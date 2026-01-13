लाइफस्टाइल

DMart मध्ये संक्रांती स्पेशल सेल! 99 पासून लेडिज ड्रेस अन् 199 मध्ये पुरूषांच्या कपड्यांचे सेट, कोणत्या कपड्यांवर किती डिस्काउंट पाहा

DMart Clothes Sale : डिमार्टमध्ये संक्रांती स्पेशल कपड्यांचा सेल सुरू आहे. महिला, पुरूष आणि लहान मुला-मुलींचे कपडे इथे 99 रुपयांपासून मिळत आहेत.
DMart Sankranti Sale 2026, Clothing Offers, Men Women Dress ₹99

DMart Sankranti Sale 2026, Clothing Offers, Men Women Dress ₹99

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

DMart Fashion Sale Deals : मकर संक्रांतीच्या शुभ मुहूर्तावर D-Mart ने आपल्या ग्राहकांसाठी फॅशन आणि कपड्यांवर धमाकेदार सेल जाहीर केला आहे. सध्या सुरू असलेल्या हिवाळ्याचा कडाका आणि लग्नसराईचा हंगाम लक्षात घेता, डिमार्टने महिला, पुरुष आणि मुलांच्या कपड्यांवर भरघोस सवलती दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे डिमार्टच्या या सेलमध्ये अगदी ९९ रुपयांपासून दर्जेदार कपडे उपलब्ध असून मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी ही खरेदीची सुवर्णसंधी ठरत आहे.

