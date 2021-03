तुम्ही केसांना कंडिशनर करीत असाल तर असे करा

अहमदनगर ः केसांची निगा राखण्याविषयी जेव्हा जेव्हा चर्चा होते तेव्हा आम्ही केसांची निगा राखण्यासाठी नियमित केसांचा एक भाग म्हणून शैम्पू आणि कंडिशनरपासून तेल बनवितो. आपल्या केसांना मॉइश्चरायझी करण्यासाठी बाउन्स घालण्यासाठी शैम्पू केल्यानंतर आपण आपल्या केसांची स्थिती देखील कराल. ही एक अतिशय सामान्य प्रक्रिया आहे, जी आपण सर्वजण पाळतो. परंतु प्रत्येक वेळी केसांमध्ये वापरलेल्या कंडिशनरबद्दल आपल्याला किती माहिती आहे? कदाचित फारच क्वचित. वास्तविक, कंडिशनरशी संबंधित अशा काही गोष्टी आहेत ज्याबद्दल काही मुलींना माहिती आहे. कोरड्या केसांसाठी केस कंडिशनर कंडिशनरचा उपयोग केसांना पोषक आणि चमक देण्यासाठी होतो. केसांसाठी हे एक उत्तम उत्पादन मानले जाते. परंतु आपणास ठाऊक आहे की काही कंडिशनर आपल्या केसांनाही हानी पोहोचू शकतात. होय, आपण ते वाचले आहे. आपण आपल्या केसांमध्ये सिलिकॉन-आधारित उत्पादने वापरल्यास केसांचे नैसर्गिक पोषक तत्वे त्यापासून काढून टाकले जातील. म्हणून जेव्हा आपण केस कंडीशनर किंवा कोणतेही केस उत्पादन विकत घ्याल तेव्हा सिलिकॉन विनामूल्य लेबल तपासा. शैम्पूपूर्वी कंडिशनर लावा आपल्याला हे ऐकण्यास विचित्र वाटेल, परंतु शैम्पूच्या आधी कंडिशनर लावणे चांगले. तसे, आम्ही सर्व फक्त शैम्पू केल्यावर कंडिशनर वापरतो, परंतु जर आपण ही सवय उलट केली तर आपल्याला त्याचा अधिक फायदा होईल. खरं तर, जेव्हा आपण केस कंडिशनिंगनंतर शॉवर घेतो तेव्हा कंडिशनर चांगले स्वच्छ धुल्यानंतर केस धुवायला पूर्णपणे काढून टाकत नाही. तसेच, हे आपल्या केसांमध्ये अधिक व्हॉल्यूम आणि बाउन्स तयार करते. बर्‍याच मुलींना याची माहिती नसते, परंतु कंडिशनर आपल्यासाठी एक उत्कृष्ट स्टाईलिंग उत्पादन असल्याचे सिद्ध करू शकते. आपण आपल्या केसांमध्ये लहरी लुक तयार करू इच्छित असल्यास अशा परिस्थितीत आपल्या केसांना मॉइस्चराइझ करण्यासाठी थोडीशी लीव्ह-ऑन कंडीशनर फवारणी करा आणि नंतर ब्रेड बनवा. जेव्हा आपण काही काळानंतर वेणी उघडता तेव्हा आपल्याला सुंदर वेव्ही स्टाईल वेव्ही केस मिळतील. केस धुण्यासाठी टिप्स

कंडिशनर प्रत्येक वेळी शैम्पूनंतर लागू केले जाते, परंतु दररोज केसांना केस धुणे कोरडे आणि विभाजित होण्यास त्रास देऊ शकते. दररोज शैम्पू करण्याची आपली सवय कमी केल्यास आपले केस अधिक मजबूत होईल, परंतु लक्षात ठेवा की आपल्याला कंडिशनिंग वगळण्याची गरज नाही. कंडिशनरशिवाय आपले केस कोरडे होऊ शकतात, तोटा होण्याची शक्यता आहे. आपल्या केसांच्या शाफ्टची अखंडता पुनर्संचयित करण्यासाठी कार्य करणारे कंडिशनर निवडा. केस कंडिशनर सर्वोत्तम

सहसा असे दिसून येते की काही स्त्रिया कंडिशनर लावायला लागतात. परंतु आपणास माहित आहे की कंडिशनर मुळांवर किंवा टाळूवर लागू नये. असे केल्याने आपले केस follicles बंद होतील आणि केसांची गती कमी होईल. विशेषत: जर आपली टाळू तेलकट असेल तर आपल्यासाठी समस्या आणखीनच वाढत आहे, कारण कंडिशनर तेलाचे उत्पादन वाढवते. म्हणूनच, नेहमीच केसांच्या मध्य-लांबीपासून खाली दिशेने कंडिशनर लावावे.

