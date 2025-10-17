Diwali Party Ideas: दिवाळी पार्टी प्लॅन करताय? मग या ७ सोप्या टिप्स नक्की फॉलो करा!

Diwali Party Celebration: दिवाळी म्हणजे आनंद, उत्साह आणि एकमेकांशी नातं घट करण्याच सण एकत्र. घरोघरी सजावट, फराळ, भेटवस्तूची देवाणघेवाण सुरू असतेच. पण यंदा काहीतरी वेगळं करायचंय का?.तुमच्या ऑफिस, कॉलेज किंवा सोसायटीत एक भन्नाट पार्टी आयोजित करा, जी सगळ्यांच्या लक्षात राहील. या खास दिवाळी पार्टीला खास बनवण्यासाठी आम्ही घेऊन आलो आहोत काही हटके आणि मजेदार टिप्स ज्या वापरून तुमचं सेलिब्रेशन होईल अजूनच खास....MP SET Exam 2025: एमपी सेट 2025 परीक्षेची अधिसूचना जाहीर, जाणून अर्ज कधीपासून सूरू होणार.अंताक्षरीकोणतेही कार्यक्रम संगीत आणि स्वादिष्ट जेवणाशिवाय पूर्ण होतोच कसा? दिवाळी पार्टीसाठी २ टीप बनवा आणि अंताक्षरी खेळाची धमाल सुरू करा. हवे असल्यास, ९० च्या दशकातील हिट गाणी, रोमँटिक गाणी किंवा खास दिवाळी थीमवर आधारित गाणी म्हणा. यामुळे वातावरण अजूनच उत्साही आणि मजेशीर बनतं.कॅरेक्टर थीम नाईटपार्टीमध्ये एक धमालटच द्यायचा असेल, तर सगळ्यांना द्या एक मजेशीर चॅलेंज त्यांना एखाद्या लोकप्रिय पत्रासारखं तयार व्हायला सांगा. हे पात्र रामायण- महाभारतातील असू शकतं, श्री कृष्ण, शिवाजी महाराज किंवा अगदी बॉलीवूडमधील एखादा आयकॉन. हि थीम ही थीम पार्टीला एक वेगळीच रंगत देईल आणि फोटोसाठी मिळतील भन्नाट मोमेंट्स मिळतील..DIY दीप सजावट स्पर्धासजावट तर सगळेच करतात, पण यंदा ठेवा एक "Do It Yourself" स्पर्धा घ्या. सगळ्यांना साधे मातीचे दिवे द्या आणि सांगा त्यांना रंगवून, सजवून सुंदर बनवायचं. विजेत्याला मिळेल खास गिफ्ट, आणि इतरांचे दिवे पार्टीच्या डेकोरेशनसाठी वापरा.फराळ बिंगो किंवा ब्लाइंड टेस्टफराळ म्हणजे दिवाळीचा जीव. यंदा त्यात थोडा गेमिंग मस्तीचा तडका द्याफराळ बिंगो: पदार्थांची यादी द्या, जे खाल ते मार्क कराब्लाइंड टेस्ट: डोळ्यांवर पट्टी आणि ओळखा कोणता पदार्थ?.Vande Bharat Train: वंदे भारत स्लीपरची पहिली झलक आली समोर; पाहा प्रीमियम एसी कोच कसा असेल.रांगोळी विथ अ ट्विस्टनेहमीच्या रांगोळीला द्या एक हटके टच. फुलं, वेस्ट मटेरियल्स किंवा पेपरने रांगोळी तयार करा. ठेवा ‘इको-फ्रेंडली रांगोळी स्पर्धा’, जिथे मुलं-मुली एकत्र सहभागी होऊन धमाल करतील. जिंकणाऱ्यांना मिळेल खास बक्षीस, आणि सगळ्यांना आठवणीत राहीलफोटो कॉर्नरपार्टीमध्ये ठेवा एक सुंदर फोटोबूथ. दिव्यांच्या साखळ्या, रंगीबेरंगी पार्श्वभूमी आणि हटके प्रॉप्स. तुमचं इंस्टाग्राम फीडही दिवाळीसारखंच उजळून जाईलडान्स फेस-ऑफदिवाळी सेलिब्रेशन डान्सशिवाय पूर्णच नाही. म्हणूनच ठेवा एक डान्स फेस-ऑफ. दोन ग्रुप करा गर्ल्स वर्सेस बॉयज किंवा टीम स्पर्धा घ्या. DJ म्युझिक वाजवा, प्रकाश झोत लावा, आणि पार्टी करा अगदी 'फुल ऑन धमाल'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.