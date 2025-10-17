लाइफस्टाइल

Diwali Party Ideas: दिवाळी पार्टी प्लॅन करताय? मग या ७ सोप्या टिप्स नक्की फॉलो करा!

Plan The Perfect Diwali Party With Easy Tip: तुम्ही देखील यंदाच्या दिवाळीत ऑफिस, कॉलेज किंवा सोसायटीमध्ये एक भन्नाट पार्टी प्लॅन करायचा विचार करत असाल, तर खालील दिलेले टिप्स तुमच्यासाठी नक्कीच उपयुक्त ठरेल.
Plan The Perfect Diwali Party With Easy Tip

Plan The Perfect Diwali Party With Easy Tip

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Diwali Party Celebration: दिवाळी म्हणजे आनंद, उत्साह आणि एकमेकांशी नातं घट करण्याच सण एकत्र. घरोघरी सजावट, फराळ, भेटवस्तूची देवाणघेवाण सुरू असतेच. पण यंदा काहीतरी वेगळं करायचंय का?

Loading content, please wait...
Diwali Festival
Party
Beauty Tips
Tips
fashion tips
easy home tips
Diwali
best tips
Diwali Decoration
Festival Travel Tips
Creative photo ideas

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com