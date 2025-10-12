DMart Sale : वीकेंड संपताच डीमार्टमध्ये नवा सेल; 'या' वस्तू झाल्या आणखी स्वस्त, 70% पेक्षा जास्त डिस्काउंट, सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर

Dmart Offers : वीकेंडची मजा दुप्पट करण्यासाठी DMart ने धमाकेदार सेल सुरू केला आहे. शनिवार आणि रविवारला दुकानं आणि DMart Ready अॅपवर ग्राहकांची गर्दी वाढली आहे. कारण वीकेंड स्टॉक क्लियरचा सेल सुरू आहे पण हा सेल संपताच नवा स्टॉक येऊन सोमवारपासून नव्या ऑफर्स सुरू होतील..या सेलमध्ये रोजच्या गरजा भागवणाऱ्या वस्तूंवर २०% ते ७०% पर्यंत डिस्काउंट मिळत आहे. एका क्लिकवर सर्व ऑफर्स तुमच्या हातात आहेत चला मग वाचा सविस्तर.DMart च्या या वीकेंड नंतरच्या स्पेशल सेलमध्ये ग्रॉसरी आइटम्सवर अव्हेरेज ३०% सवलत आहे. ताज्या भाज्या आणि फळांवर १५% फ्लॅट ऑफ, ज्यामुळे तुमची महिन्याच्या खरेदीचे बिल अर्धे होईल. दूध उत्पादनांवर दही, पनीर, चीज १०% ते २०% डिस्काउंट आहे. ब्रँड्ससारखे Amul आणि Mother Dairy चे पॅकेजेस रु. १५ पासून उपलब्ध आहेत. हे ऑफर्स DMart Ready अॅपवर ७ दिवस भरण्याच्या सुविधेसह मिळतात जेणेकरून तुम्हाला घरी बसून ऑर्डर देता येईल..iPhone 16 Pro ची किंमत अचानक कोसळली; मिळतोय चक्क 50 हजारपेक्षा जास्त डिस्काउंट, खरेदीसाठी ग्राहकांची रांग, इथे सुरुय ऑफर...बेबी केअर प्रोडक्ट्सवर तर सगळ्यात मोठा डिस्काउंट मिळेल..डायपर्सवर ३३% पर्यंत ऑफ, जसे Pedigree आणि Pampers चे पॅक्स आता ९९ रुपये मध्ये पण मिळतील. पेट फूडवर १५% सवलत Whiskas आणि Pedigree चे डॉग आणि कॅट फूड६९ रुपये पासून. याशिवाय बेबी ऑइल, लोशन आणि पावडरवर २०% ऑफ मिळत आहे. हे सर्व ऑफर्स सर्व्हरवर उपलब्ध असून कोणत्याही कूपन कोडची गरज नाही..दिवाळीचं मोठं गिफ्ट! करा स्वस्तातले 'हे' मोबाईल रिचार्ज; फ्रीमध्ये मिळेल Netflix आणि JioHotstar, अनलिमिटेड डेटा, कॉल अन् बरंच काही.होम आणि पर्सनल केअर सेक्शनमध्येही मोठा डिस्काउंट मिळतोय हा..सॅनिटरी पॅड्स, डिओडरंट्स आणि रेझर्सवर १५% ते २५% डिस्काउंट मिळतोय. शेव्हिंग प्रोडक्ट्स क्रीम, ब्लेड्सवर २०% सूट, ज्यामुळे पुरुषांसाठी खास डील आहे. किचन आयटम्स आणि मसालेसनफ्लॉवर ऑइलवर १०% सूट. याशिवाय,सॉफ्ट ड्रिंक्स पॅक्सवर पण मोठा डिस्काउंट आहे.Dmart Sale : डीमार्टमध्ये लागलाय वीकेंड सेल; जास्त स्वस्तात मिळत आहेत 'या' वस्तू..सर्व डिस्काउंट ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.स्किन केअरवर १५% फ्लॅट ऑफ आहे.. जसे की लोशन, क्रीम. होम डेकोरमध्ये इलेक्ट्रिक आयर्न्स, फॅन्स आणि लाइट्सवर २०% सुर आहेच. वीकेंड स्पेशलमध्ये ड्राय फ्रूट्सवर ५६% पर्यंत डिस्काउंट, जसे बदाम आणि काजूचे पॅक्स. तुम्हाला जर dmart मध्ये जाऊन गर्दी थांबायच नसेल तर DMart Ready अॅप डाउनलोड करा, पिन कोड एंटर करा आणि डिलिव्हरी स्लॉट बुक करा. पहिल्या ऑर्डरवर १०० रुपयेचा डिस्काउंट मिळेल..FAQsWhat products are included in the DMart Weekend Sale?डीमार्ट वीकेंड सेलमध्ये कोणत्या वस्तूंवर सवलत आहे?किराणा, बेबी केअर, पर्सनल केअर, पेट फूड, आणि घरगुती वस्तूंवर २०% ते ७०% सवलत आहे.How can I avail the offers through the DMart Ready App?डीमार्ट रेडी अॅपद्वारे ऑफर्स कशा मिळवता येतील?डीमार्ट रेडी अॅप डाउनलोड करा, पिन कोड टाका, आणि डिलिव्हरी स्लॉट बुक करून ऑफर्सचा लाभ घ्या.Are the discounts available in-store or only online?सवलत फक्त ऑनलाइन आहे की दुकानातही मिळेल?सवलत डीमार्ट दुकानात आणि डीमार्ट रेडी अॅप दोन्हीवर उपलब्ध आहे.What is the validity of the DMart Weekend Sale offers?डीमार्ट वीकेंड सेल ऑफर्सची वैधता काय आहे?या ऑफर्स १५ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत वैध आहेत.Is there any special offer for first-time app users?अॅपच्या नवीन वापरकर्त्यांसाठी विशेष ऑफर आहे का?होय, पहिल्या ऑर्डरवर किमान रु. ५०० च्या खरेदीवर रु. १०० अतिरिक्त सवलत मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.