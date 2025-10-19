Pre-Diwali Beauty: दिवाळीपूर्वी घरच्या घरी गोल्ड फेशियल केल्यास चेहरा दिसेल चमकदार

Diwali 2025 homemade gold facial for glowing skin: लक्ष्मीपूजन काही दिवसांवर येऊन ठेपले आहे. आपल्याला चेहऱ्याची काळजी घेण्यासाठी खुप कष्ट घ्यावे लागते. अनेक महिला घरकाम आणि साफसफाईमध्ये इतक्या व्यस्त असतात की दिवाळीच्या दिवशी किंवा त्याच्या आदल्या दिवशी त्या पार्लरमध्ये जाऊन फेशिअल करतात. सणासुदीच्या काळात पार्लरमध्ये अनेक ऑफर्स मिळतात. तुम्हाला जर गोल्डन ग्लो हवा असेल तर घरच्या घरी काही उपाय करू शकता. .गोल्डन फेशियलफेशियल करण्यापूर्वी, कच्चे दूध आणि गुलाबजल वापरून तुमचा चेहरा स्वच्छ करा. एका भांड्यात समान प्रमाणात दूध आणि गुलाबजल घ्या, त्यात कापसाचा गोळा बुडवा आणि नंतर भिजवलेल्या कापसाच्या गोळाने तुमचा चेहरा स्वच्छ करा. ही पद्धत एकाच वेळी तुमच्या त्वचेतील सर्व घाण काढून टाकेल..गोल्डन फेशियल कसे बनवायचे?गोल्डन फेशियल बनवण्यासाठी तुम्हाला 3 चमचे मध, 1 चमचा ग्लिसरीन, 1/3 चमचा हळद आणि 2-3 चमचे गुलाबजल लागेल. हे सर्व घटक चांगले मिसळा आणि गोल्डन फेशियल पॅक तयार आहे. या पॅकचा पातळ थर तुमच्या चेहऱ्यावर लावा आणि 10 मिनिटे सुकू द्या. नंतर चेहरा स्वच्छ करा. .Diwali 2025: दिवाळीत दमा अन् सीओपीडीचा त्रास असणाऱ्या लोकांनी कोणती काळजी घ्यावी? वाचा एका क्लिकवर.चेहऱ्यावर मध लावण्याचे फायदेमधामध्ये वृद्धत्वविरोधी, अँटिऑक्सिडंट आणि अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म असतात. जे आपल्या त्वचेचे संपूर्ण काळ संरक्षण करण्यास मदत करतात. तुमच्या चेहऱ्यावर मध वापरल्याने सोनेरी चमक निर्माण होते, बारीक रेषा कमी होतात, कोरडेपणा टाळता येतो आणि दिवाळीच्या प्रदूषणापासून तुमच्या त्वचेचे रक्षण होते..Diwali 2025: दिवाळीत पाण्यावरचे दिवे मुलांसाठी धोकादायक, डॉक्टरांनी नेमकं काय सांगितले?.गोल्डन फेशियलचे फायदेअनेक पार्लर प्रोडक्टमध्ये अशी रसायने असतात जी त्वचेसाठी हानिकारक असू शकतात आणि लालसरपणा आणू शकतात. घरगुती गोल्डन फेशियल वापरल्याने तुमच्या त्वचेचे पोषण, टवटवीतपणा आणि नैसर्गिकरित्या चमक येऊ शकते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.