DMart Sale : डिमार्ट जानेवारी स्पेशल सेल! संक्रातीनिमित्त 'या' वस्तु मिळतायत जास्त स्वस्त, 20% पासून 80% पर्यंत डिस्काउंट ऑफर्स पाहा

DMart News : मकर संक्रांतीच्या सणाचे औचित्य साधून जानेवारी २०२६ मध्ये डीमार्ट (DMart) ने ग्राहकांसाठी विशेष सवलती आणि आकर्षक ऑफर्स जाहीर केल्या आहेत. संक्रांतीच्या तयारीसाठी लागणाऱ्या साहित्यापासून ते घरगुती उपकरणांपर्यंत सर्वच गोष्टींवर मोठी बचत करण्याची ही संधी आहे. मकर संक्रांतीच्या विशेष ऑफर्सची माहिती जाणून घेऊया...तीळ-गूळ आणि फराळ साहित्यावर सवलतसंक्रांतीचा मुख्य सण तीळ-गुळाशिवाय अपूर्ण आहे. डीमार्टमध्ये या साहित्यावर विशेष कॉम्बो ऑफर्स आहेततीळ आणि गूळ: पांढरे तीळ, गावरान गूळ आणि शेंगदाणे यांच्या खरेदीवर १०% ते २०% पर्यंत सूट उपलब्ध आहे. विशेषतः 'पॉली पॅक' गूळ आणि सुक्या खोबऱ्यावर आकर्षक ऑफर्स आहेत.रेडीमेड तीळ लाडू: ज्यांना घरी लाडू बनवणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी डीमार्टच्या 'DMart Premia' ब्रँडचे तीळ-गूळ लाडू आणि चिक्कीवर 'Buy 1 Get 1 Free' सारख्या ऑफर्स आहेत.किराणा मालावर बचत ऑफर्समहिन्याचा किराणा भरण्यासाठी संक्रांतीची वेळ उत्तम आहेखाद्यतेल: शेंगदाणा तेल, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाच्या ५ लिटरच्या कॅनवर MRP पेक्षा (MRP) मोठी सूट दिली जात आहे.डाळी आणि तांदूळ: बासमती तांदूळ, तुरीची डाळ आणि मुगाच्या डाळीवर विशेष सवलत आहे, ज्यामुळे सणाचे जेवण बनवणे अधिक किफायतशीर होईल.होम आणि किचन अप्लायन्सेस (Home & Kitchen)सणानिमित्त नवीन वस्तू खरेदी करणाऱ्यांसाठी आकर्षक डील्स आहेतमिक्सर आणि फूड प्रोसेसर: तीळ कुटण्यासाठी किंवा स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या मिक्सर-ग्राइंडरवर २०% ते ३०% पर्यंत ऑफ आहे.नॉन-स्टिक भांडी: नवीन कढई, तवा किंवा कुकरच्या सेटवर 'बंडल ऑफर्स' उपलब्ध आहेत.महिलांसाठी विशेष सवलत (हळदी-कुंकू स्पेशल)मकर संक्रांतीला हळदी-कुंकवाचे मोठे महत्त्व असते. त्यासाठी लागणाऱ्या वाण (भेटवस्तू) साहित्यावर डीमार्टने भर दिला आहेवाण साहित्य: स्टीलचे डबे, वाट्या, प्लास्टिकचे कंटेनर्स आणि गृहसजावटीच्या वस्तूंचे मोठ्या प्रमाणात स्टॉक उपलब्ध असून त्यांची किंमत २९ रुपयांपासून सुरू होते.सौंदर्य प्रसाधने: साबण, शॅम्पू आणि इतर पर्सनल केअर उत्पादनांच्या कॉम्बो पॅकवर 'बाय मोर, सेव्ह मोर' (Buy More, Save More) ही ऑफर लागू आहे.मुलांसाठी पतंग आणि मांजासंक्रांतीच्या पतंगबाजीचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठीविविध रंगांचे आणि डिझाईन्सचे पतंग तसेच दर्जेदार मांजाचे (सुरक्षित पर्याय) स्टॉल्स डीमार्टच्या काही आउटलेट्समध्ये लावण्यात आले आहेत.खरेदी करताना महत्त्वाच्या टिप्सगर्दीपासून वाचण्यासाठी: सणाच्या काळात दुपारी किंवा सकाळी लवकर जाणे फायदेशीर ठरेल.DMart Ready App: जर तुम्हाला दुकानात जाणे शक्य नसेल, तर तुम्ही DMart Ready या ॲपवरून ऑनलाइन ऑर्डर देऊन घरपोच डिलिव्हरी मिळवू शकता.रिटर्न पॉलिसी: कोणत्याही वस्तूवर ऑफर असली तरी ती घेताना त्याची एक्सपायरी डेट आणि पॅकेजिंग नक्की तपासा.या संक्रांतीला तुम्ही तुमच्या जवळच्या डीमार्ट स्टोअरला भेट देऊन या ऑफर्सचा लाभ घेऊ शकता आणि सण उत्साहात साजरा करू शकता. तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला!