुळे सणाचा आनंद अधिक वाढतो. दिवाळीत घराची सजावट ही रांगोळी आणि दिव्यांनी केली जाते. रांगोळीत विविध रंग वापरले जातात. रांगोळीशिवाय दिवाळी हा सण अपुर्णच मानला जातो. यंदा फुलांचा वापर करून लहान ते मोठ्या सुंदर रांगोळ्या काढू शकता. या रांगोळ्या काढणे खुप सोपे असते. तसेच दिसायला देखील आकर्षक असतात. घराच्या अंगणात फुलांच्या रांगोळ्या घराची शोभा वाढवतात. पण फुलांची रांगोळी काढायला कोणते फुले वापरावे आणि फुलांचे काय महत्व आहे हे जाणून घेऊया.

