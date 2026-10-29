लाइफस्टाइल

Smile Day 2026: चेहऱ्यावर हसू, पण मनात दुःख? आनंदी दिसणं आणि खरोखर आनंदी असणं यात नेमका फरक काय?

DIFFERENCE BETWEEN LOOKING HAPPY AND BEING TRULY HAPPY: खरा आनंद ओळखण्यासह मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी जाणून घ्या महत्त्वाच्या टिप्स.
Happy on the Outside, Sad on the Inside: How to Recognize Your True Emotions

Happy on the Outside, Sad on the Inside: How to Recognize Your True Emotions

sakal

Anushka Tapshalkar
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HOW TO RECOGNIZE AND UNDERSTAND YOUR TRUE EMOTIONS: आपण अनेकदा सोशल मीडियावर हसतानाचे फोटो पोस्ट करतो, मित्रमैत्रिणींसोबत आनंदाचे क्षण घालवतो किंवा ऑफिसमध्ये सगळ्यांशी हसून बोलतो. आपल्याला पाहून इतरांना वाटतं की आपण खूप आनंदी आहोत. पण खरंच प्रत्येक वेळी आपल्या चेहऱ्यावरचं स्मित आपल्या मनातला आनंद व्यक्त करत असतं का? याचं उत्तर नेहमीच होकारार्थी असेल असं नाही.

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