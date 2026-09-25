Fashion Psychology: सुंदर कपड्यांमुळे खरोखरच तुमचा मूड बदलतो का? जाणून घ्या डोपामिन ड्रेसिंग आणि मेंदूचं कनेक्शन!

Enclothed Cognition Explained: आपण कसे कपडे घालतो आणि कसे तयार होतो, याचा थेट परिणाम आपल्या मूडवर आणि मानसिक स्थितीवर होतो. उत्तम कपडे परिधान केल्याने आत्मविश्वास वाढतो आणि प्रसन्न वाटते, असे अनुभवास येते. वैद्यकीय आणि मानसशास्त्र जगतात या संकल्पनेला 'डोपामिन ड्रेसिंग' (Dopamine Dressing) असे म्हटले जाते. आपल्या कपड्यांचा आणि शैलीचा मेंदूच्या कार्यपद्धतीवर कसा प्रभाव पडतो, यामागील शास्त्र जाणून घेऊया..काय आहे 'डोपामिन ड्रेसिंग'?डोपामिन हे मानवी मेंदूत स्त्रवणारे एक महत्त्वाचे रासायनिक घटक (न्यूरोट्रांसमीटर) आहे, ज्याला 'फील-गुड संप्रेरक' (Feel-Good Hormone) म्हटले जाते. हे रसायन आनंद, उत्साह, प्रेरणा आणि समाधानाच्या भावनांशी थेट जोडलेले असते. मानसशास्त्रानुसार, जेव्हा आपण आपल्या आवडीचे, उत्तम फिटिंगचे किंवा आकर्षक रंगांचे कपडे घालतो, तेव्हा मेंदूतील डोपामिनची पातळी वाढून आपल्याला आनंद आणि उत्साहाचा अनुभव मिळतो..Parenting Style: नॉर्वे-स्वीडनमध्ये मुलांना एकटं का सोडलं जातं? जाणून घ्या स्कैंडिनेवियन देशांमधील पेरेंटिंगचे '७' अनोखे नियम!.'एन्क्लोथ्ड कॉग्निशन' (Enclothed Cognition) चे विज्ञानमानसशास्त्रज्ञांच्या मते, आपण घातलेले कपडे फक्त शरीरावर नसतात, तर ते आपल्या विचारांवरही परिणाम करतात. या सिद्धांताला 'एन्क्लोथ्ड कॉग्निशन' असे म्हणतात.उदाहरणार्थ, एखाद्या महत्त्वाच्या बैठकीसाठी ब्लेजर किंवा औपचारिक पोशाख परिधान केल्यास स्वतःमध्ये आपोआपच व्यावसायिकता आणि आत्मविश्वासाची भावना निर्माण होते. कपडे आपल्या मेंदूवर एक सकारात्मक छाप पाडतात आणि त्याप्रमाणे आपला मूड बदलतो..रंगांचा मूडवर होणारा थेट परिणामरंगशास्त्रानुसार (Color Psychology), विविध रंगांचा मानवी भावनांवर वेगवेगळा प्रभाव पडतो-पिवळा आणि नारंगी: हे रंग ऊर्जा, उत्साह आणि आशेचे प्रतीक मानले जातात.हिरवा आणि निळा: हे रंग मानसिक शांतता, स्थिरता आणि तणावमुक्ती देतात.लाल: हा रंग ऊर्जा, सामर्थ्य आणि आत्मविश्वास दर्शवतो.स्ट्रेस आणि एंग्जायटी कमी होण्यास मदतजेव्हा एखादी व्यक्ती स्वतःच्या आवडत्या पोशाखात सुंदर दिसते, तेव्हा तिच्यातील स्व-प्रतिमेबाबतची (Self-Image) सकारात्मकता वाढते. यामुळे दैनंदिन आयुष्यातील चिंता, तणाव आणि भीतीची भावना कमी होण्यास मदत होते..Japanese Eating Habit: २० टक्के पोट \nरिकामे ठेवून दीर्घायुष्य? काय आहे जपानची \n'हारा हाची बू' पद्धत ?.नियंत्रणाची आणि आत्मविश्वासाची भावनाअनेकदा आयुष्यातील काही गोष्टी आपल्या नियंत्रणात नसतात, ज्यामुळे अस्वस्थता येते. अशा वेळी आपल्या आवडीनुसार तयार होणे किंवा कपड्यांची निवड करणे, आपल्याला स्वतःच्या आयुष्यावर नियंत्रण असल्याचे समाधान देते. हा छोटासा बदलही मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.