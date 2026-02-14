Decision Making : निर्णयाची जबाबदारी

डॉ. सुवर्णा बोबडेसमुपदेशक व मानसशास्त्रज्ञप्रत्येक निर्णयाबरोबर काहीतरी मिळतं आणि काहीतरी गमवावं लागतं. लग्न, घटस्फोट, शहर-शिक्षण-नोकरी बदलणं अशा अनेक निवडींना फायदे आणि किंमत दोन्ही असतात.‘‘डॉक्टर, पॉझिटिव्ह कसं राहायचं ते शिकवाल का?... कारण जे झालंय त्याला सगळेच जबाबदार आहेत... आणि मीसुद्धा.’’ थोडं थांबून ‘ती’ सांगू लागली- ‘‘घरच्यांनी नोकरी सोडण्यासाठी दबाव आणला. ऑफिसमध्येही पाठिंबा मिळाला नाही. परिस्थितीच अशी होती... पण तरीही शेवटी निर्णय तर माझाच होता ना? म्हणून राग येतो स्वत:चा. आणि कोणाला दोष देणार? एवढी शिकली-सवरलेली असताना अशी घरात बसले आहे मी. कुठून नीट सपोर्ट मिळाला असता तर केलं असतं ना मी पण काहीतरी! आणि आता साधं पॉझिटिव्ह राहणंसुद्धा जमत नाही आपल्याला असं वाटतं. मला नव्हतंच घरी बसायचं...’’तिचे डोळे ओले झाले. पण त्याहून जास्त राग आणि गोंधळ. ‘‘कधी वाटतं, सगळ्यांनी मला अशा परिस्थितीत ढकललं. आणि कधी वाटतं, मीच कमकुवत होते. आता कुणाकडे बोट दाखवावं कळत नाही. सगळे म्हणतात ‘पॉझिटिव्ह रहा’, ‘ॲक्सेप्ट कर’. मला ना स्वीकारता येतंय, ना काही बदलता येतंय.’’.मी थोडा वेळ शांत राहिले. म्हणाले, ‘‘हे कठीण आहे. जेव्हा दोष बाहेरही दिसतो आणि आतही, तेव्हा मनाला कुठे विसावा मिळणार? राग व्यक्त करायला कुणी नाही, अशी मध्येच अडकलेली अवस्था थकवते.पण एक गोष्ट लक्षात घे- इथे तू चुकलीस किंवा इतरांनी चूक केली हा खटला आपण लढत नाही. आज फक्त एवढं समजून घेऊया की हा निर्णय झाला तेव्हापासून आतापर्यंत त्याच्या परिणामांसह तू जगते आहेस हे वास्तव आहे. इथून पुढे 'निर्णय चुकला' असं घोकत स्वतःला शिक्षा देत राहायचं, की निर्णयाची मालकी घेऊन पुढचा मार्ग ठरवायचा हा प्रश्न आज महत्त्वाचा आहे.''जणू पहिल्यांदाच दोष आणि जबाबदारी यांतला फरक तिला थोडा स्पष्ट झाला.एका गावात दोन मित्र राहत होते- समीर आणि अनिकेत. दोघेही मेहनती. कॉलेज संपल्यावर दोघांसमोर वेगवेगळ्या संधी आल्या. समीरला शहरात नोकरी मिळाली. पगार चांगला, करिअरचा वेग जास्त. पण कुटुंबापासून दूर. अनिकेत गावातच राहून वडिलांच्या छोट्या व्यवसायात सहभागी झाला. पैसा कमी, पण आई-वडिलांबरोबर राहण्याची सोय. दोघांनी आपापली निवड केली. पहिली काही वर्षं समीर खूप समाधानी होता. नोकरी, प्रमोशन, पैसे, प्रतिष्ठा सगळं मिळत होतं. पण सणासुदीला एकटेपणा जाणवायचा. आई-वडिलांच्या आजारपणात फोनवरूनच चौकशी करावी लागायची. तेव्हा तो म्हणायचा, 'नोकरीसाठी हे सहन करावंच लागतं.' दुसरीकडे अनिकेत खाऊनपिऊन सुखी होता. मित्र शहरात पुढे जात होते. कधी त्याला वाटायचं, 'मी मागे तर नाही ना राहिलो?' पण आई-वडिलांच्या चेहऱ्यावरचा आधार त्याला समाधान द्यायचा. त्यांनी स्वतःच निवड केली होती. आता निवडीच्या परिणामांसकट ते ती निवड जगत होते..व्हा सज्ज संगरासाठी... .प्रत्येक निवडीला अर्थात 'चॉइस'ला दोन बाजू असतात- 'प्राइझ' (prize)- म्हणजे फायदा आणि 'प्राइस' (price) म्हणजे किंमत. 'परफेक्ट निवड' असे काही प्रत्यक्षात नसते. आपण अनेकदा 'योग्य' किंवा 'अगदी परफेक्ट' निर्णयाच्या शोधात असतो. असा पर्याय, की ज्यात फक्त फायदा आहे, तोटा नाही! प्रत्यक्षात असा पर्याय नसतो.जेव्हा किंमत किंवा तोटे जाणवायला लागतात आणि आपण दोष परिस्थितीला, लोकांना, नशिबाला, स्वतःला देत राहतो, तेव्हा अडचण उद्भवते. कारण दोष दिला की जबाबदारी सुटते. पण त्याचबरोबर बदलाची शक्यताही तुटते. कधी निर्णयाची किंमत खूप जास्त वाटते. त्याच्यासमोर आपल्या क्षमता कमी वाटतात आणि ताबडतोब मिळणारे फायदे आपल्याला खुणावत असतात. आपण जे लगेच सोयीचे वाटते असे पर्याय निवडतो. 'हे माझ्यामुळे घडलं,' असं म्हणणं म्हणजे स्वतःला दोष देणं. पण आपण निर्णयाची जबाबदारी घेतो म्हणजे मान्य करतो, की त्या वेळी उपलब्ध असलेल्या अनेक पर्यायांत हा एक पर्याय होता- जो त्या वेळेस मला योग्य वाटल्यामुळे मी निवडला. त्या पर्यायाचा परिणाम म्हणजे आज मी आज इथे आहे. आता पुढे काय करायचं यासाठी पर्याय माझ्याकडे आहेत. प्रत्येक पर्यायाचे फायदे आणि किंमत असेल. जबाबदारीत 'सुधारणा' असते आणि मग त्यासाठी नवीन कौशल्य शिकणं, मदत मागणं, आधार शोधणं, हे आपसूक होतं.जबाबदारी किंवा मालकी म्हणजे सतत दुरुस्ती नव्हे. कधी ती अंतर्गत मुक्तता असते. कारण मग तो अध्याय बंद करून पुढे जाता येतं. समीर नात्यांपासून दूर गेला, त्याला एकटेपणा जाणवला, पण आर्थिक- व्यावसायिक प्रगतीबद्दल समाधान होतं. तर अनिकेतची आर्थिक प्रगती मंदावली, त्याला खंत जाणवली, पण कुटुंबाबरोबर राहण्यात आनंद वाटला. दोघांनीही निर्णयाच्या दोन बाजू मान्य केल्या, तर भावनिक स्थैर्य दिसेल. जबाबदारी घेतल्यानं परिस्थितीजन्य किंमत तशीच राहील, पण नंतरचं पश्चातापाचं भावनिक व्याज भरणं थांबेल..पाण्यात टाकलेला दगड अनेक तरंग पसरत जातात. तसंच एखादा निर्णय घेताना आपण एक कृती करतो. त्याचे परिणाम काळाच्या ओघात वेगवेगळ्या पातळ्यांवर उमटत राहतात. निर्णय घेणं आपल्या हातात असतं. त्या तरंगांबरोबर जगणं हेच खरं आव्हान असतं. केवळ 'पॉझिटिव्ह' राहण्यानं भावनिक प्रश्न सुटत नाहीत. निर्णयपश्चात आयुष्यातल्या परिस्थितीकडे पाहिलं की दुःख, राग, निराशा जाणवते. तरीही आपण स्वतःला जबरदस्तीनं 'सकारात्मक' ठेवायचा प्रयत्न करत राहतो. कधी असं वाटू लागतं, की आपण स्वतःशीच खोटं बोलत आहोत. ही जबरदस्ती मनाला हलकं करत नाही, ती भावना दडपते.निर्णयाची जबाबदारी याचा अर्थ निर्णय घेतानाच्या परिस्थितीबद्दल मी स्वतःला काय सांगितलं, मी त्या परिस्थितीचा, लोकांच्या वर्तनाचा अर्थ कसा लावला. माझा त्यावेळचा अंतर्गत संवाद. निर्णयाची जबाबदारी म्हणजेे स्वतःला दोष किंवा शिक्षा देणं नाही तर पुढे कसं जायचं याची तयारी करणं आहे. जिथे बदल शक्य असेल, तिथे प्रयत्न करता येतो. आणि जिथे बदल शक्य नाही, तिथे स्वतःशी प्रामाणिक राहता येतं. खोट्या 'पॉझिटिव्हिटी'पेक्षा ही प्रामाणिक कबुली मनाला स्थैर्य देते आणि बदलाची सुरूवात करते.. 