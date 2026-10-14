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केराटिन ट्रीटमेंटसाठी वारंवार पार्लरमध्ये जाण्याची गरज नाही! घरच्या घरी असा बनवा सोपा हेअर मास्क

घरच्या घरी केराटिन हेअर मास्क कसा बनवायचा, केसांना कसा लावायचा आणि केसांचा मऊपणा व चमक टिकवण्यासाठी कोणती काळजी घ्यायची, जाणून घ्या.
Homemade Keratin Treatment Hair Mask

Homemade Keratin Treatment Hair Mask

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

आजकाल धूळ, प्रदूषण, केसांवर वारंवार केले जाणारे केमिकल ट्रीटमेंट आणि हेअर स्टायलिंगसाठी वापरली जाणारी गरम उपकरणे यांमुळे केस कोरडे, निस्तेज आणि राठ होऊ शकतात. केसांचा नैसर्गिक मऊपणा आणि चमक कमी झाल्यामुळे केस गुंतणे, तुटणे आणि फ्रिझी होण्याची समस्याही जाणवते.

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