लाइफस्टाइल

DMart Diwali Sale : डीमार्टचा दिवाळी स्पेशल सेल सुरू! सगळंकाही स्वस्त; किंमती कोसळल्या, खरेदीला जाण्याआधी हे बघा एका क्लिकवर

DMart Diwali Sale Discount Offers : डीमार्टमध्ये दिवाळी निमित्त खास सेल सुरू झाला आहे त्या सेलमध्ये वस्तु अर्ध्या किंमतीत मिळत आहे. सर्व ऑफर्स पाहून घ्या
DMart Diwali Sale Discount Offers 50 percent off

DMart Diwali Sale Discount Offers 50 percent off

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

DMart Diwali Sale Offers : दिवाळीचा सोनेरी क्षण आलाय..घर सजवायचंय, पाहुण्याचं स्वागत करायचंय आणि फराळ,लाडू चिवडा तर आहेच. मग खर्चाची काळजी कशाला करताय? डीमार्टने सुरू केलाय असा धमाल सेल की सगळं काही अर्ध्या किंमतीत मिळतंय.. गेल्या आठवड्यापासून सुरू झालेल्या या 'दिवाळी स्पेशल सेल'मध्ये ग्रॉसरी, घरगुती वस्तू, पर्सनल केअर प्रॉडक्ट्स आणि इलेक्ट्रॉनिक आयटम्सवर ५०% ते ८०% पर्यंत सूट मिळतेय. डीमार्ट रेडी अॅपवर एका क्लिकवर ऑर्डर करा आणि घरबसल्या डिलिव्हरी घ्या

Loading content, please wait...
Diwali Festival
money
Price
food news
sale
women fashion
Discount
Discount Offer
Online Shopping
Online Shopping App
Online Shopping Tips
Diwali
festival Discount
online grocery
Deals
Puja items shopping
Men Fashion
Diwali shopping experience
DMart scam alert
90% discount offers
grocery shopping deals
Best Shopping Tips
Dmart

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com