DMart Sale : वीकेंड संपताच डीमार्टमध्ये नवा सेल; 'या' वस्तू झाल्या आणखी स्वस्त, 70% पेक्षा जास्त डिस्काउंट, सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर

Dmart Sale Discount Offers : डीमार्टमध्ये वीकेंड नंतरच्या सेलमध्ये किराणा, बेबी केअर आणि घरगुती वस्तूंवर २०% ते ७०% सूट मिळत आहे. सर्व ऑफर्स पाहा
Saisimran Ghashi
Dmart Offers : वीकेंडची मजा दुप्पट करण्यासाठी DMart ने धमाकेदार सेल सुरू केला आहे. शनिवार आणि रविवारला दुकानं आणि DMart Ready अॅपवर ग्राहकांची गर्दी वाढली आहे. कारण वीकेंड स्टॉक क्लियरचा सेल सुरू आहे पण हा सेल संपताच नवा स्टॉक येऊन सोमवारपासून नव्या ऑफर्स सुरू होतील..या सेलमध्ये रोजच्या गरजा भागवणाऱ्या वस्तूंवर २०% ते ७०% पर्यंत डिस्काउंट मिळत आहे. एका क्लिकवर सर्व ऑफर्स तुमच्या हातात आहेत चला मग वाचा सविस्तर

