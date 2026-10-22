Diwali Furniture Polishing Tips: दिवाळीच्याआधी लाकडी फर्निचर चमकवायचंय? घरातल्याच 'या' वस्तू येतील उपयोगी

DIWALI WOODEN FURNITURE CLEANING TIPS: दिवाळी जवळ यायला लागली की प्रत्येकाच्या घरात साफसफाईला सुरुवात होते. भिंती, दारं, खिडक्या, घरातले एकूण एक कोपरे... सगळे स्वच्छ व्हायला लागतात. मात्र, एका गोष्टीचं सगळ्यांना टेन्शन असतं, ते म्हणजे घरातलं फर्निचर साफ करण्याचं. हे लाकडी साहित्य वापरून जुनी झाली की त्यांची चमक कमी होऊ लागते. धूळ, माती आणि हातांचे डाग लागून हे फर्निचर एकदमच बेरंग दिसू लागतं. अशावेळी ते पॉलिश करण्यासाठी कारागिराला बोलावण्याचा विचार बरेच जण करतात. पण, त्यासाठी पैसेही जास्त खर्च होऊ शकतात..पण हेच फर्निचर तुम्ही घरात असलेलं सामान वापरून काही सोप्या उपायांनी स्वच्छ करू शकता. मात्र, प्रत्येक लाकडी फर्निचर वेगळ्या प्रकारचं असतं. त्यामुळे कोणताही घरगुती उपाय वापरण्यापूर्वी तो फर्निचरच्या छोट्या भागावर लावून पाहा. यामुळे फर्निचरचं नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेता येईल. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .घरच्या घरी फर्निचर स्वच्छ करण्यासाठी काय वापराल?लाकडी फर्निचर स्वच्छ करण्यासाठी मोहरीचे तेल, शाम्पू, व्हिनेगर आणि बेकिंग सोडा यांचा वापर करण्याची घरगुती पद्धत सांगितली जाते. मात्र, या सर्व गोष्टी एकत्र मिसळल्याने फर्निचरला चमक येईलच, असे नाही. व्हिनेगर आणि बेकिंग सोड्यामुळे काही प्रकारच्या फर्निचरवरील पॉलिश किंवा फिनिश खराब होऊ शकते. त्यामुळे हा मिश्रणाचा प्रयोग थेट फर्निचरवर करू नका..फर्निचर स्वच्छ करताना या गोष्टी लक्षात ठेवासर्वप्रथम धूळ काढा : मऊ आणि कोरड्या कापडाने टेबल, खुर्ची किंवा कपाटावरील धूळ स्वच्छ करा.मऊ कापड वापरा : फर्निचरवर ओरखडे पडू नयेत, यासाठी खडबडीत कापड किंवा घासणाऱ्या वस्तू वापरू नका.आधी छोट्या भागावर चाचणी करा : कोणतेही क्लिनिंग मिश्रण वापरण्यापूर्वी फर्निचरच्या नजरेस सहज न पडणाऱ्या छोट्या भागावर तपासून पाहा.जास्त पाणी वापरू नका : लाकडावर जास्त पाणी राहिल्यास त्याचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे स्वच्छतेनंतर पृष्ठभाग कोरडा करा..फर्निचरला चमक आणण्यासाठी सुरक्षित पर्याय कोणता?फर्निचरवरील धूळ आणि हलके डाग काढण्यासाठी मऊ कापड किंचित ओलसर करून पृष्ठभाग स्वच्छ करा आणि लगेच कोरड्या कापडाने पुसून घ्या. फर्निचरवर आधीपासून पॉलिश केलेले असेल, तर त्याच्या फिनिशला अनुरूप असलेले क्लिनर किंवा पॉलिश वापरा. महागडे, लॅमिनेटेड किंवा व्हिनिअरचे फर्निचर असल्यास उत्पादकाने सांगितलेल्या स्वच्छतेच्या सूचना पाळा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.