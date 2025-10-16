Diwali Makeup Tips: दिवाळीत मेकअप करताना या' चूका टाळा, अन्यथा त्वचा होईल खराब

Diwali Festive Beauty Tips: दिवाळीसारख्या सणाच्या दिवशी खास दिसण्यासाठी मेकअप करणं सामान्य आहे. पण मेकअप करताना काही छोट्या छोट्या चुका त्वचेसाठी हानिकारक ठरू शकतात..त्यामुळे सुंदर दिसण्याच्या नादात आपल्या त्वचेचे नुकसान होणार नाही, याची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. चला तर जाणून घेऊया मेकअप करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात, जेणेकरून तुमची त्वचा ही निरोगी आणि सुंदर राहील..Dhantrayodashi 2025: धनत्रयोदशीच्या दिवशी या ७ शुभ वस्तू घरी आणा; लक्ष्मीमातेची कृपा सदैव राहील.मेकअपआधी चेहरा नीट स्वच्छ करामेकअप लावण्यापूर्वी चेहरा सौम्य फेसवॉशने धुवून स्वच्छ करावा. यामुळे त्वचेवरील तेलकटपणा आणि घाण निघते, मेकअप व्यवस्थित बसतो.मेकअप आधी मॉइश्चरायझ लावास्वच्छ चेहऱ्यावर मॉइश्चरायझ लावल्याने त्वचा मऊ राहते आणि फाउंडेशन सहज व सुंदर बसतं. कोरड्या त्वचेवर थेट मेकअप केल्यास चेहरा पॅचेससारखा दिसू शकतो.प्राइमर वापराप्राइमर मेकअप ला बेस तयार करतो आणि मेकअप जास्त वेळ टिकून राहतो. विशेषतः दिवाळीसारख्या उत्सावात, जिथे दिवसभर घाम आणि धूळ असते, तेव्हा प्राइमर उपयोगी ठरतो..योग्य फाउंडेशन निवडाफाउंडेशन त्वचेच्या रंगाशी जुळणारा असावा. खूप जाड थर किंवा चुकीचा शेड वापरल्यास चेहरा कृत्रिम वाटू शकतो. हलकं, स्किन-टोनला साजेसं फाउंडेशन निवडा.डोळे आणि ओठ यांना बॅलन्स कराजर तुम्ही डोळ्यांना भारी मेकअप करत असाल (स्मोकी आयलुक इत्यादी), तर ओठांसाठी सॉफ्ट लिपस्टिक शेड वापरा. आणि उलट बोल्ड लिपस्टिक असेल तर डोळ्यांसाठी सटल लूक ठेवा..Veterinary Doctor: पशुवैद्यकीय डॉक्टर होण्यासाठी कोणते शिक्षण घ्यावे? जाणून घ्या अभ्यासक्रम अन् किती पगार मिळतो.स्वच्छ ब्रश किंवा बेलेंडर वापरपूर्वी वापरलेले ब्रश धुणं विसरलात का? मेकअप ब्रश किंवा ब्लेंडर स्वच्छ नसेल, तर त्यात बॅक्टेरिया जमा होतात आणि त्यामुळे त्वचेला संसर्ग होऊ शकतो.मेकअप रिमूव्ह करणं विसरू नकादिवाळीचा सेलिब्रेशन संपल्यावर मेकअप घालून झोपणे ही सगळ्यात मोठी चूक! नेहमी माइल्ड मेकअप रिमूव्हर, मिकेलर वॉटर किंवा नैसर्गिक तेल वापरून मेकअप नीट काढा आणि चेहरा धुवा.त्वचेला विश्रांती द्यासतत मेकअप केल्याने त्वचेला दमायला होतं. त्यामुळे दिवाळीत मेकअप केल्यावर दुसऱ्या दिवशी त्वचेला विश्रांती द्या फक्त मॉइस्चरायझर, सनस्क्रीन आणि लिप बाम पुरेसं आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.