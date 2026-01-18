Black Color Psychology : ज्यांना काळा रंग आवडत नाही त्या लोकांची पर्सनॅलिटी कशी असते? स्वभाव तर असा असतो की आयुष्यभर...

Color Psychology personality traits who dislike black color : रंगांचा आपल्या मानसिकतेवर आणि व्यक्तिमत्वावर खोलवर परिणाम होत असतो. ज्याप्रमाणे काळा रंग आवडणारे लोक गंभीर किंवा गूढ मानले जातात, त्याचप्रमाणे ज्यांना काळा रंग अजिबात आवडत नाही, त्यांची व्यक्तिमत्व वैशिष्ट्ये खूप वेगळी आणि रंजक असतात.समुद्रशास्त्र आणि रंग मानसशास्त्रानुसार (Color Psychology), काळा रंग न आवडणाऱ्या लोकांचा स्वभाव आणि आयुष्य कसे असते याची रंजक माहिती आज आपण जाणून घेऊया...मोकळ्या विचारांचे आणि पारदर्शक व्यक्तिमत्वकाळा रंग हा गूढ आणि काहीतरी लपवण्याचे प्रतीक मानला जातो. ज्यांना हा रंग आवडत नाही, ते लोक सहसा पारदर्शक स्वभावाचे असतात. त्यांच्या मनात जे आहे तेच ओठांवर असते. त्यांना गोष्टी गुंतागुंतीच्या करण्यापेक्षा सरळ आणि स्पष्ट सांगायला आवडते.सकारात्मकता आणि उत्साहकाळा रंग हा अंधार किंवा नैराश्याशी जोडला जातो. त्यामुळे हा रंग नाकारणारे लोक मुळातच आशावादी असतात. त्यांना आयुष्यातील उजेड, रंग आणि उत्साह जास्त आवडतो. अशा लोकांकडे पाहून इतरांनाही ऊर्जा मिळते. हे लोक नकारात्मकतेपासून लांब राहण्याचा प्रयत्न करतात..19 Minute 34 Second Viral Video पासून ते अक्षय खन्नाच्या FA9LA डान्सपर्यंत..गेल्या वर्षी तूफान व्हायरल झाल्या 'या' 10 गोष्टी.नियंत्रणाची भीती (Fear of Loss of Control)मानसशास्त्रातील काही तज्ज्ञांच्या मते ज्यांना काळा रंग आवडत नाही त्यांना कोणाच्या तरी दबावाखाली राहायला आवडत नाही. काळा रंग हा शक्ती आणि अधिकार दर्शवतो. हा रंग नाकारणारे लोक स्वातंत्र्यप्रिय असतात. त्यांना स्वतःचे निर्णय स्वतः घ्यायला आवडतात आणि कोणाचीही हुकूमशाही ते सहन करत नाहीत.भीतीवर मात करण्याची वृत्तीकाळा रंग अनेकदा अज्ञात भीती किंवा मृत्यूशी जोडला जातो. हा रंग नावडता असण्याचा अर्थ असाही असू शकतो की हे लोक त्यांच्या आयुष्यातील जुन्या भीती किंवा वाईट आठवणींमधून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते भूतकाळात रमण्यापेक्षा भविष्याकडे पाहणारे असतात..End of the World : जगातलं शेवटचं शहर माहितीये का? जिथे पृथ्वीच संपते..लाखो लोकांना नाही माहिती.साधेपणा आणि सहजताज्यांना काळा रंग आवडत नाही, त्यांना दिखावा किंवा बडेजाव फारसा आवडत नाही. ते अतिशय साधे आणि डाऊन टू अर्थ असतात. त्यांना निसर्ग, भडक किंवा सौम्य रंग जास्त आकर्षित करतात, कारण ते जिवंतपणाचे प्रतीक असतात.नात्यांमधील स्वभावअशा लोकांचा स्वभाव नात्यांच्या बाबतीत खूप हळवा असतो. एकदा का त्यांनी कोणाला आपलं मानलं की ते आयुष्यभर प्रामाणिकपणे साथ देतात. त्यांना नात्यात सिक्रेट ठेवलेली आवडत नाहीत. ते आपल्या जोडीदाराकडून आणि मित्रांकडूनही स्पष्टवक्तेपणाची अपेक्षा करतात..Amazon Sale : ॲमेझॉन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल सुरू! चक्क 80% पर्यंत डिस्काउंट ऑफर; कोणत्या वस्तु किती स्वस्त? सर्वकाही पाहा एका क्लिकवर.बदलांचा स्वीकारकाळा रंग एका स्थिरतेचे किंवा न बदलणाऱ्या स्थितीचे प्रतीक आहे. हा रंग नाकारणारे लोक आयुष्यात सतत बदल आणि नाविन्य शोधत असतात. एकाच साच्यात अडकून पडणे त्यांना मान्य नसते. त्यांना नवनवीन ठिकाणांना भेटी देणे आणि नवीन गोष्टी शिकणे आवडते.थोडक्यात सांगायचे तर ज्यांना काळा रंग आवडत नाही, ते लोक 'उघडे पुस्तक' असतात. त्यांचे आयुष्य रंगांनी भरलेले असते आणि ते प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेण्याचा प्रयत्न करतात. जरी त्यांना काही वेळा अपरिपक्व म्हणजे इमिच्युर समजले गेले तरी प्रत्यक्षात ते मानसिकदृष्ट्या खूप खंबीर आणि सकारात्मक असतात.Disclaimer : ही माहिती रंग मानसशास्त्रातील सामान्य निरीक्षणांवर आधारित आहे. सकाळ माध्यम समहू याची पुष्टी करत नाही. प्रत्येक व्यक्तीचे स्वभाव वैशिष्ट्य हे त्याच्या परिस्थितीनुसार वेगळे असू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.