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Diwali Makeup Tips: हेवी मेकअप नकोच! पाडवा आणि भाऊबीजेला मिनिमल मेकअपमध्ये दिसाल खुलून; पाहा सोप्या टिप्स

DIWALI PADWA AND BHAUBIJ MINIMAL MAKEUP LOOK TIPS: पाडवा आणि भाऊबीजेला हेवी मेकअपऐवजी ट्राय करा नो मेकअप लूक! कमी मेकअपमध्ये नैसर्गिक ग्लो मिळवण्यासाठी जाणून घ्या सोप्या टिप्स.
Diwali Makeup Tips | No-Makeup Look

Diwali Makeup Tips | No-Makeup Look

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

HOW TO GET A NATURAL GLOW WITHOUT HEAVY MAKEUP: दिवाळीचा आनंद द्विगुणित करणारे पाडवा आणि भाऊबीज हे दोन्ही सण खास नात्यांचा गोडवा आणि आनंद साजरा करण्याचे असतात. दिवाळी पाडव्याला पती-पत्नीच्या नात्यातील प्रेम आणि आपुलकी जपली जाते, तर भाऊबीजेला बहीण-भावाच्या नात्यातील प्रेमाचा सोहळा रंगतो. या खास दिवशी सुंदर पारंपरिक कपडे, दागिने आणि आकर्षक लूक करण्याची महिलांची तयारी सुरू असते. मात्र, सुंदर दिसण्यासाठी नेहमीच हेवी मेकअप करण्याची गरज नाही. यंदाच्या दिवाळीत कमी मेकअपमध्येही चेहऱ्याचं नैसर्गिक सौंदर्य खुलवायचं असेल, तर ट्राय करा ट्रेंडिंग 'नो मेकअप लूक'!

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