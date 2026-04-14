Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti Wishes : समता, आदर आणि हक्काने जगायला शिवणाऱ्या महामानवाला अभिवादन! आंबेडकर जयंतीनिमित्त मराठीतून द्या खास शुभेच्छा अन् संदेश

दरवर्षी १४ एप्रिलला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते. १८९१ साली याच दिवशी त्यांचा जन्म झाला आणि आजही त्यांच्या आठवणींना, विचारांना आणि कार्याला लोक मनापासून सलाम करतात.बाबासाहेबांचं नाव घेतलं की डोळ्यांसमोर उभा राहतो एक असा माणूस ज्याने खूप अडचणींना सामोरं जात समाजासाठी मोठं काम केलं. त्यांनी आपल्याला समतेचं, आदराचं आणि हक्काने जगण्याचं महत्व शिकवलं. आज आपण स्वतंत्र आहोत, ते फक्त त्यांच्याचमुळे..त्यांच्या विचारांमुळे अनेक लोकांच्या आयुष्यात बदल झाला.लोकांना स्वतःची किंमत समजली, शिक्षणाचं महत्व कळलं आणि अन्यायाविरुद्ध उभं राहण्याची ताकद मिळाली.आजच्या दिवशी आपण फक्त फोटोला हार घालून थांबायचं नाही, तर त्यांच्या विचारांपैकी थोडं तरी आपल्या रोजच्या आयुष्यात आणण्याचा प्रयत्न करायला हवा. छोट्या छोट्या गोष्टीतूनही आपण बदल घडवू शकतो..डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त शुभेच्छा!संविधानातून समाज परिवर्तन घडवणारा युगपुरुष – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर."माणूस माणसासारखा जगावा" ही शिकवण देणाऱ्या महापुरुषाला कोटी कोटी नमन!शिक्षण, संघटन आणि संघर्ष यांचा त्रिसूत्री मंत्र देणाऱ्या बाबासाहेबांना प्रणाम!ज्यांच्या विचारांनी समाजाला नवसंजीवनी दिली, अशा थोर पुरुषाला त्रिवार वंदन! जय भीम!अस्पृश्यतेच्या विरोधात उभा राहिलेला एकमेव आवाज – बाबासाहेब!.ज्ञान, समता आणि स्वाभिमान यांचा प्रेरणादायी मंत्र देणाऱ्या महामानवाला विनम्र अभिवादन. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!त्यांच्या विचारांनी समाजाचे चित्रच बदलले. अशा महामानवाला कोटी कोटी प्रणाम!"शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा!" – या मंत्राने आयुष्य घडवा. बाबासाहेबांना जयंतीनिमित्त अभिवादन.भारताच्या संविधानाच्या रचयित्याला मानाचा मुजरा!बाबासाहेबांची जयंती म्हणजे आत्मसन्मानाची जाणीव..आंबेडकरी विचारांची मशाल जळत राहो, आणि समतेची ज्योत पेटत राहो!समतेसाठी, स्वातंत्र्यासाठी, आणि सन्मानासाठी लढणाऱ्या युगपुरुषाला सलाम!बाबासाहेबांचे विचार म्हणजेच खरं समाजवादाचं आणि लोकशाहीचं मूळ. जय भीम!विचारांनी जग बदलता येतं, हे बाबासाहेबांनी शिकवलं. जय भीम!संविधानाचा शिल्पकार, बहुजनांचा तारणहार – बाबासाहेब आंबेडकर यांना जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन..ज्यांनी संपूर्ण समाजाला विचारांची दिशा दिली, त्या महामानवाच्या जयंतीनिमित्त जय भीम!समानतेच्या उजेडात समाजाला नेणारा प्रकाशपुंज – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.बाबासाहेबांचं आयुष्य म्हणजे संघर्ष, समर्पण आणि सन्मानाचा प्रवास. त्यांना मानाचा मुजरा!मानवतेसाठी झटणाऱ्या महामानवाची जयंती म्हणजे सामाजिक परिवर्तनाचा उत्सव. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या शुभेच्छा!तुमच्या प्रत्येक लढ्यामुळे आम्हाला जगण्याची दिशा मिळाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा..