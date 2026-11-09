Diwali Makeup Tips: हेवी मेकअप नकोच! पाडवा आणि भाऊबीजेला मिनिमल मेकअपमध्ये दिसाल खुलून; पाहा सोप्या टिप्स

HOW TO GET A NATURAL GLOW WITHOUT HEAVY MAKEUP: दिवाळीचा आनंद द्विगुणित करणारे पाडवा आणि भाऊबीज हे दोन्ही सण खास नात्यांचा गोडवा आणि आनंद साजरा करण्याचे असतात. दिवाळी पाडव्याला पती-पत्नीच्या नात्यातील प्रेम आणि आपुलकी जपली जाते, तर भाऊबीजेला बहीण-भावाच्या नात्यातील प्रेमाचा सोहळा रंगतो. या खास दिवशी सुंदर पारंपरिक कपडे, दागिने आणि आकर्षक लूक करण्याची महिलांची तयारी सुरू असते. मात्र, सुंदर दिसण्यासाठी नेहमीच हेवी मेकअप करण्याची गरज नाही. यंदाच्या दिवाळीत कमी मेकअपमध्येही चेहऱ्याचं नैसर्गिक सौंदर्य खुलवायचं असेल, तर ट्राय करा ट्रेंडिंग 'नो मेकअप लूक'!.१. मेकअप करण्यापूर्वी त्वचेची काळजी घ्या (Skin Prep)नो मेकअप लूकसाठी त्वचा हायड्रेटेड असणं महत्त्वाचं आहे. सर्वप्रथम सौम्य फेसवॉशने चेहरा स्वच्छ धुवा. त्यानंतर त्वचेच्या प्रकारानुसार मॉइश्चरायझर लावा. यामुळे त्वचा मऊ आणि तजेलदार दिसते. दिवसा बाहेर जाणार असाल, तर SPF 30 किंवा त्याहून अधिक सनस्क्रीन लावायला विसरू नका..Pune Air Pollution: पुण्यात फटाक्यांच्या आतषबाजीमुळे वाढलं वायू प्रदूषण; श्वसनाचे आजार टाळण्यासाठी डॉक्टरांनी दिला महत्त्वाचा सल्ला.२. हेवी फाउंडेशनऐवजी वापरा BB किंवा CC क्रीमनो मेकअप लूकमध्ये चेहऱ्यावर फाउंडेशनचा जाड थर लावणं टाळावं. त्याऐवजी BB क्रीम, CC क्रीम किंवा टिंटेड मॉइश्चरायझर वापरा. यामुळे चेहऱ्याचा रंग एकसमान दिसण्यास मदत होते. डोळ्यांखाली डार्क सर्कल्स किंवा चेहऱ्यावर डाग असतील, तर फक्त त्या ठिकाणी थोडंसं कन्सीलर लावून व्यवस्थित ब्लेंड करा.३. डोळ्यांना द्या नैसर्गिक लूक (Natural Eye Makeup)डोळ्यांचा मेकअप करताना जास्त प्रयोग करण्याची गरज नाही. आयब्रो ब्रशने भुवया व्यवस्थित सेट करा. त्यानंतर डोळ्यांना हलकंसं काजळ किंवा मस्कराचा एक कोट लावा. यामुळे डोळे अधिक सुंदर आणि उठावदार दिसतील..४. गालांवर आणा गुलाबी चमक (Soft Blush)चेहऱ्यावर फ्रेशनेस आणण्यासाठी पीच किंवा हलक्या गुलाबी रंगाचा ब्लश वापरा. तुम्ही लिप अँड चीक टिंटचाही वापर करू शकता. गालांवर अगदी थोडंसं टिंट लावून बोटांनी हलक्या हाताने ब्लेंड करा. यामुळे चेहऱ्यावर नैसर्गिक गुलाबी छटा दिसेल.५. ओठांसाठी निवडा न्यूड शेड (Nude Lips)नो मेकअप लूकमध्ये ओठांचा मेकअपही साधा असावा. भडक रंगांच्या लिपस्टिकऐवजी त्वचेच्या रंगाला शोभणारी न्यूड किंवा पिंक शेडची लिपस्टिक निवडा. टिंटेड लिप बाम किंवा लिप ग्लॉसचाही वापर करू शकता. यामुळे ओठ सुंदर आणि मॉइश्चराइज्ड दिसतील..Diwali Recipe: लसणाचा झणझणीत स्वाद अन् कुरकुरीत पोत! असा बनवा दिवाळी स्पेशल गार्लिक शंकरपाळी; पाहुणे कौतुक करतच राहतील.६. या छोट्या टिप्सही ठरतील फायदेशीरपुरेशी झोप घ्या: दिवाळीच्या धावपळीतही शक्यतो ७ ते ९ तास झोप घेण्याचा प्रयत्न करा.भरपूर पाणी प्या: शरीर हायड्रेटेड ठेवल्याने त्वचेचं आरोग्य चांगलं राखण्यास मदत होते.ऑयली स्किनची काळजी घ्या: त्वचा तेलकट असल्यास टी-झोनवर (कपाळ, नाक आणि हनुवटी) थोडी ट्रान्सलुसेंट पावडर लावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.