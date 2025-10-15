लाइफस्टाइल

Diwali Festival 2025: दिवाळीनिमित्ता घ्या प्रभू श्री रामांचे 5 प्रेरणादायी गुण आणि बदला आपलं जीवन

Diwali in Celebrating Lord Rama’s Return: दिवाळी हा सण श्रीरामांच्या अयोध्येतील पुनरागमनाचा आनंद म्हणून साजरा केला जातो. त्यांच्या जीवनातील काही आदर्श गुण अंगिकारल्यास आपलं जीवनही सकारात्मक बदलू शकतं
Diwali in Celebrating Lord Rama’s Return

Diwali in Celebrating Lord Rama’s Return

Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. श्रीरामांच्या शिस्त आणि संयमाने जीवनात संतुलन आणि आत्मनियंत्रण येते.

  2. कर्तव्यपरायणता आणि त्यागामुळे प्रत्येक अडचण पार करता येते.

  3. धैर्य आणि निष्ठा जीवनात यशस्वी होण्याची गुरुकिल्ली आहे.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
lifestyle
Hindu religion
Diwali
Hindu calendar festivals

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com