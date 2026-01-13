DMart मध्ये संक्रांती स्पेशल सेल! 99 पासून लेडिज ड्रेस अन् 199 मध्ये पुरूषांच्या कपड्यांचे सेट, कोणत्या कपड्यांवर किती डिस्काउंट पाहा

DMart Fashion Sale Deals : मकर संक्रांतीच्या शुभ मुहूर्तावर D-Mart ने आपल्या ग्राहकांसाठी फॅशन आणि कपड्यांवर धमाकेदार सेल जाहीर केला आहे. सध्या सुरू असलेल्या हिवाळ्याचा कडाका आणि लग्नसराईचा हंगाम लक्षात घेता, डिमार्टने महिला, पुरुष आणि मुलांच्या कपड्यांवर भरघोस सवलती दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे डिमार्टच्या या सेलमध्ये अगदी ९९ रुपयांपासून दर्जेदार कपडे उपलब्ध असून मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी ही खरेदीची सुवर्णसंधी ठरत आहे..१९९ रुपयांपासून पुढे: लेडीज लाँग कुर्ती९९ रुपयांपासून पुढे: लेडीज दुपट्टा१९९ रुपयांपासून पुढे: लेडीज अँकल कॉटन स्ट्रेच लेगिन पँट५९९ रुपयांपासून पुढे: लेडीज कुर्ती सेट९९ रुपयांपासून पुढे: लेडीज टी-शर्ट१४९ रुपयांपासून पुढे: लेडीज फॅन्सी टॉप्स३४९ रुपयांपासून पुढे: लेडीज जीन्स७४ रुपयांपासून पुढे: लेडीज स्लिपर आणि सँडल.Google Search : 31 डिसेंबरच्या रात्री गुगलवर सगळ्यांत जास्त काय सर्च करण्यात आलं? धक्कादायक रिपोर्टमुळे जगभर खळबळ.२९९ रुपयांपासून पुढे: मेन्स स्वेटर२९९ रुपयांपासून पुढे: मेन्स एथनिक कुर्ती आणि पायजामा४४९ रुपयांपासून पुढे: मेन्स जॉगर्स आणि कार्गोसर्व ब्रँडेड मेन्स अंडरगारमेंटवर मूळ किमतीवर २५% सूट.DMart संक्रांती सेल! स्टील भांडी फक्त 29 रुपयांपासून; किराणासह वाण साहित्य खरेदीसाठी रांगा, सर्व डिस्काउंट ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.९९ रुपयांपासून पुढे: मेन्स फॅन्सी टी-शर्ट१९९ रुपयांपासून पुढे: मेन्स फॉर्मल आणि कॅज्युअल शर्ट३४९ रुपयांपासून पुढे: मेन्स फॉर्मल ट्राउझर३४९ रुपयांपासून पुढे: मेन्स फॅशन जीन्स.Mobile Recharge : ग्राहकांसाठी धक्कादायक बातमी! 'या' तारखेपासून मोबाईल रिचार्जचे दर पुन्हा वाढणार; टेलिकॉम कंपन्यांचा मोठा निर्णय.२९९ रुपयांपासून पुढे: मेन्स कॅज्युअल शूज३६५ रुपयांपासून पुढे: मेन्स फॉर्मल शूज१९९ रुपयांपासून पुढे: गर्ल्स फॅशन फ्रॉक२९९ रुपयांपासून पुढे: गर्ल्स कुर्ती७९ रुपयांपासून पुढे: बॉईज आणि गर्ल्स टी-शर्ट४९ रुपयांपासून पुढे: बॉईज शर्ट.Horoscope : 12 तारखेपासून सुरू होतोय गजकेसरी राजयोग! वृषभसह 4 राशीचं भाग्य उजळणार; होणार धनलाभ, प्रेमात यश, मोठं स्वप्न होईल पूर्ण .डिमार्टचा हा संक्रांती स्पेशल सेल मर्यादित काळासाठी असून स्टॉकमध्ये असलेल्या विविधतेमुळे ग्राहकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. दर्जेदार ब्रँड्स आणि खिशाला परवडणारे दर यामुळे सण आणि लग्नसराईची खरेदी करण्यासाठी डिमार्ट हे एक उत्तम ठिकाण ठरत आहे. जर तुम्ही अजूनही तुमच्या जवळच्या D-Mart Store ला भेट दिली नसेल, तर आजच जाऊन या सेलमध्ये खरेदी करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.