दिवाळीच्या मेकअपआधी त्वचेची घ्या अशी काळजी! फॉलो करा सेलिब्रिटी डायटिशिअन रुजुता दिवेकरांच्या ४ सोप्या टिप्स

NATURAL GLOWING SKIN TIPS FOR DIWALI FESTIVAL: दिवाळी म्हटलं की फराळ, नवीन कपडे, दागिने, सुंदर मेकअप आणि सणासाठी खास तयार होण्याची लगबग सुरू होते. या काळात प्रत्येकालाच आपली त्वचा छान, तजेलदार आणि चमकदार दिसावी असं वाटतं. म्हणून बरेचजण पार्लरमध्ये जाऊन वेगवेगळे ट्रिटमेंट घेतात. पण, त्वचा सुंदर करण्यासाठी महागड्या क्रीम्स, सीरम किंवा अनेक प्रकारच्या स्किनकेअर प्रॉडक्ट्सची गरज असतेच असं नाही. त्वचेची योग्य काळजी घेण्यासाठी रोजच्या सवयींकडे लक्ष देणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे..प्रसिद्ध सेलिब्रिटी डायटिशिअन रुजुता दिवेकर यांच्या मते, त्वचेची काळजी घेण्यासाठी कोणत्याही महागड्या ब्युटी ट्रिटमेंट्स किंवा क्रिम्सची गरज असतेच असं नाही. आपल्या दैनंदिन आयुष्यात काही महत्त्वाचे बदल केले, चांगल्या सवयी अंगीकारल्या, तर त्वचा निरोगी ठेवायला मदत होऊ शकते. ग, दिवाळीत मेकअप करण्याआधी त्वचेची काळजी कशी घ्यावी, हे जाणून घेऊया..दिवसभर पुरेसं पाणी प्यात्वचा निरोगी ठेवण्यासाठी शरीरातील पाण्याचं प्रमाण योग्य असणं महत्त्वाचं आहे. दिवसभर कामात व्यस्त असताना अनेकदा पाणी पिण्याकडे दुर्लक्ष होतं. त्यामुळे जवळ पाण्याची बाटली ठेवा आणि नियमितपणे पाणी प्या. तहान लागण्याची वाट पाहण्याऐवजी दिवसभर थोडं थोडं पाणी पिण्याची सवय लावा. यामुळे शरीरातील पाण्याची कमतरता टाळण्यास मदत होते. मात्र, केवळ पाणी प्यायल्याने त्वचा चमकदार होईलच असं नाही.वेळेवर झोपण्याची सवय लावादिवाळीच्या तयारीत खरेदी, फराळ आणि इतर कामांमुळे झोपेचं वेळापत्रक बिघडू शकतं. पण त्वचेच्या आरोग्यासाठी पुरेशी झोप घेणं आवश्यक आहे. रात्री उशिरापर्यंत मोबाईल पाहत बसण्याऐवजी वेळेवर झोपण्याचा प्रयत्न करा. प्रौढ व्यक्तींनी साधारणपणे ७ ते ९ तास झोप घेणं फायदेशीर ठरतं. पुरेशी झोप घेतल्याने थकवा कमी होण्यास आणि शरीराला विश्रांती मिळण्यास मदत होते..दररोज थोडा वेळ व्यायाम करात्वचेची काळजी घेण्यासाठी फक्त बाहेरून उपाय करण्यापेक्षा शरीराचीही काळजी घेणं महत्त्वाचं आहे. यासाठी रोज जिममध्ये जाण्याची गरज नाही. चालणं, योगासनं, स्ट्रेचिंग किंवा आवडीचा व्यायाम तुम्ही करू शकता. नियमित शारीरिक हालचालींमुळे रक्ताभिसरण आणि एकूण आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. त्यामुळे दिवाळीच्या धावपळीतही स्वतःसाठी थोडा वेळ नक्की काढा..प्रत्येक स्किनकेअर ट्रेंडच्या मागे धावू नकासोशल मीडियावर दररोज नवनवीन स्किनकेअर टिप्स आणि महागड्या प्रॉडक्ट्सच्या जाहिराती दिसतात. मात्र, प्रत्येक उपाय प्रत्येकाच्या त्वचेला सूट होईलच असं नाही. त्वचेचा प्रकार लक्षात घेऊनच प्रॉडक्ट्स निवडा. चेहरा नियमितपणे स्वच्छ करणं, त्वचेला अनुकूल मॉइश्चरायझर वापरणं आणि दिवसा सनस्क्रीन लावणं या मूलभूत गोष्टींकडे लक्ष द्या. त्वचेवर सतत नवीन प्रयोग करण्याऐवजी योग्य आणि नियमित काळजी घेण्यावर भर द्या..दिवाळीत मेकअपआधी त्वचेची काळजी का घ्यावी?दिवाळीत खास मेकअप करायचा असेल, तर त्वचेची आधीपासून काळजी घेणं फायदेशीर ठरतं. त्वचा स्वच्छ आणि योग्य प्रकारे मॉइश्चराइज केलेली असल्यास मेकअप लावणं सोपं होऊ शकतं. मेकअप करण्याआधी त्वचेला अनुकूल मॉइश्चरायझर वापरा. दिवसा बाहेर जाताना सनस्क्रीन लावायला विसरू नका. तसेच, मेकअप काढल्याशिवाय झोपू नका. नवीन प्रॉडक्ट वापरण्याआधी पॅच टेस्ट करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.