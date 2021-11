दिवाळीच्या दिवसात मुलांना, मोठ्यांना सुट्टी असल्याने सगळेच घरी असतात. एकत्र मिळून फराळ केला जातो. सगळे एकत्र जमल्याने सुट्यांचे बेत आखले जातात. मग दिवाळीच्या नंतर सहकुटुंब फिरायला जाण्यासाठी घराबाहेर पडतात. मग रिकामं उरतं ते छान सजवलेलं घर.

दिवाळीच्या काळात सर्व सण साजरे करण्यासाठी साहजिकच अनेकजण सोन्याचे दागिने घालायला पसंती देतात. पूजेसाठी चांदीच्या वस्तू वापरल्या जातात. हे सगळं दिवाळीच्या आधी अनेक घरांमघ्ये लॉकरमध्ये ठेवलेले असते. पण सणाच्या काळात त्या लॉकरमधून घरी आणल्या जातात. दिवाळीचे 2-3 दिवस मजा करून झाली की या वस्तू कपाटात ठेवल्या जातात आणि मग कपाट लॉक करून आपण निश्चिंत मनाने फिरायला जातो. वर व्हॉट्सअप स्टेटसही ठेवतो. त्यामुळे आधीच जे आपल्या घरावर डोळा ठेवून असतात. अश्यांचे मोठ्ठे काम आपण करून जातो. म्हणूनच फिरायला जाण्याआधी घराची सुरक्षा करणे खूप गरजेचे आहे, नाहीतर चोरी झाल्यास खूप मोठा फटका बसू शकतो.

