Smile Day 2026: चेहऱ्यावर हसू, पण मनात दुःख? आनंदी दिसणं आणि खरोखर आनंदी असणं यात नेमका फरक काय?

HOW TO RECOGNIZE AND UNDERSTAND YOUR TRUE EMOTIONS: आपण अनेकदा सोशल मीडियावर हसतानाचे फोटो पोस्ट करतो, मित्रमैत्रिणींसोबत आनंदाचे क्षण घालवतो किंवा ऑफिसमध्ये सगळ्यांशी हसून बोलतो. आपल्याला पाहून इतरांना वाटतं की आपण खूप आनंदी आहोत. पण खरंच प्रत्येक वेळी आपल्या चेहऱ्यावरचं स्मित आपल्या मनातला आनंद व्यक्त करत असतं का? याचं उत्तर नेहमीच होकारार्थी असेल असं नाही..आनंदी दिसणं आणि मनापासून आनंदी असणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. कधी कधी आपण मनात दुःख, चिंता, तणाव किंवा एकटेपणा घेऊनही इतरांसमोर हसत असतो. समोरच्याला काळजी वाटू नये, आपल्याला कमकुवत समजलं जाऊ नये किंवा आपल्या भावना समजावून सांगण्याची इच्छा नसल्यामुळे आपण आपलं दुःख लपवतो. काही वेळा स्वतःलाच नेमकं काय वाटतंय, हे समजत नसल्यामुळेही आपण आपल्या भावना व्यक्त करणं टाळतो..Smile Day: एका स्मितहास्यामुळे बदलू शकते का संपूर्ण नाते? जाणून घ्या मानवी जीवनातील 'स्मितहास्याची' जादू! .मात्र, सतत आनंदी असल्याचं भासवण्याचा प्रयत्न केल्याने मनावरचा ताण वाढू शकतो. त्यामुळे आपण स्वतःच्या भावनांकडे लक्ष देणं महत्त्वाचं आहे. दिवसभराच्या धावपळीत स्वतःसाठी थोडा वेळ काढा. स्वतःला काही प्रश्न विचारा. आज मला खरंच कसं वाटतंय? कोणत्या गोष्टीमुळे मी अस्वस्थ आहे? मला कशाची गरज आहे? अशा प्रश्नांमुळे आपल्या भावनांची जाणीव होण्यास मदत होऊ शकते..दुःखी असणं, थकवा जाणवणं किंवा काही वेळा एकटं राहावंसं वाटणं यात काहीही चुकीचं नाही. प्रत्येक वेळी सकारात्मक राहण्याचा किंवा सगळं ठीक असल्याचं दाखवण्याचा दबाव स्वतःवर टाकू नका. स्वतःच्या भावना स्वीकारणं म्हणजे कमकुवतपणा नव्हे, तर स्वतःला समजून घेण्याच्या दिशेने टाकलेलं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे..Smile Day: फेस योग करताना हसणं का आहे महत्त्वाचं? जाणून घ्या ‘हे’ ७ फायदे!.मनात साचलेल्या गोष्टी विश्वासू व्यक्तीशी बोलून मोकळ्या करा. गरज वाटल्यास समुपदेशक किंवा मानसिक आरोग्यतज्ज्ञांची मदत घ्या. सतत उदास वाटणं, आवडत्या गोष्टींमधील रस कमी होणं किंवा दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम होणं अशी लक्षणं जाणवत असल्यास तज्ज्ञांशी बोलणं उपयुक्त ठरू शकतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.