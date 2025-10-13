Diwali Window Cleaning Tips: या दिवाळीत खिडक्या करा चमकदार! घरगुती सोप्या उपायांनी मिळवा नव्यासारखी झळाळी

Window Cleaning Tips: दिवाळी म्हटली की फराळ, घराची सजावट, रोषणाई, रंगीबेरंगी कपडे, रांगोळी आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे घराची साफसफाई. दिवाळीचा फराळ संपल्यानंतर घरातील प्रत्येक खोलीची साफसफाई सुरू होते. यात मुख्यतः घराच्या कानाकोपऱ्यातील जाळी-जळमटं, कपाटं, आणि दारं-खिडक्या स्वच्छ केल्या जातात.परंतु सध्या अनेक घरांमध्ये स्लाईडिंगच्या खिडक्या जास्त पाहायला मिळतात. यामुळे घरात धूळ कमी येते, पण दिसायला आकर्षक असल्या आणि घरातील धूळ कमी करत असल्या तरी, साफसफाईच्या वेळी त्रासदायक ठरतात..खिडकी आणि दाराच्या ट्रॅकमध्ये धूळ, माती, कचरा साचल्यामुळे ते व्यवस्थित उघडता-बंद करता येत नाहीत. काचेवर स्क्रॅचेस आणि डागही असतात. यासाठी काही घरगुती उपाय केल्यास तुम्ही काही मिनिटांतच खिडक्या आणि दारं चमकावू शकता..Diwali Home Cleaning Hacks: पंख्यावरची धुळ अन् चिकटपणा कमी करायचाय? मग ट्राय करा 'हे' 5 सोपे उपाय .बेकिंग सोडा आणि व्हिनेगर क्लिनरखिडकीच्या काचेवर पडलेले डाग आणि स्क्रॅचेस काढण्यासाठी सहसा क्लिनरची गरज पडते. पण तुमच्याकडे बाजारातलं क्लिनर नसेल तर, घरातलाच बेकिंग सोडा आणि व्हिनेगर तुम्ही वापरू शकता. थोड्या प्रमाणात बेकिंग सोडा आणि थोडेसे व्हिनेगर घेऊन त्यात २-३ थेंब लिक्विड साबण घाला आणि मिक्स करा. हे मिश्रण स्प्रे बॉटलमध्ये भरून काचेवर स्प्रे करा. थोडावेळ तसेच ठेवून ओल्या कापडाने पुसा. याने डाग, धूळ आणि चिकटपणा सहज निघतो..लिंबू आणि साबणकाचेवर, खासकरून किचनमधील काचेवर तेलाचे चिवट डाग पडलेले असतात. अशावेळी लिंबाचा रस खूप फायदेशीर ठरतो. एका वाटीत थोडेसे पाणी, लिक्विड साबण आणि लिंबाचा रस मिसळा. हे मिश्रण काचेवर शिंपडून मऊ कापडाने पुसा. यामुळे फक्त काचच नाही तर स्लाइडिंग ट्रॅकही स्वच्छ व सुगंधी होईल.जुन्या वर्तमानपत्राने आणि चकाकीकापडाने काच साफ केली किंवा पुसली, तर कापडाचे अगदी बारीक धागे काचेवर तसेच रहातात. त्यामुळे काच अजूनच खराब दिसू लागते. काच साफ करण्यासाठी क्लिनर स्प्रे केला की, कापडाऐवजी जुने वर्तमानपत्र वापरा. पेपरने काच पुसल्यावर ती अजूनच चमकदार दिसू लागते. यामुळे घराला एक वेगळीच रोषणाई येते..हे 6 घरगुती स्क्रब वापरून त्वचेला बनवा Festive Ready.टिशू पेपर किंवा वेट वाईपचा वापर कराकधी कधी साध्या वेट वाइपने किंवा टिश्यू पेपरनेही काच पटकन स्वच्छ होते. वेट वाइपमध्ये ओलावा असल्याने दुसऱ्या वेगळ्या लिक्विडची गरज नसते. कोरड्या टिश्यूचा वापर करत असाल तर थोडा क्लिनर स्प्रे करून पुसा. अशाने काच लगेचच चमकू लागते.वरील दिलेले घरगुती आणि सोपे उपाय वापरून यंदाची दिवाळीची साफसफाई केली तर तुमच्या घराला अजूनच चमक येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.