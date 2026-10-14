केराटिन ट्रीटमेंटसाठी वारंवार पार्लरमध्ये जाण्याची गरज नाही! घरच्या घरी असा बनवा सोपा हेअर मास्क

आजकाल धूळ, प्रदूषण, केसांवर वारंवार केले जाणारे केमिकल ट्रीटमेंट आणि हेअर स्टायलिंगसाठी वापरली जाणारी गरम उपकरणे यांमुळे केस कोरडे, निस्तेज आणि राठ होऊ शकतात. केसांचा नैसर्गिक मऊपणा आणि चमक कमी झाल्यामुळे केस गुंतणे, तुटणे आणि फ्रिझी होण्याची समस्याही जाणवते..केस मऊ आणि चमकदार करण्यासाठी अनेकजण पार्लरमध्ये केराटिन ट्रीटमेंट करून घेतात. मात्र, ही ट्रीटमेंट महाग असू शकते आणि काही उत्पादनांमध्ये केसांना त्रासदायक ठरणारी रसायनेही असतात. अशावेळी घरच्या घरी केळी, कोरफड, दही आणि मध यांसारख्या पदार्थांचा वापर करून केसांना पोषण देणारा हेअर मास्क तयार करता येतो. चला, हा मास्क कसा बनवायचा ते जाणून घेऊया..केराटिन ट्रीटमेंट म्हणजे काय?केराटिन हे केस, त्वचा आणि नखांमध्ये आढळणारे एक महत्त्वाचे प्रथिन आहे. केसांच्या बाहेरील थराला बळकटी देण्यात आणि केसांचा पोत टिकवून ठेवण्यात त्याची भूमिका असते. केसांवर वारंवार केमिकल ट्रीटमेंट करणे, उष्णतेचा वापर करणे आणि योग्य काळजी न घेणे यांमुळे केस कोरडे व राठ दिसू शकतात.पार्लरमध्ये केली जाणारी केराटिन ट्रीटमेंट केसांना गुळगुळीत आणि चमकदार बनवण्यासाठी वापरली जाते. मात्र, घरच्या घरी बनवलेला हेअर मास्क हा केराटिन ट्रीटमेंटचा पर्याय नाही. तो केसांना ओलावा देऊन मऊ आणि व्यवस्थित ठेवण्यास मदत करू शकतो..घरच्या घरी बनवा हेअर मास्क१ पिकलेले केळे२ चमचे कोरफडीचा गर किंवा जेल१ चमचा दही१ चमचा मध१ चमचा खोबरेल तेल१ व्हिटॅमिन ई कॅप्सूल (ऐच्छिक).हेअर मास्क बनवण्याची आणि लावण्याची पद्धत1. सर्वप्रथम केळे चांगले कुस्करून घ्या. त्यात कोरफडीचा गर, दही, मध आणि खोबरेल तेल घाला.2. सर्व साहित्य मिक्सरमध्ये फिरवून त्याची गुळगुळीत पेस्ट तयार करा. केसांमध्ये केळ्याचे तुकडे राहणार नाहीत याची काळजी घ्या.3. केसांचे छोटे भाग करून हा मास्क केसांच्या लांबीवर आणि टोकांवर लावा. टाळूवर लावण्यापूर्वी त्वचेला तो सहन होतो का, याची खात्री करा.4. हा मास्क साधारण २० ते ३० मिनिटे केसांवर ठेवा.5. त्यानंतर केस पाण्याने स्वच्छ धुवा आणि गरजेनुसार सौम्य शाम्पू वापरा.लक्षात ठेवा:हा मास्क केसांना मऊपणा आणि ओलावा देण्यासाठी उपयोगी ठरू शकतो. मात्र, तो केसांमधील केराटिन वाढवतो किंवा केस गळणे थांबवतो, याचा ठोस वैज्ञानिक पुरावा नाही..या हेअर मास्कमुळे केसांना काय फायदे होऊ शकतात?केस मऊ होतात: केळे, दही आणि खोबरेल तेलामुळे केसांचा कोरडेपणा कमी जाणवू शकतो.केसांचा राठपणा कमी होतो: केसांना ओलावा मिळाल्यामुळे ते अधिक गुळगुळीत दिसू शकतात.नैसर्गिक चमक मिळते: केस व्यवस्थित आणि चमकदार दिसण्यास मदत होऊ शकते.केस विंचरणे सोपे होते: केसांमधील गुंता कमी होण्यास मदत होऊ शकते.केसांची काळजी घेणे सोपे होते: केसांच्या लांबीला योग्य ओलावा मिळाल्यास केस हाताळणे सोपे होऊ शकते..हेअर मास्क लावल्यानंतर केसांची काळजी कशी घ्यावी?1. केसांच्या प्रकारानुसार सौम्य शाम्पू आणि कंडिशनर वापरा.2. केस वारंवार धुणे आणि हेअर ड्रायर, स्ट्रेटनर यांसारख्या गरम उपकरणांचा अतिवापर टाळा.3. ओले केस जोरात घासू नका. मऊ टॉवेलने हलक्या हाताने पाणी टिपून घ्या.4. केसांच्या टोकांना गरजेनुसार थोडे हेअर सीरम लावा.5. हा मास्क आठवड्यातून एकदा वापरून पाहू शकता. मात्र, प्रत्येकाच्या केसांचा प्रकार वेगळा असल्यामुळे त्यानुसार परिणाम बदलू शकतात..महत्त्वाची टीप:हा मास्क वापरण्यापूर्वी त्वचेच्या छोट्या भागावर चाचणी करा. खाज, जळजळ किंवा लालसरपणा जाणवल्यास वापर थांबवा. टाळूला जखम किंवा जळजळ असल्यास मास्क लावणे टाळा. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.