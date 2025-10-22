लाइफस्टाइल

Diwali Padwa 2025 Marathi Wishes: नात्यात सदा राहो गोडवा, नवऱ्याला पाठवा दिवाळी पाडव्याचा मराठीतून खास शुभेच्छा

Diwali Padwa 2025: दिव्यांचा सण दिवाळी पाच दिवस साजरा केला जातो. आज दिवाळी पाडवा साजरा केला जात आहे. हा दिवस पती-पत्नीच्या नात्यातील गोडवा वाढवणारा आहे. या दिवसाला अधिक खास बनवण्यासाठी मराठीतून खास शुभेच्छा पाठवू शकता.
Diwali Padwa 2025 Marathi Wishes: दिव्यांचा सण दिवाळी पाच दिवस साजरा केला जातो. आज दिवाळी पाडवा साजरा केला जात आहे. हा फक्त सण नाही तर पती-पत्नीच्या नात्यातील गोडवा वाढवणारा दिवस आहे. या दिवशी घरात सकारात्मक आणि आनंदाचे वातावरण राहते. या दिवशी महिला पतीला ओवाळून दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करते. या दिवसाला अधिक खास बनवण्यासाठी मराठीतून खास शुभेच्छा पाठवू शकता.

